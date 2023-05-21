Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца
У вингера «Реала» Винисиуса случился конфликт с фанатами «Валенсии».
Как пишет Superdeporte, в концовке второго тайма фанаты массово называли бразильца «дурнем». Матч пришлось приостановить на 8 минут.
Незадолго перед этим случился эпизод, когда на поле во время атаки «Реала» оказались два мяча, причем второй мяч вбросили с трибуны за воротами «Валенсии». В этот момент Винисиус прорывался вперед и был остановлен Эраем Джемертом, который получил желтую карточку за фол. Рефери назначил стандарт неподалеку от штрафной, и вскоре после этого начался конфликт бразильца с болельщиками соперника.
Бразилец и еще несколько футболистов «Реала» подбежали к трибуне за воротами хозяев, Виниуис активно показывал на кого-то пальцем. Игрокам «Валенсии» также пришлось подойти к трибунам.
Кроме того, успокаивать Винисиуса пришлось главному тренеру мадридцев Карло Анчелотти.
На табло стадиона даже вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе». Кроме того, по громкой связи было сделано объявление по поводу расистских оскорблений.
Известно также, что в первом тайме болельщики «Валенсии» скандировали: «Как ты плох, Винисиус, как ты плох».
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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Атлетико из Мадрида, Барселона, Валенсия, Мальорка.....у Кунисиуса конечно много конфликтных точек чета набралось.
Даже непонятно откуда такое единение в столь раздробленной на интересы локаций стране.
Я кстати тоже презираю его.
Странно всё это.
Он что ожидал, что его будут комплиментами обсыпать на Месталье?
Ещё расистнее
Весь стадион кричал "Вини обезьяна" !!!