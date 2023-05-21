Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к интервью. Решили не предоставлять материалы для учебы»
Евгения Медведева рассказала, почему перестала учиться в МГУ.
Фигуристка поступила в Московский государственный университет в 2021 году. Она была студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере.
В декабре 2022 года Медведева сообщила, что больше не учится в университете.
– Что пошло не так с обучением в МГУ?
– На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью.
И решили не предоставлять мне материалы для учебы, хотя я просила несколько месяцев и за все было уплОчено, – ответила Медведева в соцсети.
Медведева об учебе в МГУ: «Довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь»
По-моему, кто-то рассказывает сказки)
Короче, молодцы мгушники, порядок соблюдают. Как и с Тепляковым.
Медведева, не все живут по принципу "все можно купить". Ты для МГУ-никто и звать тебя никак, им репутационные риски ловить с такой "студенткой" себе дороже. А тебе за очередной покупной корочкой надо было ехать в Питер, к профэссору. Спроси свою подружку куда нести денежки и куда сразу идти за красненьким дипломчиком.
Из за заголовка….
-Да не знаю,я там полгода не был.