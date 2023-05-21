Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус отреагировал на расистские комментарии в его адрес со стороны фанатов «Валенсии».

«Наградой, которую выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига», – написал бразилец в сторис инстаграма.

Ранее стало известно, что фанаты называли «Валенсии» называли Винисиуса «обезьяной».

В добавленное ко второму тайму время вингер «Реала» поучаствовал в стычке с футболистами «Валенсии». Она началась с того, что защитник мадридцев Антонио Рюдигер толкнул не желавшего отдавать ему мяч хавбека Юнуса Мусу.

В ходе конфликта Винисиус рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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98 комментариев

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андрэ
единственный афроамериканец в ЛаЛиги...терпения ему
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-17
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А. Мостовой
таких как ты уже давно пора было изолировать от футбола - провокатор и симулянт
+114
-55
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London.is.blue
Стычка началась между немецким африканцем Рюдигером и афроамериканцем Муссой.
Бревнисиус решил поучаствовать и отмахнулся от игрока Валенсии.

Вывод? Во всем виноват расизм 🧠 ⚡️
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Green grass
Ла лига расистов.
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London.is.blue
Ответ Геннадий Тимченко
душить-то зачем было или это был захват в рамках правил❓
Так, а расизм причем?
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rigobersong
Так уезжай в АПЛ:) Почему из-за одного токсичного игрока должны страдать болельщики 19 команд:) В Ла Лиге очень много темнокожих игроков, в том числе и Испанцев, но никто о расизме так не кричит:))
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Геннадий Тимченко
Ответ London.is.blue
Стычка началась между немецким африканцем Рюдигером и афроамериканцем Муссой. Бревнисиус решил поучаствовать и отмахнулся от игрока Валенсии. Вывод? Во всем виноват расизм 🧠 ⚡️
душить-то зачем было или это был захват в рамках правил❓
+24
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Buharoid
Винисиус весь матч вел себя, как шакал, раскрывая свой необъятный рот на судью и требуя карточки игрокам соперника, затем ударил по лицу человека, оправдывая это тем, что другие люди с трибун его оскорбляли? Не, ну это однозначно расизм!
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Fma wozo
Джунгли зовут
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Jesse Boy
как же ты задолбал
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King_X
Ответ А. Мостовой
таких как ты уже давно пора было изолировать от футбола - провокатор и симулянт
Ужасный провокатор
Своей шеей спровоцировал захват/удушающий от соперника))
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Zemanuha
Винисиус говорил, что Роналду его кумир, так бери с него пример. Роналду только и жаждал таких оскорблений, чтобы всех заткнуть.
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Buharoid
Ответ ts_vlad
Ты матч то хоть смотрел? Потому что у отмашки была другая причина. Неспособность половины спортса строить причинно-следственные связи, как бы намекает, что вы сбежали прямо из названия романа Достоевского (в котором был Мышкин)
Ути-пути, какой интеллектуальный модридист)) Еслм бы ты правда читал этот роман, а не пересказ для урока по литературе, ты бы понимал, в каком значении было употреблено слово в его названии. Но судя по всему, ты духовно слишком близок к Винисиусу, а значит, требовать от тебя чтения как-то излишне)
+13
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Доктор*
- Бэрримор, ты тоже слышишь этот визг в прериях?
- Да, сэр. Это визжит Винисиус.
- Что с ним случилось?
- Его клуб проиграл.
- Но ведь это же футбол, там любой может проиграть.
- Расизм, сэр.
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Max Payne
Таким игрокам как Вини не место в ЛаЛиге
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Виктор Никитин
Ответ Леван Мкртчян
Так Ригобер вот только писал, почему с Рюдигером, Тчуамени и Камавингой такого не происходит. И при чем тут Дембеле тогда? Тут дело в личности самого Вини, а не в расе . Дембеле возил оппонентов не меньше Вини на дистанции матча в этом году ( когда был здоров) ....и ничего, когда били по ногам , поднимался и не лез выяснять отношение с каждым вторым обидчиком и , тем более, не провоцировал публику на трибунах
с Рюдигером уже было так что мимо, ну просто очевидно Рюдигер это ЦЗ, а не дриблёр который выводит из себя оппонентов
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rigobersong
Ответ андрэ
единственный афроамериканец в ЛаЛиги...терпения ему
Афроамериканцы все-таки в США:) А Винисиус Афробразилец, и в тех краях их без всякого оскорбления называют Negros:)
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ЧИКО
100% провокатор… мерзкий и отвратительный персонаж, которому не место на футбольном поле…. ссориться и скандалит со всеми, и когда его обзывают словами, которые он вполне заслуживает, опирается на расизм. Нет никакого расизма против него. Есть отвращение и призрение…..
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ts_vlad
Ответ London.is.blue
Так, а расизм причем?
При том, что за 10 минут до этого болельщики Валенсии кричали «Обезьяна умри» (модеры, это цитата, удалять в очередной раз не обязательно, эти слова я осуждаю). Кидая попутно в него зажигалки и остальной мусор, который завалился в карманах.
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Бронислав Каминский
Интересно,сколько матчей дисквы дадут?)Левандовскому вон за то,что судье палец показал дали трешку)
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2882
Ответ tampa-bay
В России довольно много терпил которые не отвечают и готовы сглотнуть. Есть куча видео где длинноволосого останавливают и начинают резать ему волосы, а он просто стоит и ничего не делает
Дай угадаю, волос у тебя немного осталось)))
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2882
Ответ ts_vlad
Тут важно в каком названии его употребляю в отношении тебя и тебе подобных)
В каком названии?))) Зачем так язык насилуешь, интеллектуальный ты наш?)
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King_X
Знаете, что самое угарное
Что когда Дембеле наберёт форму и будет возить соперников
Эти злорадствующие ригберки, гегенплесень и прочее глорье барсы из центральной Азии, даже не моргнет и при аналогичных фолах/ поведении трибун - переобуется прям за секунду, взывая к судьям и руководству ЛЛ😂
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Виктор Никитин
Ответ Леван Мкртчян
Первый абзац , вообще из другой реальности. 1) Дембеле играл, и играл в таком же стиле что и Вини 2) Считать , что братья Уильмс никому в Испании не интересны , а весь мир там крутится вокруг "суперзвезд" Реала или Барсы -- значит вообще не понимать , как все устроено в Испанском футбольном медиа. Там , условно, некоторые могут не знать, кто прошел в полуфинал ЛЧ , Бавария или Манчестер Сити, но они будут знать ,как последний матч сыграли Нико и Иньяки и чем они же сегодня завтракали ( из соцсетей). И я сейчас совершенно не только про город Бильбао говорю
ты думаешь что люди которые провоцируют Винисиуса из тех о ком ты говоришь? ты оторван от реальности от слова совсем.. да и я думаю ты понятия не имеешь как и что происходит в испанском футболе.. и да очевидно в любом случае что игрока Реала и в частности Винисиуса где бы то ни было знают намного больше, чем игрока грубо говоря любого клуба Ла Лиги, а то и Мира.. и что Реал и игроки Реала раздражители для всей лиги это тоже факт.. мы живём в 2023, а не 1973

