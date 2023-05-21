НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 3-м матче
Сегодня в НБА состоится третий матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами».
После двух встреч в Бостоне «Хит» ведет в противостоянии со счетом 2-0.
НБА
Финал Восточной конференции
Третий матч
- Дата проведения
- 22 мая, 03.30, «FTX Arena»
«Майами» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Человек с 1995 года в системе клуба, начинал с самых низов в третьем ряду пятым справа. Заслужил доверие авторитета Райли, без взывания о дискриминации людей с филиппинской кровью. Добился шаткого, но все же доверия трёх суперзвёзд в прайме. Выдержал их давление и критику публики, которая постоянно плевала в него. Никогда не жаловался, что после их ухода ему приходилось на постоянной основе собирать автобус из буханки бородинского и дедушкиной антенны для ТВ. И в очередной раз совершил подвиг, сделав из разношёрстных игроков различной степени таланта и известности очередной боевой коллектив.
Даже если Майами проиграет следующие 4 игры, то я никогда и слова плохого не скажу о Спо и его выдающихся тренерских способностях.
Или же опять зелёные всемером?
У большинства команд это, если его можно так назвать - рэперское приветствие(или братское). Леброн пошёл ещё дальше и его хэндшейки по сложности понимания уступают разве что квантовой физике.
У Хит никаких рэперских штучек. Стандартное, мужское рукопожатие. Не знаю совпадение это или нет, но Джимми большой фанат кантри. Он даже во время игры не даёт никаких пятюнь, только чёткое, классическое рукопожатие. Но моё любимое это со Струсом, которое подчеркивает, что Джимми на мощнейшем приколе все делает
Один юзер предложил пари 5 к 1 (ставка 1000 против его 5000), что Бостон выиграет 3-игру.
С двумя пользователями он виртуально ударил по рукам, со мной отказался, но утверждает, что может заключить пари с ещё 8-ю пользователями.
Кому будет интересно пользователь Arow Bash
https://www.sports.ru/basketball/1115144511-dzhimmi-batler-nabral-27-ochkov-8-podborov-i-6-peredach-vo-2-m-matche-.html