НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 3-м матче

Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоится третий матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами».

После двух встреч в Бостоне «Хит» ведет в противостоянии со счетом 2-0.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Третий матч

Майами – Бостон
Дата проведения
22 мая, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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39 комментариев

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Донован хозяин НБА
Пока все справедливо восхищаются Джимми, я в очередной раз сплю оду главной звезде команды- Споэльстре, его терпению, трудолюбию и таланту.
Человек с 1995 года в системе клуба, начинал с самых низов в третьем ряду пятым справа. Заслужил доверие авторитета Райли, без взывания о дискриминации людей с филиппинской кровью. Добился шаткого, но все же доверия трёх суперзвёзд в прайме. Выдержал их давление и критику публики, которая постоянно плевала в него. Никогда не жаловался, что после их ухода ему приходилось на постоянной основе собирать автобус из буханки бородинского и дедушкиной антенны для ТВ. И в очередной раз совершил подвиг, сделав из разношёрстных игроков различной степени таланта и известности очередной боевой коллектив.
Даже если Майами проиграет следующие 4 игры, то я никогда и слова плохого не скажу о Спо и его выдающихся тренерских способностях.
+65
0
+65
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Оба штрафных Гранта Уильямса
У меня в школьное время был любимый всеми учениками физрук. Он тупо отдавал нам баскетбольные мячи, говорил - "Играйте" и уходил пить коньяк в коморку. Так вот Джо Мазулла = Виктор Степаныч из гимназии №84 г. Омска. Не напрягает, всеми любим, но легендами баскетбола мы так и не стали.
+32
-1
+31
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dev0
Ощущение: кроме болельщиков Бостона все хотят видеть Майами в финале
+9
-1
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blooooomka
Ответ Донован хозяин НБА
Пока все справедливо восхищаются Джимми, я в очередной раз сплю оду главной звезде команды- Споэльстре, его терпению, трудолюбию и таланту. Человек с 1995 года в системе клуба, начинал с самых низов в третьем ряду пятым справа. Заслужил доверие авторитета Райли, без взывания о дискриминации людей с филиппинской кровью. Добился шаткого, но все же доверия трёх суперзвёзд в прайме. Выдержал их давление и критику публики, которая постоянно плевала в него. Никогда не жаловался, что после их ухода ему приходилось на постоянной основе собирать автобус из буханки бородинского и дедушкиной антенны для ТВ. И в очередной раз совершил подвиг, сделав из разношёрстных игроков различной степени таланта и известности очередной боевой коллектив. Даже если Майами проиграет следующие 4 игры, то я никогда и слова плохого не скажу о Спо и его выдающихся тренерских способностях.
Я согласен, но помощь Райли там есть неплохая и его советы
+7
-1
+6
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Вадим Ермаков
Джимми, пусть это будет 3-0
+9
-5
+4
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Донован хозяин НБА
Ответ blooooomka
Я согласен, но помощь Райли там есть неплохая и его советы
Пэт ещё в 2008 году говорил, что за тренерами формации Спо будущее. Так что если в тренерском деле и есть советы, то чисто символические
+3
0
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Alexander Permyakov
Будет ли более широкая ротация от Мазуллы? Увидим ли Притчарда, Хаузера, Мускалу? Гриффина, Гранта, Корнета?
Или же опять зелёные всемером?
+3
0
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mastadon
Помимо всех очевидных моментов, из-за которых многие(включая меня) симпатизируют Майами, я для себя подметил ещё один - приветствие(рукопожатие)

У большинства команд это, если его можно так назвать - рэперское приветствие(или братское). Леброн пошёл ещё дальше и его хэндшейки по сложности понимания уступают разве что квантовой физике.

У Хит никаких рэперских штучек. Стандартное, мужское рукопожатие. Не знаю совпадение это или нет, но Джимми большой фанат кантри. Он даже во время игры не даёт никаких пятюнь, только чёткое, классическое рукопожатие. Но моё любимое это со Струсом, которое подчеркивает, что Джимми на мощнейшем приколе все делает
+3
0
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Валерий Королёв
Давайте, Кельты! Успокойте местных хоть немного ☘️
+5
-2
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timson
удачи обеим командам , но хотелось бы увидеть интригу в серии и новых подвигов от лидеров.
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Ilovethisgame77
Бостон сегодня заберёт… 2:1
+4
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Яма
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
У меня в школьное время был любимый всеми учениками физрук. Он тупо отдавал нам баскетбольные мячи, говорил - "Играйте" и уходил пить коньяк в коморку. Так вот Джо Мазулла = Виктор Степаныч из гимназии №84 г. Омска. Не напрягает, всеми любим, но легендами баскетбола мы так и не стали.
Прям история про нашего Фомича. Видать в школу физруков подбирали через по определённым критериям.
+2
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софочка
Ответ Валерий Королёв
Давайте, Кельты! Успокойте местных хоть немного ☘️
Будете своих же успокаивать?
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Кирилл Павлюченко
Как говорится, - Бостон сверит часы с Лейкерс! - те летят 0-3, и Кельты - вполне возможно - выйдут на этот результат.
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Hames Jarden
Хату на Хит!!! (Соседскую) вперёд Джимбо🔥🔥🔥💪
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banderos
Я эту аватарку в профиле не зря поставил лет 10 назад, Джимми
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3pointmaster
за кельтов! ☘️
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RayRay
Ответ Донован хозяин НБА
Пока все справедливо восхищаются Джимми, я в очередной раз сплю оду главной звезде команды- Споэльстре, его терпению, трудолюбию и таланту. Человек с 1995 года в системе клуба, начинал с самых низов в третьем ряду пятым справа. Заслужил доверие авторитета Райли, без взывания о дискриминации людей с филиппинской кровью. Добился шаткого, но все же доверия трёх суперзвёзд в прайме. Выдержал их давление и критику публики, которая постоянно плевала в него. Никогда не жаловался, что после их ухода ему приходилось на постоянной основе собирать автобус из буханки бородинского и дедушкиной антенны для ТВ. И в очередной раз совершил подвиг, сделав из разношёрстных игроков различной степени таланта и известности очередной боевой коллектив. Даже если Майами проиграет следующие 4 игры, то я никогда и слова плохого не скажу о Спо и его выдающихся тренерских способностях.
Хорошо сказано . Как болельщик Бостона завидую поклонникам Маями , что у них такой тренер. Но сегодня нам нужны эти 4 чёртовы победы !
+1
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+1
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
3-0
+1
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Rio (BLR)
За Джимми, Спо и компанию.
+2
-2
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Яма
Может кому будет любопытно.

Один юзер предложил пари 5 к 1 (ставка 1000 против его 5000), что Бостон выиграет 3-игру.
С двумя пользователями он виртуально ударил по рукам, со мной отказался, но утверждает, что может заключить пари с ещё 8-ю пользователями.

Кому будет интересно пользователь Arow Bash
https://www.sports.ru/basketball/1115144511-dzhimmi-batler-nabral-27-ochkov-8-podborov-i-6-peredach-vo-2-m-matche-.html
+2
-2
0
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boller_73
Срочные новости! Скандал в Бостоне! Все игроки команды узнали, что они приёмные в своих семьях. Настоящий отец встретит их сегодня в Майами!
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-4
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Лёха выдыхай
Ответ dev0
Ощущение: кроме болельщиков Бостона все хотят видеть Майами в финале
Мы жаждем безумия и головы фаворитов!
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Nikita Shevchenko
Бостон, тащи, не может же быть всё настолько плохо!
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beregost
Даёшь свип!
+3
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