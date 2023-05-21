Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к интервью. Решили не предоставлять материалы для учебы»

Евгения Медведева рассказала, почему перестала учиться в МГУ.

Фигуристка поступила в Московский государственный университет в 2021 году. Она была студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

В декабре 2022 года Медведева сообщила, что больше не учится в университете.

– Что пошло не так с обучением в МГУ?

– На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью.

И решили не предоставлять мне материалы для учебы, хотя я просила несколько месяцев и за все было уплОчено, – ответила Медведева в соцсети.

Медведева об учебе в МГУ: «Довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь»