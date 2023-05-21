Гильермо Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям. Он будет наказан. Уважение, воспитание важны, если повторится, человек не будет играть»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль сказал, что Александр Соболев будет наказан за неприличный жест.

На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

– Будет ли Соболев наказан за свой жест?

– Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент.

– Как перевоспитать Соболева? Чтобы он не показывал свой характер, а приносил больше пользы команде.

– Очень просто: если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание – все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. В прошлый раз мы наказали Мартинса. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке, – сказал тренер «Спартака».

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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183 комментария

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Lukaku24
Адекватно
+459
-5
+454
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fussballer
Всё правильно! Соболев охамел, кончено.
+277
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Jacek Suomilinen
А вот у Заремы Равильевны другое мнение!
+140
-15
+125
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dreamstep
Соболев сам себя наказал, показав что он лишний игрок на поле, без него выиграли.
+77
-7
+70
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Peter Parker
Ответ dreamstep
Соболев сам себя наказал, показав что он лишний игрок на поле, без него выиграли.
Первый гол Промес забивал с непосредственной помощью Соболева, который стянул двоих защитников. Да и с Игнатовым отлично обыгрывался. Так что не нужно преуменьшать футбольных заслуг
+64
-8
+56
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Burel
Ответ Lukaku24
Адекватно
не то, что в придворном клубе всем стадом отмазывали своих провокаторов
+115
-61
+54
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Updated
Давно пора наказывать, не первый раз у него кукушку сносит.
+53
-1
+52
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ruy9obryb590
А про кричалку кержакова была новость с извинениями или подобным? Честно не видел. Скиньте ссылку, если было
+53
-14
+39
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carvalho7
Ответ dreamstep
Соболев сам себя наказал, показав что он лишний игрок на поле, без него выиграли.
Соболев как раз убрал лучшего защитника ЦСКА. Косвенно принес пользу.
+35
-4
+31
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Андрей Андреев
Ответ Burel
не то, что в придворном клубе всем стадом отмазывали своих провокаторов
"Совсем не принципиальный соперник и вообще нам плевать на них" - говорили они
+50
-22
+28
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mancity111
Ответ Fuji69
Тебе лучше когда все белые и пушистые ? Что даже некому команду завести ? Саня красавчик ! В первом матче Ромку кому не лень пиняли, все только сопли жевали .
Он дебил просто, а не красавчик. Позорит великий клуб
+28
-3
+25
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Burel
Ответ Jacek Suomilinen
А вот у Заремы Равильевны другое мнение!
у неё должность в Спартаке разве ?
+36
-14
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murzzzzzilka
Спасибо за адекватность. Соболев до сих пор не научился справляться со своими эмоциями. Значит, пусть сидит на скамейке.
+26
-4
+22
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Enotic
Ответ ruy9obryb590
А про кричалку кержакова была новость с извинениями или подобным? Честно не видел. Скиньте ссылку, если было
Это другое
+24
-7
+17
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SPARTAK NAVSEGDA
А оштрафуйте его на пол годовой зарплаты,может умней станет и не будет команду подставлять и выглядеть посмешищем.
+14
-1
+13
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Valentin Kompaneytsev
Абаскаль, как тренер всё сказал, о поступке Соболева, как должен был.
+13
0
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Леван Мкртчян
Ответ Jacek Suomilinen
А вот у Заремы Равильевны другое мнение!
Какое?
Наверное она утверждает, что в момент жеста Соболев пел песню Билли Джин , великого Майкла Джексона. И это всего лишь омаж или трибьют к творчеству знаменитого музыканта и его легендарным танцевальным жестам . Так?
+21
-8
+13
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Бычара не краснодарский
Я болею за Спартак и грешным делом иногда вспоминаю как злился на Адриано, когда он ленился, хватал ненужные жк, разговоривал с судьями и тп. Но сравнивая его с нынешним Соболевым, я понимаю что это просто небо и земля, причём как в плане поведения на поле, так и по уровню игры. Соболев - полено, мяч останавливает через раз, ростом два метра, а корпусом закрыть мяч не может, всё это сочетается с абсолютно колхозным поведением на поле. Причём он ведь нифига не провокатор, а натуральное быдло, которого самого спровоцировать на карточку как два пальца. К сожалению, понимая, что в Европе такое чудо никому не нужно, и в России он вряд-ли куда-то перейдёт в ближайшее время, терпеть его в Спартаке ещё придётся долго.
+25
-13
+12
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Bartez1986
Гильерме, покажи свои кохонес тоже. в 30-м туре Соболя не должно быть не поле (хотя может и дискву больше одного матча дадут). И давай вправляй ему мозги. Он неплохой игрок, нормальный вроде в жизни человек, но на поле его клинит максимально нездоровым образом
+10
-2
+8
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Алексей Магоев
Ответ Бычара не краснодарский
Я болею за Спартак и грешным делом иногда вспоминаю как злился на Адриано, когда он ленился, хватал ненужные жк, разговоривал с судьями и тп. Но сравнивая его с нынешним Соболевым, я понимаю что это просто небо и земля, причём как в плане поведения на поле, так и по уровню игры. Соболев - полено, мяч останавливает через раз, ростом два метра, а корпусом закрыть мяч не может, всё это сочетается с абсолютно колхозным поведением на поле. Причём он ведь нифига не провокатор, а натуральное быдло, которого самого спровоцировать на карточку как два пальца. К сожалению, понимая, что в Европе такое чудо никому не нужно, и в России он вряд-ли куда-то перейдёт в ближайшее время, терпеть его в Спартаке ещё придётся долго.
Я болею за Спартак и вижу, как Соболев пашет на поле, выкладывается по полной, если все будут также относится к своему делу, то все получится
+10
-3
+7
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murzzzzzilka
Ответ SPARTAK NAVSEGDA
А оштрафуйте его на пол годовой зарплаты,может умней станет и не будет команду подставлять и выглядеть посмешищем.
За половину годовой зарплаты ему жена сама эти бубенцы отрежет😂
+8
-1
+7
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Андрей Андреев
Ответ rigobersong
А цска своего осудил? Или у федотова это норма?:))
Ты понимаешь, что это разные ситуации? Или придумаешь что-нибудь? Что-то вроде: "Но контекст не считается, судья молодец, честно отработал чай"
+11
-4
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Никита Самарин
Удачи Абаскалю в попытках перевоспитать Соболева.😏
+7
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Николай Самаровский
Соболев не первый раз подводит команду...весь Кубок на лавке просидел и тут опять матча три пропустит! Я бы его отчислил из команды ......
+6
-1
+5
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Gremlin
Ответ Бычара не краснодарский
Я болею за Спартак и грешным делом иногда вспоминаю как злился на Адриано, когда он ленился, хватал ненужные жк, разговоривал с судьями и тп. Но сравнивая его с нынешним Соболевым, я понимаю что это просто небо и земля, причём как в плане поведения на поле, так и по уровню игры. Соболев - полено, мяч останавливает через раз, ростом два метра, а корпусом закрыть мяч не может, всё это сочетается с абсолютно колхозным поведением на поле. Причём он ведь нифига не провокатор, а натуральное быдло, которого самого спровоцировать на карточку как два пальца. К сожалению, понимая, что в Европе такое чудо никому не нужно, и в России он вряд-ли куда-то перейдёт в ближайшее время, терпеть его в Спартаке ещё придётся долго.
Так его сегодня и спровоцировали, налегке. Хватило одного толчка и бездействия Карасёва в том моменте.
+8
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