так что ты несёшь какой-то бред о котором и сам понятия не имеешь
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King_X
Ответ Леван Мкртчян
Так Ригобер вот только писал, почему с Рюдигером, Тчуамени и Камавингой такого не происходит. И при чем тут Дембеле тогда? Тут дело в личности самого Вини, а не в расе . Дембеле возил оппонентов не меньше Вини на дистанции матча в этом году ( когда был здоров) ....и ничего, когда били по ногам , поднимался и не лез выяснять отношение с каждым вторым обидчиком и , тем более, не провоцировал публику на трибунах
Ну вопрос Ригобера - эт как спрашивать, почему из бразильцев бьют и выводят из себя Неймара, а не Маркиньоса или Тьяго Сильву
Все-таки корелляция с позицией, влиянием на игру, техникой и т. д есть (ну и отчасти их темпераментом, да)
Плюс СМИ с танцами Вини ситуацию вдвойне раздули. Ну и, конечно, что он ведётся на трибуны - обратный эффект даёт, как с задирами в школе

Дембеле - по ногам били, много, но вроде не в таком виде и не так жёстко. Там судьи, все-таки ЖК доставали (поправьте, если ошибаюсь)
Когда начнут бить таким образом и при попустительстве судей - уверен, в комментах начнут отмечать (но пока гипотетически отметил, да. Хотя про того же Неймара в Барсе ранее писали, или когда против Лео фолили часто)
В целом, почему судьи ЖК достают только к 90й, и игнорируют фолы, в которых даже в мяч не пытаются играть соперники, а сразу в корпус/ голень - не норм
Да и Ригоберу по делу ответили вопросом на вопрос, почему в ЛЧ такого нет
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