Кассано о «Роме» в финале ЛЕ: «Они играли дерьмово, но Моуринью скажет: «Я победил, мне насрать». Как сказал Наполеон, лучше быть удачливым командиром, а не сильным»

Антонио Кассано раскритиковал «Рому» после выхода в финал Лиги Европы.

Команда Жозе Моуринью одержала победу над «Байером» в полуфинале (1:0, 0:0). В решающем матче римляне встретятся с «Севильей».

«Я начну с того, что я очень счастлив, потому что я люблю «Рому».

Но не должно быть такого, чтобы с самого начала и до конца были драки и споры. Они падали на землю и не отыграли и половины времени из 98 минут.

Тренер скажет, что это нечто особенное, но, как сказал Наполеон, лучше быть удачливым командиром, а не сильным. И он [Моуринью] очень удачливый, это впечатляет.

Он отстой, но все будут говорить, что в прошлом году он выиграл , а теперь вышел в финал [ЛЕ]. Что он продолжает добиваться результатов.

Я должен говорить о футболе и анализировать игру. Она была довольно стыдной. Вообще не могу понять такого.

Но что он [Моуринью] скажет? Я дошел до финала, я победил, мне насрать. Молодцы « », но вы играли дерьмово», – сказал бывший нападающий римлян и сборной Италии в своем проекте Antonio Speaks.

«Когда он закончит карьеру, всем будет #####». Кассано – главный хейтер Моуринью в мире (может ругать часами)

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!