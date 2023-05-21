Кассано о «Роме» в финале ЛЕ: «Они играли дерьмово, но Моуринью скажет: «Я победил, мне насрать». Как сказал Наполеон, лучше быть удачливым командиром, а не сильным»
Антонио Кассано раскритиковал «Рому» после выхода в финал Лиги Европы.
Команда Жозе Моуринью одержала победу над «Байером» в полуфинале (1:0, 0:0). В решающем матче римляне встретятся с «Севильей».
«Я начну с того, что я очень счастлив, потому что я люблю «Рому».
Но не должно быть такого, чтобы с самого начала и до конца были драки и споры. Они падали на землю и не отыграли и половины времени из 98 минут.
Тренер скажет, что это нечто особенное, но, как сказал Наполеон, лучше быть удачливым командиром, а не сильным. И он [Моуринью] очень удачливый, это впечатляет.
Он отстой, но все будут говорить, что в прошлом году он выиграл Лигу конференций, а теперь вышел в финал [ЛЕ]. Что он продолжает добиваться результатов.
Я должен говорить о футболе и анализировать игру. Она была довольно стыдной. Вообще не могу понять такого.
Но что он [Моуринью] скажет? Я дошел до финала, я победил, мне насрать. Молодцы «Рома», но вы играли дерьмово», – сказал бывший нападающий римлян и сборной Италии в своем проекте Antonio Speaks.
«Когда он закончит карьеру, всем будет #####». Кассано – главный хейтер Моуринью в мире (может ругать часами)
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Мало того, что состав намного слабее чем у тех же РС, Байера. Севильи, Ювентуса, половина команды стабильно переломаны
А самое грустное в этом всем, что после ухода Маура, Рома очень сильно скатится, все критики будут кричать, что это он оставил выжженную землю
Если они все же попадут в ЛЧ, там нужно покупать 5-6 человек уровня основы
Mamma: "abbiamo Alexander Mostovoy a casa".
Alexander Mostovoy a casa:
Этому парню надо переходить в Ювентус, в противном случае Италия потеряет огромный талант.
Оттавио Бьянки работал в свое время в Неаполе, и с Марадоной тоже.
Теперь, когда уже Кассано не добился и одного процента от того, что было заложено, я согласен с Бьянки.
В одно время он как будто воскрес, в начале 10-х, но потом угас.
Считаю не только Италия потеряла звезду, но и мировой футбол.
А теперь он лает на Луну.