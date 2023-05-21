«Арис» Кокорина стал чемпионом Кипра – впервые в истории

«Арис», за который выступает Александр Кокорин, стал чемпионом Кипра-2022/23.

Клуб из Лимассола досрочно выиграл чемпионат и впервые в своей истории стал чемпионом.

После 35 матчей «Арис» занимает первое место, набрав 74 очка. АПОЭЛ, у которого 68 баллов, идет вторым.

В сезоне-2023/24 «Арис» выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Российский форвард был признан лучшим футболистом лиги Кипра в сезоне.

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