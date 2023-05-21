Гильермо Абаскаль сказал, что Александр Соболев будет наказан за неприличный жест.

На 65-й минуте форвард «Спартака» проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику , после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

– Будет ли Соболев наказан за свой жест?

– Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент.

– Как перевоспитать Соболева? Чтобы он не показывал свой характер, а приносил больше пользы команде.

– Очень просто: если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание – все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. В прошлый раз мы наказали Мартинса. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке, – сказал тренер « ».

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!