«Арис» Кокорина стал чемпионом Кипра – впервые в истории

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

«Арис», за который выступает Александр Кокорин, стал чемпионом Кипра-2022/23.

Клуб из Лимассола досрочно выиграл чемпионат и впервые в своей истории стал чемпионом.

После 35 матчей «Арис» занимает первое место, набрав 74 очка. АПОЭЛ, у которого 68 баллов, идет вторым.

В сезоне-2023/24 «Арис» выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Российский форвард был признан лучшим футболистом лиги Кипра в сезоне.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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104 комментария

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rigobersong
А ведь без шуток смотрите как получилось!

Роналду пришел в Аль-Наср на первом месте и те скатились вниз.

Кокорин пришел в 3ю команду чемпионата, и они победили!:))
+296
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OldRedWhite
Ответ rigobersong
А ведь без шуток смотрите как получилось! Роналду пришел в Аль-Наср на первом месте и те скатились вниз. Кокорин пришел в 3ю команду чемпионата, и они победили!:))
И был признан Лучшим игроком чемпионата !
А если не полениться и посмотреть составы ведущих команд Кипра , то многие будут весьма удивлены
+146
-2
+144
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Aleksey Novikov
Саша показал всем как надо жить красиво
+93
-2
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Roman
Кокорин врывается в спор Месси и Холанда за Золотой Мяч
+85
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Тиджани Бабангида
Без шуток и по факту Кокорин провёл хороший сезон на Кипре и внёс большую лепту в чемпионство клуба.
+80
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nafanya
все на Лимассольскую!
+63
-2
+61
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Blaumerc
Ответ Roman
Кокорин врывается в спор Месси и Холанда за Золотой Мяч
Кокорин делает полностью противоположность тому что делает Роналду.
один разваливает, другой тащит к чемпионству в первые в истории клуба.
+35
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+30
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OldRedWhite
Ответ Тиджани Бабангида
Без шуток и по факту Кокорин провёл хороший сезон на Кипре и внёс большую лепту в чемпионство клуба.
К тому же получил Звание Лучшего Игрока Чемпионата !
Что-то я не совсем уверен в том , Головин или Миранчук получили бы его не напрягаясь )))
+34
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+29
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
И был признан Лучшим игроком чемпионата ! А если не полениться и посмотреть составы ведущих команд Кипра , то многие будут весьма удивлены
Он перешёл, он затащил, он как легенда явился, словно Гром и Молния сверкнули
+28
-1
+27
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dmitry_demidov
Пришёл, увидел, победил. Аве Саня.
+25
-1
+24
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Bashibuzuck
Там еще тренер Шпилевский, и еще пару белорусов, так что это триумф всего постсоветского футбола. Но Кокора умничка конечно👏👏👏
+21
-1
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Добрый Ретроград
Легенда Кипра. Если бабы прикольные есть, надо оставаться.
+17
-2
+15
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Arthur Ugly
Получит звание мастера спорта Кипра
+14
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Amin1208
Отличная новость. Дай бог, чтобы все российские футболисты и тренеры добивались успеха в Европе. Это только на пользу нашему футболу
+10
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SaH4r.
не думал, что скажу это, но Кокорин в 2023 лучше Роналду
+8
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Spaten
Где Саня там победа!
+8
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Mitya26
Рад за Кокорина! Надеюсь дальше будет ещё лучше!
+4
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Radik_2.0
Ответ OldRedWhite
И был признан Лучшим игроком чемпионата ! А если не полениться и посмотреть составы ведущих команд Кипра , то многие будут весьма удивлены
да, меня удивил чувак по имени Андроникос Какулис
+4
0
+4
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fussballer
Ай да Сашка! Молодец! Черчесов и Кокорин - гордость российского футбола!
+4
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mellnik
Ответ Aleksey Novikov
Саша показал всем как надо жить красиво
Убрали все стулья из раздевалки ( от греха подальше) - вот и получили неожиданно чемпионский результат
+6
-3
+3
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Коробкин
Кокорин талантливый чертяга, мог круче карьеру поиметь. Не получилось, к сожалению.
+3
0
+3
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санчос пономоревский
Ну теперь официально, Александр именуемый Кипрским...
+2
0
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Кокич
Ответ Enotic
Легенда!
Легенда №99
+2
0
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Andrey Andreev
Ответ Bashibuzuck
Там еще тренер Шпилевский, и еще пару белорусов, так что это триумф всего постсоветского футбола. Но Кокора умничка конечно👏👏👏
Милевский там от злости на всех лает сейчас)
Вот жизнь всех по местам и расставила: кто-то становится чемпионом (пусть пока на Кипре, ну так Шпилевский ещё молодой), а кто-то просто спивается
+4
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Никита Филимонов
Ответ Roman
Кокорин врывается в спор Месси и Холанда за Золотой Мяч
Полноте вам шутить, какой Золотой мяч? Обьективно:
1 - 2. Месси и Холанд
3. Кокорин
4. Мбаппе
+2
0
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