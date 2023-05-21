Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»
Винисиус отреагировал на расистские комментарии в его адрес со стороны фанатов «Валенсии».
«Наградой, которую выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига», – написал бразилец в сторис инстаграма.
Ранее стало известно, что фанаты называли «Валенсии» называли Винисиуса «обезьяной».
В добавленное ко второму тайму время вингер «Реала» поучаствовал в стычке с футболистами «Валенсии». Она началась с того, что защитник мадридцев Антонио Рюдигер толкнул не желавшего отдавать ему мяч хавбека Юнуса Мусу.
В ходе конфликта Винисиус рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую.
Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Бревнисиус решил поучаствовать и отмахнулся от игрока Валенсии.
Вывод? Во всем виноват расизм 🧠 ⚡️
Своей шеей спровоцировал захват/удушающий от соперника))
- Да, сэр. Это визжит Винисиус.
- Что с ним случилось?
- Его клуб проиграл.
- Но ведь это же футбол, там любой может проиграть.
- Расизм, сэр.
Что когда Дембеле наберёт форму и будет возить соперников
Эти злорадствующие ригберки, гегенплесень и прочее глорье барсы из центральной Азии, даже не моргнет и при аналогичных фолах/ поведении трибун - переобуется прям за секунду, взывая к судьям и руководству ЛЛ😂
так что ты несёшь какой-то бред о котором и сам понятия не имеешь
Все-таки корелляция с позицией, влиянием на игру, техникой и т. д есть (ну и отчасти их темпераментом, да)
Плюс СМИ с танцами Вини ситуацию вдвойне раздули. Ну и, конечно, что он ведётся на трибуны - обратный эффект даёт, как с задирами в школе
Дембеле - по ногам били, много, но вроде не в таком виде и не так жёстко. Там судьи, все-таки ЖК доставали (поправьте, если ошибаюсь)
Когда начнут бить таким образом и при попустительстве судей - уверен, в комментах начнут отмечать (но пока гипотетически отметил, да. Хотя про того же Неймара в Барсе ранее писали, или когда против Лео фолили часто)
В целом, почему судьи ЖК достают только к 90й, и игнорируют фолы, в которых даже в мяч не пытаются играть соперники, а сразу в корпус/ голень - не норм
Да и Ригоберу по делу ответили вопросом на вопрос, почему в ЛЧ такого нет