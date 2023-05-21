«Это нечестный спорт». Американская велогонщица Аренсман завершила карьеру из-за поражения трансгендеру

Теги сборная США жен ЛГБТ Остин Киллипс Ханна Аренсман Велоспорт

Американская велогонщица Ханна Аренсман завершила карьеру после поражения трансгендеру.

Аренсман 25 лет, она многократная чемпионка национальных соревнований США по велокроссу. Она решила уйти из спорта после чемпионата страны в декабре 2022 года, где стала четвертой и уступила место на подиуме трансгендерной спортсменке Остин Киллипс.

Кроме того, Аренсман заявила, что подверглась оскорблениям, когда подняла вопрос об участии трансгендеров.

«Я поняла, что если мне представится возможность высказаться от имени других женщин, то я этим воспользуюсь. Все зашло слишком далеко, и этого нельзя было допускать.

Кто-то должен взять на себя ответственность. Это нечестный спорт, и руководящие органы, которые должны были с самого начала установить правила, должны это понимать.

Эти люди должны защищать наш спорт, но они этим не занимаются», – объяснила Аренсман.

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52 комментария

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AntOn
В чем проблема организовать чемпионат между трансгендерами? И соревнуйтесь сколько хотите, рейтинги будут высочайшими (нет).
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ruslanych
Неужели доходить начало)
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9f99s5s6fr
Ответ Лютый альбинос
Думайте, что хотите, но в сравнении (подчёркиваю - в сравнении) с тем, что твориться в США, наши жалкие Матыцины, Кремлёвы и Терюшковы иногда выглядят образцами адекватности.
Сейчас это вопрос роста для США, как урегулировать новую ситуацию (трансгендеры в спорте), не загнобив никого. А Матицины, Кремлевы и ко гадят в привычной атмосфере.
+52
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+29
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Владимир Мизгинов
Ответ 9f99s5s6fr
Комментарий удален модератором
А что, соревнования мужиков с женщинами - это не дебилизм?
+18
-2
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За Валенсию с 1999
Уже сколько можно говорить, что все эти левацкие начинания по типу - смены пола, блм, зооактивистов, феминизма, бодипозитива и прочей лабуды - полный бред. Это вопреки здравому смыслу и клюют на них лишь идиоты и дебилы от рождения, а зачастую ещё выглядящие подобающе. Ещё и прихватизировали понятие "либерал", полностью исказив его истинный смысл и очернив.

И конечно на этом фоне и некоторые местечковые диктаторишки будут казаться не такими плохими. Всеобщий маразм. Куда ни плюнь - один бред. Что у нас, что у них...
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HellLight
подверглась оскорблениям просто высказавшись про эту проблему. это просто жесть какая-то.
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Verhovn
Изначально было понятно, что мужик даже без члена, априори сильнее бабы. Молчали? Ну вот теперь хавайте на здоровье, не обляпайтесь. Цирк уродов какой-то, чесслово..
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SeattleSuperSonics
Ответ Лютый альбинос
Думайте, что хотите, но в сравнении (подчёркиваю - в сравнении) с тем, что твориться в США, наши жалкие Матыцины, Кремлёвы и Терюшковы иногда выглядят образцами адекватности.
Нет, не выглядят. Нет никакого рейтинга идиотов, где кто-то получше, а кто-то похуже. Что одни что другие идиоты. Адекватные американцы живут со своими проблемами, мы со своими
+8
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Дмитрий Травницкий
Бред и дебилизм. Тогда вообще сделайте соревнования без полового разделения. Ведь все люди равны и все имеют право. Тогда американские футболистки поймут, почему им платят меньше мужчин. А потом можно будет и животных заявлять на турниры. А почему нет? Борьба с медведем, бокс с кенгуру, бег на 100 метров с гепардом.... До дна ещё копать и копать.
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Валентин и ыч
Ответ Лютый альбинос
Думайте, что хотите, но в сравнении (подчёркиваю - в сравнении) с тем, что твориться в США, наши жалкие Матыцины, Кремлёвы и Терюшковы иногда выглядят образцами адекватности.
Это которые запретить и не пущать? Типичные вахтёры.
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Носитель роя
Ответ ruslanych
Неужели доходить начало)
Южный парк это уже давно предсказал.
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Адекватник
Ответ KenyaKana
С одной стороны понимаю и поддерживаю. Но с другой стороны не пойму. Сейчас многие женщины говорят, что они во всем должны быть равные с мужиками, требуют не ущемлять в этом вопросе. Но в таких вопросах совсем по другому твердят. Даже трансов не могут выиграть. Нужно признать, что мужчины есть мужчины)) Да, в целом все равны перед законом и Богом. Но мне кажется в силу природы, учитывая то, как нас создал Всевышний, нужно признать небольшое отличие и преимущество мужчин. Это мое субъективное мнение (могу ошибаться). Если когото задел, сорри.
Никто никому не равен. Люди обладают равными неотъемлемыми правами: на жизнь, на свободу, на безопасность и так далее. Но люди не равны. Не одинаковы. Подмена терминов равноправие и равенство и ведёт как раз ко всему этому бреду.
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Теплых
Всегда удивлялся, когда видел такие советы. Сколько человек по вашему примут в нем участие? 2-3?
Сколько примут, все трансгендеры) Есть же лгбт игры. Т в этой аббревиатуре трансгендеров обозначает
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SadButTrue
Ответ Maxximus
Им не психологи нужны, а отец с ремнем
Вот с такими педагогами мы и вышли на одно из первых мест в мире по самоубийствам в том числе детским. Ремень им ага.
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Olga.t
Менять себе пол - это личное решение человека. А вот соревноваться трансгендеру (по физиологии мужчине) с женщиной, это прямое влияние на результат женщины.
Однозначно этого в спорте быть не должно.
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estoico
Ответ ruslanych
Неужели доходить начало)
Какие-то сомнения были? Так всё новое работает. Придумают, накосячат, исправят, опять накосячат, опять исправят и тогда получится нормально
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Jhon Jhon
Ответ Maxximus
Им не психологи нужны, а отец с ремнем
Классное решение, потом мы удивляемся почему наша страна один из лидеров по суицидам как среди подростков, так и среди вот таких отцов, там кстати вообще первое место...
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Лютый альбинос
Думайте, что хотите, но в сравнении (подчёркиваю - в сравнении) с тем, что твориться в США, наши жалкие Матыцины, Кремлёвы и Терюшковы иногда выглядят образцами адекватности.
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Jesse Boy
и года не прошло!
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Dj_dale
Смешно, когда такие липовые трансгендеры, которые по мужикам ничего добиться не смогли и идут с женщинами соперничать, в итоге и там будут проигрывать другим трансгендерам помощнее)
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Александр Романов
Скоро все озноают это , и эта дурость закончится
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Olga.t
Думаю, что это только "первая ласточка", проблема для спорта очень серьёзная.
Никакой толерантности не хватит, чтобы закрыть на это глаза..
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a.panicheff
наслаждайся Ханна, иначе ты нетолерантна
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HRYNDEL
То ли ещё будет!!! Бугагагага!!!
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Jhon Jhon
Ответ KenyaKana
Иногда шокирует то, что показанное в мультиках 15-20 лет назад, имеет место в реальности. Симпсоны раньше показовали президентство Трампа, вирус (похожий на ковид), источник которого исхолит с поднебосной и т.д.
Чувак, ты же в курсе что эти серии Симпсонов вышли после описанных событий?)
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