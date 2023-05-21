Александр Соболев и Виллиан Роша получили по красной карточке.

На 65-й минуте форвард «Спартака» проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику , после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

Главный арбитр Сергей Карасев после консультации с помощником удалил обоих футболистов.

Комментаторы « » передали, что в разговоре с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым боковой судья Дмитрий Чельцов объяснил удаление Роши так: «Он ему тоже показал». Спустя несколько минут они же, сославшись на коллег, сообщили, что игрок армейцев ударил футболиста « ».

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