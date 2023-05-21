«Это нечестный спорт». Американская велогонщица Аренсман завершила карьеру из-за поражения трансгендеру

Американская велогонщица Ханна Аренсман завершила карьеру после поражения трансгендеру.

Аренсман 25 лет, она многократная чемпионка национальных соревнований США по велокроссу. Она решила уйти из спорта после чемпионата страны в декабре 2022 года, где стала четвертой и уступила место на подиуме трансгендерной спортсменке Остин Киллипс.

Кроме того, Аренсман заявила, что подверглась оскорблениям, когда подняла вопрос об участии трансгендеров.

«Я поняла, что если мне представится возможность высказаться от имени других женщин, то я этим воспользуюсь. Все зашло слишком далеко, и этого нельзя было допускать.

Кто-то должен взять на себя ответственность. Это нечестный спорт, и руководящие органы, которые должны были с самого начала установить правила, должны это понимать.

Эти люди должны защищать наш спорт, но они этим не занимаются», – объяснила Аренсман.

Международный союз велосипедистов после победы спортсменки-трансгендера Киллипс на турнире в США возобновит консультации с федерациями