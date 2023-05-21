Карасев удалил Соболева и Рошу в матче «Спартака» и ЦСКА. Форвард схватил себя за пах перед защитником армейцев, бразилец повторил жест

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации судьи Дмитрий Чельцов Матч ТВ Игорь Дивеев Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Александр Соболев и Виллиан Роша получили по красной карточке.

На 65-й минуте форвард «Спартака» проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

Главный арбитр Сергей Карасев после консультации с помощником удалил обоих футболистов.

Комментаторы «Матч ТВ» передали, что в разговоре с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым боковой судья Дмитрий Чельцов объяснил удаление Роши так: «Он ему тоже показал». Спустя несколько минут они же, сославшись на коллег, сообщили, что игрок армейцев ударил футболиста «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

264 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Это просто позорище.
Один игрок показал неприличный жест, другой просто продемонстрировал его нарушение. Одному красная, другому желтая - все очевидно, как Божий день. При просмотре VAR - еще очевиднее.

Ну и позвольте еще прокомментировать по Соболеву. Вы уж простите, тут Дзюбу принято хейтить и потешаться над ним. Но та планка, которую задает Соболев, недосягаема. Симуляции, провокации, неприличные жесты. Если простые красные не помогают, значит нужны длительные дисквалификации.
+550
-33
+517
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орехов°
Я кб, но Соболев невменяемый дурак какой-то. Здоровый лоб, а мозгов как у семиклассника. Давно пора его удалять, чтобы посидел, подумал, повзрослел.
+413
-14
+399
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Судейство в РПЛ это что то с чем то:)
А Соболев неприятный персонаж...
+178
-9
+169
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Pavlovuch
И это дно кумир спартачей? Позор! Ему надо играть не в футбол, а выступать в цирке! Дно, хамло! Таким не место в футболе! Но для спартачей свет в окне!
+187
-24
+163
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
как Соболев получил fan id, он же опасен для общества.
+146
-4
+142
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Соболев просто, как лицо нынешнего Спартака, показал, где это самое лицо находится
+126
-28
+98
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
После этого дельфин будет закатывать глаза и рассуждать с умным видом как его якобы засуживают

Этого бы не было если бы карточка пошла в предыдущем эпизоде

Но арбитры после чаепитий боятся судить против Спартака и все спорные моменты однозначно отдаются в пользу красно белых

Роша не за что удален
+88
-13
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bucefall
надо было еще человек 5 из ЦСКА удалить по такому же принципу. "Они показывали на нарушение Соболева"
+66
-4
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
От Карася вот не ожидал, Рошу просто по беспределу выгнали, а Соболева матча на 3-4 надо убирать
+66
-6
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Лысенко
Ответ Victor Pavlovuch
И это дно кумир спартачей? Позор! Ему надо играть не в футбол, а выступать в цирке! Дно, хамло! Таким не место в футболе! Но для спартачей свет в окне!
Кумир? Я болею за Спартак, но уже года 2 как хочу, чтоб его продали. Мне говорят он же забивает, хотя его показатели не такие впечатляющие. То, сколько мячей он теряет и т.д. просто без слов, ещё и поведение школяра.
+49
-5
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makeav
Болельщики Спартака, вас самим не стыдно за Соболева? Если вы считаете свой клуб великим, то такой человек просто недостоин носить футболку вашего клуба.
+46
-5
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EliseyS
Судейский беспредел!
+42
-5
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Victor Pavlovuch
И это дно кумир спартачей? Позор! Ему надо играть не в футбол, а выступать в цирке! Дно, хамло! Таким не место в футболе! Но для спартачей свет в окне!
В цирк детей водят, не надо таких артистов там.
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Баскаков
Спартак как обычно на ЛЕВЫХ ПЕНАЛЬТИ
+44
-15
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent2006
Ответ Streetbor
как Соболев получил fan id, он же опасен для общества.
Воспользовался дыркой в регламенте - дельфинам фан айди не нужен.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АланСмити
Соболев животное. Отличная иллюстрация, что бывает с игроком, который должен получать частенько красные карточки и как-то понимать, что так вести себя нельзя, но из-за антиспартаковского заговора он их не получал и родилось чувство безнаказанности.
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xomamb
какой же все-таки соболев настоящий спартаковец
+32
-9
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Ответ Roman Araslanov
У фк Газпрома лица даже нет, только купленные титулы, и ничего больше
Страдаешь
Это хорошо
Страдай дальше
+34
-13
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старик Стариканов
Соболев самый мерзкий игрок в истории РПЛ.давно в этом плане превзошел широкова,дзюбу и быстрова
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
Иностранец показал на пальцах, каким было нарушение, удаляется тоже, гениально
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Не знал, что у дельфинов есть гениталии.
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Панюков
Болельщик кб.
Соболев удаление заслужил конечно. Вообще не понятно что в голове у человека. Несколько эпизодов подряд провакационного поведения от него.
Но Роша, при наличии вар, зачем это показывал? Ещё и в сторону судей? Они бы и так разобрались. Это красная по его собственной глупости.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Соболев - олицетворение Спартака. Гадость.
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Zhomkov
Соболев просто феерический, у него болезнь какая то головного мозга
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Люди с маленькими гениталиями стараются часто проверять на месте ли они.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий