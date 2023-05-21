Винисиус Жуниор впервые в карьере получил прямую красную карточку.

Вингер «Реала» поучаствовал в стычке с футболистами «Валенсии» в добавленное ко второму тайму время. Она началась с того, что защитник мадридцев толкнул не желавшего отдавать ему мяч хавбека .

В ходе конфликта Винисиус рукой ударил в лицо форварду , который перед этим сзади сдавил его горло.

Главный судья , изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую.

Это решение игрок « » встретил саркастичными аплодисментами и начал предъявлять рефери претензии, из-за чего партнерам пришлось оттаскивать его в другую сторону.

По пути в раздевалку Винисиус также жестами спровоцировал бурную реакцию на скамейке запасных «Валенсии», и одноклубникам пришлось за него вступиться.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

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