НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 3-м матче

Сегодня в НБА состоится третий матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами».

После двух встреч в «Хит» ведет в противостоянии со счетом 2-0.

НБА

Финал Восточной конференции



Третий матч

«Майами» ведет в серии – 2-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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