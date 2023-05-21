Кассано о «Роме» в финале ЛЕ: «Они играли дерьмово, но Моуринью скажет: «Я победил, мне насрать». Как сказал Наполеон, лучше быть удачливым командиром, а не сильным»

Теги Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано серия А Италия Лига Европы УЕФА контент Футбол

Антонио Кассано раскритиковал «Рому» после выхода в финал Лиги Европы.

Команда Жозе Моуринью одержала победу над «Байером» в полуфинале (1:0, 0:0). В решающем матче римляне встретятся с «Севильей». 

«Я начну с того, что я очень счастлив, потому что я люблю «Рому».

Но не должно быть такого, чтобы с самого начала и до конца были драки и споры. Они падали на землю и не отыграли и половины времени из 98 минут. 

Тренер скажет, что это нечто особенное, но, как сказал Наполеон, лучше быть удачливым командиром, а не сильным. И он [Моуринью] очень удачливый, это впечатляет. 

Он отстой, но все будут говорить, что в прошлом году он выиграл Лигу конференций, а теперь вышел в финал [ЛЕ]. Что он продолжает добиваться результатов.

Я должен говорить о футболе и анализировать игру. Она была довольно стыдной. Вообще не могу понять такого. 

Но что он [Моуринью] скажет? Я дошел до финала, я победил, мне насрать. Молодцы «Рома», но вы играли дерьмово», – сказал бывший нападающий римлян и сборной Италии в своем проекте Antonio Speaks.

«Когда он закончит карьеру, всем будет #####». Кассано – главный хейтер Моуринью в мире (может ругать часами)

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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78 комментариев

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Южанин78
Прежде чем открывать рот на одного из лучших тренеров 21 века, посмотри на свою карьеру и оцени её.
+153
-17
+136
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Генадий Филимонов
У всех должен быть свой Мостовой
+79
-5
+74
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Арсений Денисов
собака лает, караван идет
+80
-6
+74
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Dead88 Poets
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Кассано чемпион Италии и Испании, финалист Евро. Неплохая карьера.
таких как кассано тысячи таких как мауриньо 5-6 человек
+60
-6
+54
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Bunyod Turgunov
Почти все в спортсе критикует Моуриньо за его скучный или антифутбол но когда Кассано критикует то все начинают издеваться над Кассано. Все таки вас сложно понять.
+62
-11
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AlexDeLarge
Нынешняя Рома - это самая слабая команда Маура в плане исполнителей, и то, что он с ней делает в Европе - можно назвать только чудом
Мало того, что состав намного слабее чем у тех же РС, Байера. Севильи, Ювентуса, половина команды стабильно переломаны

А самое грустное в этом всем, что после ухода Маура, Рома очень сильно скатится, все критики будут кричать, что это он оставил выжженную землю

Если они все же попадут в ЛЧ, там нужно покупать 5-6 человек уровня основы
+41
-3
+38
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chernika from S-Pb
- Mamma, Posso avere Alexander Mostovoy?
Mamma: "abbiamo Alexander Mostovoy a casa".
Alexander Mostovoy a casa:
+28
-1
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petro42z
Ответ Bunyod Turgunov
Почти все в спортсе критикует Моуриньо за его скучный или антифутбол но когда Кассано критикует то все начинают издеваться над Кассано. Все таки вас сложно понять.
Все просто. Кому-то может не нравиться Моуриньо как тренер, кому-то может не нравиться Моуринью как человек. Это нормально. Но мне сложно представить человека, которому нравится Кассано как и игрок или "эксперт" на ТВ.
+18
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+17
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Ignazio DE Alter
Кассано - итальянская адаптация Мостового
+19
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titov-and-trubach
Ответ gPk
Состав слабее чем у Байера... Ахахахах. один Дибала и Пеллегрини >>> любой игрок Байера
Разница между командами в 100 млн. В пользу Байера. Виртц и Диаби интереснее любого атакующего игрока Ромы. Дибала за 2 игры провел на поле 13 минут. Будешь дальше позориться?
+17
-2
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Вадим Симонов
Сложно не согласится,при дерьмовой игре давать результат - это умение.
+16
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Александр Русанов
Ответ Ignazio DE Alter
Кассано - итальянская адаптация Мостового
Мостовой бы не признал удачливости и вообще не сделал бы ни намека на комплимент
+12
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Balt
Моур не играет дерьмово. Он играет тактически и с умом. Футбол может быть не только оголтелым, но и разумным. Моур качественный добытчик результата.
+8
0
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haykblaugrana
Жозе имеет право сказать что он финале, но и Антонио имеет право сказать что Рома играло трусливо и некрасиво, и это правда
+10
-2
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Batt Monner
Кассано несет чушь. Мавр качественно обороняется и его футбол в нынешнем виде создан для кубковых турниров. Другое дело, что в чемпе вничью играть невыгодно, как и играть в защитный футбол против аутсайдеров
+10
-5
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NottinghamForest
Рамсдейл знает слово "нарратив", Кассано цитирует Наполеона... Мостовой и Быстров, ждём ответки этим умникам
+5
0
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Bender rules
Ответ Южанин78
Прежде чем открывать рот на одного из лучших тренеров 21 века, посмотри на свою карьеру и оцени её.
Прежде чем открывать рот на человека игравшего в Роме, Милане и Реале посмотрите на свою карьеру и оцените ее😂😂😂
+12
-9
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Артём Околович
Ответ Арсений Денисов
собака лает, караван идет
Кассано лает, автобус выигрывает
+5
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hulk&boloto
Ответ Bunyod Turgunov
Почти все в спортсе критикует Моуриньо за его скучный или антифутбол но когда Кассано критикует то все начинают издеваться над Кассано. Все таки вас сложно понять.
Выбирают)
+4
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Dimonty
Лол. Так речь не про регалии Жозе, а про его работу в Роме.
Бесполезно. Тут очень много адептов тезиса "сперва добейся"
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Dimonty
Ответ Южанин78
Прежде чем открывать рот на одного из лучших тренеров 21 века, посмотри на свою карьеру и оцени её.
Лол. Так речь не про регалии Жозе, а про его работу в Роме.
+2
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А.Э.РАСИМ
Лет 25 назад, наверное так, когда Кассано играл за Рому, Оттавио Бьянки сказал.
Этому парню надо переходить в Ювентус, в противном случае Италия потеряет огромный талант.
Оттавио Бьянки работал в свое время в Неаполе, и с Марадоной тоже.

Теперь, когда уже Кассано не добился и одного процента от того, что было заложено, я согласен с Бьянки.
В одно время он как будто воскрес, в начале 10-х, но потом угас.
Считаю не только Италия потеряла звезду, но и мировой футбол.
А теперь он лает на Луну.
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gPk
Ответ Южанин78
Прежде чем открывать рот на одного из лучших тренеров 21 века, посмотри на свою карьеру и оцени её.
Человек оценивает пропагандиста антифутбола по нынешнему. И он на 100 процентов прав . Это вы всё время живете прошлым и оцениваете уровень тренера здесь и сейчас по его трофеям прошлого))
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Иван Шуткин
Удача и сила связаны в 95 процентах случаев
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Dead88 Poets
таких как кассано тысячи таких как мауриньо 5-6 человек
и что, теперь нельзя критиковать моуринью?
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