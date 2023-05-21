Винисиус получил прямую красную впервые в карьере – за удар в лицо Дуро во время стычки «Реала» с «Валенсией»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Антонио Рюдигер видеоповторы Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Уго Дуро Юнус Муса Футбол

Винисиус Жуниор впервые в карьере получил прямую красную карточку.

Вингер «Реала» поучаствовал в стычке с футболистами «Валенсии» в добавленное ко второму тайму время. Она началась с того, что защитник мадридцев Антонио Рюдигер толкнул не желавшего отдавать ему мяч хавбека Юнуса Мусу.

В ходе конфликта Винисиус рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую.

Это решение игрок «Реала» встретил саркастичными аплодисментами и начал предъявлять рефери претензии, из-за чего партнерам пришлось оттаскивать его в другую сторону.

По пути в раздевалку Винисиус также жестами спровоцировал бурную реакцию на скамейке запасных «Валенсии», и одноклубникам пришлось за него вступиться.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

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132 комментария

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Flashjke
Опять клоун Винисус виноват, отмахнулся от бедного беззащитного Дуро, который его секунд 10 сзади до этого душил
https://preview.redd.it/xxx0ov01d81b1.jpg?width=905&format=pjpg&auto=webp&v=enabled&s=22fe058d2e703d6fb4784b3c49c9be9d971ee7e8
+210
-66
+144
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Сергей Логинов
Уго Дуро, который взял в удушающий остался без карточки 🤔
+107
-12
+95
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Старик Стариканов
Весьма символично что в один день красные карточки получили Винисиус и Соболев
+110
-31
+79
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Фёдор Кузнецов
Винисиус заслужил красную,но почему только он её получил? Почему Уго Дуро без красной
+57
-3
+54
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ta1ib
Только перед его отмашкой на него напал вратарь и полевой игрок Валенсии не слабо так держал его за шею. Но само собой виноват Винни
+49
-10
+39
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Nikro9
Ответ Безумный Макс
а я все думал почему его оскорбляют на каждом стадионе.... теперь понял)) просто отвратительно себя ведёт на поле менталитет жалкого нытика и провокатора
В лч у него таких проблем нет…
Вон с игроками мсити обнимались и весело что-то обсуждали, хотя ему не дали сделать ровным счетом ничего
+42
-5
+37
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Модрич10
Ответ SaH4r.
как же он омерзителен
Уго Дуро? да
+48
-16
+32
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serhio_ramos_
Ответ SaH4r.
как же он омерзителен
Любит бчк и месси.Всё ясно.
+61
-32
+29
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sargerasxd
Ответ Flashjke
Опять клоун Винисус виноват, отмахнулся от бедного беззащитного Дуро, который его секунд 10 сзади до этого душил https://preview.redd.it/xxx0ov01d81b1.jpg?width=905&format=pjpg&auto=webp&v=enabled&s=22fe058d2e703d6fb4784b3c49c9be9d971ee7e8
сейчас тебя задизлайкуют
+42
-15
+27
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Flashjke
Опять клоун Винисус виноват, отмахнулся от бедного беззащитного Дуро, который его секунд 10 сзади до этого душил https://preview.redd.it/xxx0ov01d81b1.jpg?width=905&format=pjpg&auto=webp&v=enabled&s=22fe058d2e703d6fb4784b3c49c9be9d971ee7e8
Это другое ©
+43
-17
+26
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ernar11
Странно, что судье не показали весь эпизод. Там защитник Валенсии несколько секунд прям душил бразильца. Естественно, Вини отмахнулся от него.
Если и показывать красную, надо было показать обоим.
+31
-7
+24
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VuNePonimaete
Ответ Flashjke
Опять клоун Винисус виноват, отмахнулся от бедного беззащитного Дуро, который его секунд 10 сзади до этого душил https://preview.redd.it/xxx0ov01d81b1.jpg?width=905&format=pjpg&auto=webp&v=enabled&s=22fe058d2e703d6fb4784b3c49c9be9d971ee7e8
грязный бразильский провокатор!
+24
-3
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SaH4r.
как же он омерзителен
+91
-73
+18
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Bigbadaboom
Ответ Flashjke
Опять клоун Винисус виноват, отмахнулся от бедного беззащитного Дуро, который его секунд 10 сзади до этого душил https://preview.redd.it/xxx0ov01d81b1.jpg?width=905&format=pjpg&auto=webp&v=enabled&s=22fe058d2e703d6fb4784b3c49c9be9d971ee7e8
Это такой бред был, они высмотрили касание по лицу, а то,что его душили не заметили,варвар из ворот прибежал спровоцировал всю потасовку и даже жёлтой не получил.
+21
-6
+15
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Рустам Саутиев
Красная показанная Вини красноречивее любых слов говорит об уровне судейства в ЛЛ. Это не футбол, это ла лига, лучший слоган какой только можно придумать
+23
-9
+14
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Андрей Хенто
Справедливости ради нужно было обоим показывать красную карточку.
+17
-5
+12
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sargerasxd
И опять будет Вини у всех виноват.
+17
-6
+11
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Старик Стариканов
Весьма символично что в один день красные карточки получили Винисиус и Соболев
Дельфин (КиВиН) в светлом и в тёмном🙂
+18
-9
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Universal1000
Ну это матчей 7-8 дисквы. Оно уже совсем а то попутало берега.
Ты про Дуро? Согласен. Душить игрока это нечто
+7
-2
+5
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Игорь Новиков
Ответ Flashjke
Опять клоун Винисус виноват, отмахнулся от бедного беззащитного Дуро, который его секунд 10 сзади до этого душил https://preview.redd.it/xxx0ov01d81b1.jpg?width=905&format=pjpg&auto=webp&v=enabled&s=22fe058d2e703d6fb4784b3c49c9be9d971ee7e8
Не понимаю, кем надо быть, чтобы все валить на Вини. Да, он не прав, что ответил. Но неужели здоровые люди могут считать, что он это начал? Неужели есть такие?
+6
-1
+5
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Ra_Sa
как минусовать пост? просто бесит, человек который пишет такую &#&#& вообще смотрел матч? ну или хотяб момент??????
+5
0
+5
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kaka10
Ответ Сергей Логинов
Уго Дуро, который взял в удушающий остался без карточки 🤔
испанские судьи...
+6
-1
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сиськи негрейры
Ответ Bigbadaboom
Это такой бред был, они высмотрили касание по лицу, а то,что его душили не заметили,варвар из ворот прибежал спровоцировал всю потасовку и даже жёлтой не получил.
Бенгоэчеа же)) Тот самый, который Роналду удалял в класико ни за что.
+7
-3
+4
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tach77
Я уверен, что все, кто смотрел этот матч, теперь будут ненавидеть Валенсию..
+8
-4
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Bigbadaboom
Это такой бред был, они высмотрили касание по лицу, а то,что его душили не заметили,варвар из ворот прибежал спровоцировал всю потасовку и даже жёлтой не получил.
Это убийство
+7
-3
+4
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