Винисиус получил прямую красную впервые в карьере – за удар в лицо Дуро во время стычки «Реала» с «Валенсией»
Винисиус Жуниор впервые в карьере получил прямую красную карточку.
Вингер «Реала» поучаствовал в стычке с футболистами «Валенсии» в добавленное ко второму тайму время. Она началась с того, что защитник мадридцев Антонио Рюдигер толкнул не желавшего отдавать ему мяч хавбека Юнуса Мусу.
В ходе конфликта Винисиус рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую.
Это решение игрок «Реала» встретил саркастичными аплодисментами и начал предъявлять рефери претензии, из-за чего партнерам пришлось оттаскивать его в другую сторону.
По пути в раздевалку Винисиус также жестами спровоцировал бурную реакцию на скамейке запасных «Валенсии», и одноклубникам пришлось за него вступиться.
Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца
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Вон с игроками мсити обнимались и весело что-то обсуждали, хотя ему не дали сделать ровным счетом ничего
Если и показывать красную, надо было показать обоим.