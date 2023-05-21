С «Ювентуса» могут снять 12 очков завтра. Клуб опустится на 8-е место в Серии А при таком штрафе

«Ювентус» могут лишить 12 очков.

Завтра состоится пятое судебное разбирательство по делу о фиктивном приросте капитала со стороны туринского клуба.

По данным Corriere dello Sport, прокурор Федерации футбола Италии может потребовать наказание в размере от 9 до 12 штрафных очков.

Суд может удовлетворить требования обвинения, уменьшить размер штрафа или утвердить январское решение о снятии 15 очков с «бьянконери».

Если с «Юве» снимут 12 баллов, что, как утверждается, вполне вероятно, то команда опустится на 8-е место в турнирной таблице Серии А. Это место не дает право выхода в еврокубки на следующий сезон.

« » сможет подать новую апелляцию, если вердикт суда не удовлетворит клуб.

После 35 проведенных туров Серии «бьянконери» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков.

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