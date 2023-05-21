Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

Винисиус отреагировал на расистские комментарии в его адрес со стороны фанатов «Валенсии».

«Наградой, которую выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол, это », – написал бразилец в сторис инстаграма.

Ранее стало известно, что фанаты называли «Валенсии» называли «обезьяной».

В добавленное ко второму тайму время вингер « » поучаствовал в стычке с футболистами «Валенсии». Она началась с того, что защитник мадридцев Антонио Рюдигер толкнул не желавшего отдавать ему мяч хавбека Юнуса Мусу.

В ходе конфликта Винисиус рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!