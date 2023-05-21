Гильермо Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям. Он будет наказан. Уважение, воспитание важны, если повторится, человек не будет играть»
Гильермо Абаскаль сказал, что Александр Соболев будет наказан за неприличный жест.
На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.
Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.
– Будет ли Соболев наказан за свой жест?
– Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент.
– Как перевоспитать Соболева? Чтобы он не показывал свой характер, а приносил больше пользы команде.
– Очень просто: если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание – все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. В прошлый раз мы наказали Мартинса. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке, – сказал тренер «Спартака».
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Наверное она утверждает, что в момент жеста Соболев пел песню Билли Джин , великого Майкла Джексона. И это всего лишь омаж или трибьют к творчеству знаменитого музыканта и его легендарным танцевальным жестам . Так?