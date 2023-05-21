«Арис» Кокорина стал чемпионом Кипра – впервые в истории
«Арис», за который выступает Александр Кокорин, стал чемпионом Кипра-2022/23.
Клуб из Лимассола досрочно выиграл чемпионат и впервые в своей истории стал чемпионом.
После 35 матчей «Арис» занимает первое место, набрав 74 очка. АПОЭЛ, у которого 68 баллов, идет вторым.
В сезоне-2023/24 «Арис» выступит в квалификации Лиги чемпионов.
Российский форвард был признан лучшим футболистом лиги Кипра в сезоне.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Роналду пришел в Аль-Наср на первом месте и те скатились вниз.
Кокорин пришел в 3ю команду чемпионата, и они победили!:))
А если не полениться и посмотреть составы ведущих команд Кипра , то многие будут весьма удивлены
один разваливает, другой тащит к чемпионству в первые в истории клуба.
Что-то я не совсем уверен в том , Головин или Миранчук получили бы его не напрягаясь )))
Вот жизнь всех по местам и расставила: кто-то становится чемпионом (пусть пока на Кипре, ну так Шпилевский ещё молодой), а кто-то просто спивается
1 - 2. Месси и Холанд
3. Кокорин
4. Мбаппе