Карасев удалил Соболева и Рошу в матче «Спартака» и ЦСКА. Форвард схватил себя за пах перед защитником армейцев, бразилец повторил жест
Александр Соболев и Виллиан Роша получили по красной карточке.
На 65-й минуте форвард «Спартака» проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.
Главный арбитр Сергей Карасев после консультации с помощником удалил обоих футболистов.
Комментаторы «Матч ТВ» передали, что в разговоре с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым боковой судья Дмитрий Чельцов объяснил удаление Роши так: «Он ему тоже показал». Спустя несколько минут они же, сославшись на коллег, сообщили, что игрок армейцев ударил футболиста «Спартака».
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Один игрок показал неприличный жест, другой просто продемонстрировал его нарушение. Одному красная, другому желтая - все очевидно, как Божий день. При просмотре VAR - еще очевиднее.
Ну и позвольте еще прокомментировать по Соболеву. Вы уж простите, тут Дзюбу принято хейтить и потешаться над ним. Но та планка, которую задает Соболев, недосягаема. Симуляции, провокации, неприличные жесты. Если простые красные не помогают, значит нужны длительные дисквалификации.
А Соболев неприятный персонаж...
Этого бы не было если бы карточка пошла в предыдущем эпизоде
Но арбитры после чаепитий боятся судить против Спартака и все спорные моменты однозначно отдаются в пользу красно белых
Роша не за что удален
Это хорошо
Страдай дальше
Соболев удаление заслужил конечно. Вообще не понятно что в голове у человека. Несколько эпизодов подряд провакационного поведения от него.
Но Роша, при наличии вар, зачем это показывал? Ещё и в сторону судей? Они бы и так разобрались. Это красная по его собственной глупости.