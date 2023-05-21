С «Ювентуса» могут снять 12 очков завтра. Клуб опустится на 8-е место в Серии А при таком штрафе

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА происшествия деньги Лига Конференций УЕФА Футбол

«Ювентус» могут лишить 12 очков.

Завтра состоится пятое судебное разбирательство по делу о фиктивном приросте капитала со стороны туринского клуба.

По данным Corriere dello Sport, прокурор Федерации футбола Италии может потребовать наказание в размере от 9 до 12 штрафных очков. 

Суд может удовлетворить требования обвинения, уменьшить размер штрафа или утвердить январское решение о снятии 15 очков с «бьянконери». 

Если с «Юве» снимут 12 баллов, что, как утверждается, вполне вероятно, то команда опустится на 8-е место в турнирной таблице Серии А. Это место не дает право выхода в еврокубки на следующий сезон. 

«Ювентус» сможет подать новую апелляцию, если вердикт суда не удовлетворит клуб. 

После 35 проведенных туров Серии «бьянконери» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков.

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146 комментариев

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Silent2006
Количество очков у Юве - как прогноз погоды. Завтра у Юве ожидается 54-69 очков, возможны кратковременные апелляции.
+558
-5
+553
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JUVEMAGA007
Не Серия А, а клоунада, цирк
+337
-20
+317
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Rad0
Ответ JUVEMAGA007
Не Серия А, а клоунада, цирк
Кто в Серии А был, тот в цирке нн смеётся
+196
-4
+192
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Иван Лапин
Ответ Silent2006
Количество очков у Юве - как прогноз погоды. Завтра у Юве ожидается 54-69 очков, возможны кратковременные апелляции.
У Юве 54 очков (ощущается как 69)
+193
-4
+189
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petro42z
Ответ Антон Казанский
У них там сезонные скидки что ли в этой Серии А?
Скидки для постоянных клиентов.
+92
-1
+91
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Антон Казанский
У них там сезонные скидки что ли в этой Серии А?
+85
-2
+83
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андрей кольцов
Ответ Антон Казанский
У них там сезонные скидки что ли в этой Серии А?
Потеплело просто ближе к лету с -15 до -12
+78
-3
+75
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Pushkin_CR7
Аталанта, Рома, Милан потирают руки. Милан сильнее всех
+57
-3
+54
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Born is the King
Нельзя за фин отчёты отбирать очки добытые на футбольном поле. Должен быть запрет на трансферы. Барселона при Бартомеу завышала доход до миллиарда (ахахах) ,но Тебас не уничтожает клуб как это делает Серия А
+74
-27
+47
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Ярик01
Ответ Born is the King
Нельзя за фин отчёты отбирать очки добытые на футбольном поле. Должен быть запрет на трансферы. Барселона при Бартомеу завышала доход до миллиарда (ахахах) ,но Тебас не уничтожает клуб как это делает Серия А
За финотчеты и лицензию на выступление клуб можно лишить, вообще-то.
Лицензирование клубов не только наличие мячей проверяет.
+40
-5
+35
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MaaRek
Посмотрели, что полуфинал проиграли и прямой путёвки не будет. Посмотрели сколько надо снять, чтобы не вышли в еврокубки. Клоунада в чистом виде. Позор
+38
-3
+35
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Spaten
Монца: а 20 можно снять?
+35
-1
+34
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Блуждающий странник
Ответ Born is the King
Нельзя за фин отчёты отбирать очки добытые на футбольном поле. Должен быть запрет на трансферы. Барселона при Бартомеу завышала доход до миллиарда (ахахах) ,но Тебас не уничтожает клуб как это делает Серия А
Дело же не только в отчетности и "уничтожает" не Серия А, а туринская прокуратура. Там множество нарушений с "тайными" сделками, которые они обсуждали чуть ли не публично. Отказ от зарплат, который оказался зарплатой в конвертах. Ещё важным фактором является то, что Ювентус котируется на фондовой бирже. Помимо прокуратуры против Ювентуса открыто выступает Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Это гос орган в Италии, который регулирует рынок ценных бумаг. Фактически именно из-за них у прокуратуры и имеются все доказательства и из-за них у Ювентуса проблемы, все документы изъяли у Юве они и после их рейдов всё руководство Ювентуса ещё до решения суда ушло в отставку
+38
-10
+28
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ZlomSpb
Автор считать не умеет или очков нет? Минус 12 это 57. Таким образом это седьмое место, потому что остальные команды поднимутся выше текущего места, кроме Монцы. Уровень редакторов и авторов не перестает удивлять.
+20
-1
+19
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Сергей
Надо было Ювентусу выигрывать лигу Европы и тогда точно на следующий сезон в лиге чемпионов играли бы независимо от места в серии А. Тем более Севилья не выглядела непроходимым соперником .
+16
-1
+15
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deadjoker
Потом отменят и через месяц снимут 9?
+17
-2
+15
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Фанат Сан-Марино
Ответ Spaten
Монца: а 20 можно снять?
Игроки Монцы вошли во вкус от "подарков" Берлускони
+13
0
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Хызыр
Ответ Pushkin_CR7
Аталанта, Рома, Милан потирают руки. Милан сильнее всех
Рома уже все. Все силы на ЛЕ
+12
-1
+11
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Nekrasen
То есть снимут ровно столько сколько нужно? Ну чтобы на 8е место опустить, я правильно понял?
+10
-1
+9
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Scouser
Ответ Левая бровь Анчелотти
То отняли, то обратно вернули, сейчас снова могут отнять. Черти никак не успокоятся. Но мы верим в лучшее! Forza Juve! Fino Alla Fine! 🖤🤍
никто не возвращал. судебная тяжба при апелляции аннулирует предыдущее решение на время разбирательства.
+9
0
+9
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GrafGiovanni
Ответ Ярик01
За финотчеты и лицензию на выступление клуб можно лишить, вообще-то. Лицензирование клубов не только наличие мячей проверяет.
тогда как оценить количество очков для снятия? почему именно 12, а не 50? где связь
+8
0
+8
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Artem Ka
Ответ Блуждающий странник
А в чем цирк заключается и при чем здесь Серия А? Против Ювентуса выступает местная прокуратура, орган, регулирующий рынок ценных бумаг и суд. Не нужно забывать, что Ювентус представлен на фондовом рынке. Я вот считаю, что цирк это заключать тайное соглашение на 20 миллионов, заканчивать сезон с убытками как у ПСЖ, манипулировать трансферной стоимостью игроков и платить зарплату в конвертах. Только у ПСЖ такой сезон один из-за контракта Мбаппе и по самим ПСЖ вопросов не меньше, а у Ювентуса убытки растут из сезона в сезон. И это не малый бизнес в России, а один из крупнейших футбольных клубов в мире. И этот год также будет с рекордными убытками, а рост доходов не предвидится. Какая же плохая прокуратура и consob. Наверное, там просто фанаты Наполи!
А в уголовном кодексе Италии на какой странице прописано наказание в виде снятия очков?) штрафуйте юрлицо, садите виновных физлиц… вроде это логичнее, если речь о рынке ценных бумаг и фондовом рынке, о которых ты пишешь
+9
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Бред какой-то
+10
-2
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Милан 737...
Ответ Silent2006
Количество очков у Юве - как прогноз погоды. Завтра у Юве ожидается 54-69 очков, возможны кратковременные апелляции.
Класс ! 🤣🤣🤣👍👍👍
+17
-10
+7
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HI MARS
Почему нарушают все,а наказывают жестоко только Ювентус?
+20
-13
+7
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