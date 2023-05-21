Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Эрай Джемерт Винисиус Жуниор Футбол

У вингера «Реала» Винисиуса случился конфликт с фанатами «Валенсии».

Как пишет Superdeporte, в концовке второго тайма фанаты массово называли бразильца «дурнем». Матч пришлось приостановить на 8 минут.

Незадолго перед этим случился эпизод, когда на поле во время атаки «Реала» оказались два мяча, причем второй мяч вбросили с трибуны за воротами «Валенсии». В этот момент Винисиус прорывался вперед и был остановлен Эраем Джемертом, который получил желтую карточку за фол. Рефери назначил стандарт неподалеку от штрафной, и вскоре после этого начался конфликт бразильца с болельщиками соперника.

Бразилец и еще несколько футболистов «Реала» подбежали к трибуне за воротами хозяев, Виниуис активно показывал на кого-то пальцем. Игрокам «Валенсии» также пришлось подойти к трибунам.

Кроме того, успокаивать Винисиуса пришлось главному тренеру мадридцев Карло Анчелотти.

На табло стадиона даже вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе». Кроме того, по громкой связи было сделано объявление по поводу расистских оскорблений. 

Известно также, что в первом тайме болельщики «Валенсии» скандировали: «Как ты плох, Винисиус, как ты плох».

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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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53 комментария

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Теннисный абсолют
Дурак - очень расисткое слово кстати
+95
-9
+86
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Пирс Морган
Команда летит 1:0, времени мало, Винисиус подходит к трибунам и спрашивает, кто мусорит)
+49
-8
+41
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Buharoid
Если прокричать, что небо голубое, матч тоже остановят? Или это не со всеми очевидными фактами работает?
+56
-19
+37
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Rosberg005
Ну а кто он? Я болею за Реал, но этот ушлепок непереносимый. Все стадионы вечно виноваты у него, все кругом расисты, зато у него язык не гнилой и жесты провокационные он не делает типо. Анчи 3 раза за минуту подзывал объяснял, успокаивал, Васкес успокаивал. Что сделал Винисиус? Отошел от них и продолжил дальше провоцировать
+37
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+28
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Slavnov
Так реальный дурак,реагирует на все это и все уже знают,что его легко вывести из себя
+31
-6
+25
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Buharoid
Ответ Сикарио
Ну, например сработает, если прокричать, что ты гей.
Опять ты со своими подкатами, уймись уже, ну не будет у нас ничего(
+27
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+21
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Men77
Как будто он один черный в Реале играет, может дело все таки не в цвете кожи, а в поведении?
+21
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+18
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КристинаИнстаграммовна
Еще 3 тура терпеть, надеюсь дискву впаяют.
+17
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Сикарио
Ну, например сработает, если прокричать, что ты гей.
Пожаром фанатов Реала доволен:)
+20
-9
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Born is the King
И в чём они не правы? Я бы добавил, что он ещё и провокатор и истеричка
+20
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Universal1000
"Дурень" - это конечно что-то новенькое.

Атлетико из Мадрида, Барселона, Валенсия, Мальорка.....у Кунисиуса конечно много конфликтных точек чета набралось.
Даже непонятно откуда такое единение в столь раздробленной на интересы локаций стране.

Я кстати тоже презираю его.

Странно всё это.
+12
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+8
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nurikkkk
Ответ rigobersong
Фанаты Валенсии❤❤❤:))
Понравилось как они бутылкой сделали страйк из футболистов Барсы?
+13
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Arthurino
Ответ nurikkkk
Понравилось как они бутылкой сделали страйк из футболистов Барсы?
Нужно уточнить, что бутылка была пустой и пластиковой. Весь состав чуть в реанимацию не отправили, а ты смеешься
+9
-4
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Теннисный абсолют
Чет смешно даже))))
Он что ожидал, что его будут комплиментами обсыпать на Месталье?
+6
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Rojo Crio
Прям сюжет из "Лунтик и его друзья". Может всё же что то более жёское кричали?
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Точный_пас_Ещенко
Какие все нежные стали в наше время..
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shiko101
Ответ Теннисный абсолют
Дурак - очень расисткое слово кстати
- Ты плох
Ещё расистнее
+4
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XavIniesta2008-2015
А в чём они не правы ?
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КристинаИнстаграммовна
Ответ Пирс Морган
Команда летит 1:0, времени мало, Винисиус подходит к трибунам и спрашивает, кто мусорит)
😂🤣😂🤣👍 Крсава
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QueenAmidala
Ну да, ну да, белые и пушсьые невинные болелы кричали "дурак", а арбитр остановил матч по протоколу против расизма просто так. И руководство стадиона просто из-за слова "дурак" призывали своих не использовать расистские оскорбления
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Красная стрела
В ЦСКА этого товарища. Там все так бегают и чего-то показывают😂
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nurikkkk
Дурнем.....у спортса переводчики с деревни?
Весь стадион кричал "Вини обезьяна" !!!
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los merengues
Ответ Born is the King
У Валенсии оказывается норм фанаты. Сделай он такое где нибудь в Италии или АПЛ то там ему бы устроили не только фанаты
Ничего бы ему не сделали. В Англии фанатов давным давно перевоспитали.
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AminO2
На табло стадиона даже вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе. Сегодня матч с мадридский "Реалом". Приходите посмотреть".
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Dvin
Мерзкий игрок. Ну ведет себя ведь непрофессионально. Куча стычек бывает на поле, оскорблений. Ты медийная личность, профи, твоя зп только в мечтах у большинства - нужно сдерживаться как-то и сосредоточиться на игре
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