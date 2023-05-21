Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к интервью. Решили не предоставлять материалы для учебы»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, почему перестала учиться в МГУ.

Фигуристка поступила в Московский государственный университет в 2021 году. Она была студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере. 

В декабре 2022 года Медведева сообщила, что больше не учится в университете. 

– Что пошло не так с обучением в МГУ?

– На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью.

И решили не предоставлять мне материалы для учебы, хотя я просила несколько месяцев и за все было уплОчено, – ответила Медведева в соцсети. 

Медведева об учебе в МГУ: «Довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь»

233 комментария

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Остап Бендер
Отчисленный студент всегда знает сто причин, по которым его отчислили. Происки, вредные преподы, невезение. Только академическая неуспеваемость никогда не входит.
+241
-26
+215
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Mion
Что значит, предоставлять материалы? А ходить на лекции и вот эти все другие прелести студенчества?
По-моему, кто-то рассказывает сказки)
+151
-19
+132
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Olga.t
Ответ Инна Мерзлякова
Что за треш? Из за заголовка….
Это версия Медведевой, не более того.
+101
-23
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margosha58
Во будет прикол, если администрация МГУ это прокомментирует )). На кого рассчитано это "объяснение"? Учебному заведению делать больше нечего, как отслеживать интервью своих студентов.
+92
-19
+73
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asusp527
Поступила на платное неведомыми путями, явно не училась как положено, а когда выгнали- очень недовольна и тут же просто смешную причину изобрела.
Короче, молодцы мгушники, порядок соблюдают. Как и с Тепляковым.
+67
-11
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Любитель_ФК
Студент, особенно не серьезный студент, каким является Медведева, всегда найдет уважительную причину причину своего отчисления, хотя по тексту про отчисление нет ни слова, а есть отказ самой студентки от продолжения учебы. Хотелось бы выслушать другую сторону, что бы понять , что собственно произошло. Но меня больше всего забавляют комментарии с набросами на лучший ВУЗ страны, что МГУ уже не тот и не признает заслуг таких студентов , как Медведева. Учиться в таком ВУЗе , это прежде всего ответственность , а здесь я понимаю, что МГУ используется как средство для пиара самой студентки и больше ничего. Сомневаюсь , что она бывала там на занятиях.
+73
-18
+55
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varick
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В стране должен быть хотя бы один ВУЗ, чей диплом не является мусорным. И поэтому в нем априори не должно быть никаких загитовых, медведевых, или трусовых.
+92
-43
+49
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Самая цитируемая и вообще недура
😂 чисто в натуре не по-пацански МГУ живет. Им баблишка кинули, а они в мою пиар-кухоньку полезли.😂
Медведева, не все живут по принципу "все можно купить". Ты для МГУ-никто и звать тебя никак, им репутационные риски ловить с такой "студенткой" себе дороже. А тебе за очередной покупной корочкой надо было ехать в Питер, к профэссору. Спроси свою подружку куда нести денежки и куда сразу идти за красненьким дипломчиком.
+74
-29
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La La
Ответ margosha58
Во будет прикол, если администрация МГУ это прокомментирует )). На кого рассчитано это "объяснение"? Учебному заведению делать больше нечего, как отслеживать интервью своих студентов.
Знаменитых студентов всегда отслеживают, в том числе для этого и существует пресс-центр)
+51
-9
+42
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Melnikov1968
Смешно читать такие об’яснения. Наверняка, отчислили за неуспеваемость и правильно сделали. Не хочешь учиться, иди на все четыре стороны.
+47
-8
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Misson
Ответ Остап Бендер
Отчисленный студент всегда знает сто причин, по которым его отчислили. Происки, вредные преподы, невезение. Только академическая неуспеваемость никогда не входит.
+ от препода.
+39
-3
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Инна Мерзлякова
Что за треш?
Из за заголовка….
+56
-21
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Самасебезвезда
Ну что за чушь.
+44
-10
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zzz-j
Врёт, как дышит рыбка))) Вообще нигде не училась, зато сочинять всегда пжлста))
+51
-18
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Askorbinka
Ответ zzz-j
Врёт, как дышит рыбка))) Вообще нигде не училась, зато сочинять всегда пжлста))
А грамотная какая). "Прессцентр", "ковычки"🤣. Что-то не приписывают в новости, что сохранили оригинальную орфографию)
+39
-8
+31
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Minerva
Вуз в своей деятельности руководствуются уставом, основания для отчисления указаны там же. Указанной девушкой причины нет. В материалах отказать нельзя. Наверняка лекции и задания для заочников выложены на специальной платформе, куда выдан логин и пароль.
+31
0
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Master Slova
Ответ varick
В стране должен быть хотя бы один ВУЗ, чей диплом не является мусорным. И поэтому в нем априори не должно быть никаких загитовых, медведевых, или трусовых.
почему не должно быть, если достойны и стараются, пусть учатся, какая то у вас предвзятость к фигуристкам
+38
-8
+30
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Agura
Ответ Misson
+ от препода.
Пресс-центр , возможно, и наехал, но материалы для учебы и решение об отчислении принимает учебная часть и руководители факультета/ МГУ.
+32
-3
+29
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AlexFed
Ответ Соня Розенфельд
Неужели в этом пресс-центре не соображают, что жёлтые заголовки придумывает не интервьюируемый 🥴🥲 А про учебные материалы вообще в голове не укладывается. Правду говорят, что МГУ уже не тот! Ну и в топку его
Неужели кто то еще верит Жеке и не соображает, что желтушную отмазку придумывало не руководство?
+31
-3
+28
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zzz-j
Ответ Askorbinka
А грамотная какая). "Прессцентр", "ковычки"🤣. Что-то не приписывают в новости, что сохранили оригинальную орфографию)
Мне уплОчено понравилось)))
+37
-9
+28
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murzzzzzilka
Ответ varick
В стране должен быть хотя бы один ВУЗ, чей диплом не является мусорным. И поэтому в нем априори не должно быть никаких загитовых, медведевых, или трусовых.
В стране много таких вузов.
+35
-7
+28
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romchikx5
"И за всё было уплОчено", теперь сразу стало понятно из за какого заголовка отчислили..
+31
-3
+28
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Milorada K
Медведева думала раз уплОчено, должны диплом на блюдечке принести, как в физкультурном? Не прокатило. За единственную фотку на фоне университета дипломы не выдают.
+30
-3
+27
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Lilek Li
Ой, через день будет другое оправдание. Мы что, Женечку не знаем?)) Интересно, какая из её личностей, писала эту чушь?))
+29
-3
+26
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beltravel71
Прям как в анекдоте:Почему отчислили ?
-Да не знаю,я там полгода не был.
+26
0
+26
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