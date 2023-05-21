Медведев выиграл первый титул на грунте и 20-й в целом

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Хольгер Руне Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Риме, обыграв в финале Хольгера Руне – 7:5, 7:5.

Медведев впервые в карьере выиграл титул на грунте. Всего это 20-й трофей уровня ATP (и пятый в этом сезоне).

Кроме того, Медведев шестой раз стал чемпионом «Мастерса».

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95 комментариев

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Тёма Тёма
Браво, Даня. Просто монстр! На нелюбимом грунте взять Мастерс - это дорогого стоит. 3-й Мастерс для российских ребят в сезоне. Отличный ход набрали... Вперёд на штурм Ролан Гарроса и Уимблдона!
+142
0
+142
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dimamak10
20 разных турниров просто невероятно. Красава Даня
+71
0
+71
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scanner c
Зверев перед сезоном с юмором прогнозировал победу Даниила на грунте и вот оно как вышло))
+70
0
+70
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Евгений Птицын
С этой победой Медведев:
- выиграл 20-й титул, при этом все 20 - разные, увеличил свой же рекорд
- выиграл 6-й мастерс. Столько же или больше только у Чанга, Мустера, Сампраса, Маррея, Агасси, Федерера, Надаля и Джоковича
- выиграл 6-й мастерс из 9. Столько же или больше только у Маррея, Агасси, Федерера, Надаля и Джоковича
- выиграл 6-й мастерс, при этом все 6 - разные. Первый подобный случай в истории
+63
0
+63
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Иван Самойлов
Поскольку Надаль в следующем году уходит, звание грунтового короля освобождается. И кажется, мы все понимаем, кто его займёт..)
+45
-2
+43
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eple
Второй сет конечно эпично вытащил
+41
0
+41
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Марина Иванова
Даня! Ураа!!!!Ты супер!!! Вот это характер! Ты наш кумир. Даешь Ролан Гаррос!!!
+32
-1
+31
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Alexander2022
Ответ Kenny De Schepper
Черный день календаря в истории тенниса
Стр..дай
+31
-1
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Skip
Даня какой красавец!!!
+29
0
+29
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ЭЮЯ
Ответ Тёма Тёма
Браво, Даня. Просто монстр! На нелюбимом грунте взять Мастерс - это дорогого стоит. 3-й Мастерс для российских ребят в сезоне. Отличный ход набрали... Вперёд на штурм Ролан Гарроса и Уимблдона!
Может быть, эта нелюбовь теперь в прошлом? Привет от Маши Шараповой!
+26
0
+26
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Ben Shelton
красава, доказал всем и главное самому себе, что умеет играть на грунте
ps тирамису отныне дозированно выдавать
+25
0
+25
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dimamak10
Если не ошибаюсь, то Даня вышел на 4е место по мастерсам среди действующих игроков после Ноле Рафы и Маррея
+24
-1
+23
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SKA Rostov1992
Даня конечно зверь в этом сезоне. Теперь есть 6/9 Мастерсов, почему бы не стать вторым обладателем карьерного Мастерса)
+24
-1
+23
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dmitry79
А в прошлом году на нём едва ли крест не поставили, да и австралия не добавляла оптимизма. Кто бы знал, что он будет претендентом на рг?! Красавец!
+21
-1
+20
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Buhmichael
Честно скажу, я вообще не думал, что это когда либо произойдёт, титул на грунте старше чем 250. Спасибо, Даниил, ты проделал великолепную работу и подарил болельщикам праздник! Большой удачи в дальнейшем!
+20
-1
+19
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Alexander2022
Самый приятный Мастерс пока что, там где никто не ждал
+19
-1
+18
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Biathlon Fan
Ответ Марина Иванова
Даня! Ураа!!!!Ты супер!!! Вот это характер! Ты наш кумир. Даешь Ролан Гаррос!!!
Вообще, спокойно, на классе, даже проигрывая свою подачу под ноль, в нем сквозила уверенность, что он свое все равно вернёт и заберёт 👌
+19
-2
+17
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atelos
Ну что? Поздравление Даниилу! Спасибо тебе за отличный воскресный вечер!!! А всех недоброжелатей и хейтеров смачно макнули в то самое ...
+16
-1
+15
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as009595@icloud.com
Даниил стал более терпеливым игроком на грунте и поэтому пошли результаты вверх, на грунте умению терпеть и перетерпеть соперника одно из ключевых
+14
0
+14
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Кагов
Ай, да Даня! Ай да красавчик! Хотел положить чемпионский дропшот, как вишенку на торт, как в прошлом матче. Но Руне от такой уверенности дрогнул и сам запулил в аут в следующем розыгрыше.
Осминог стал грунтовым! Смотрел на его игру с огромным наслаждением, и подача, и по линиям, и чемпионское спокойствие, и уверенность, достойная к возвращению намбевана! Это может произойти уже и после РГ. Болеем за Даню!
+15
-1
+14
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Степан Паракин
заявка на победу на Роллан Гарросе
+14
-1
+13
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Egorov Evgeniy
Чувачок из Дании отхватил от Дани и есть теперь у Дани и Мастерс из Италии !))
+11
0
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Михаил Пригода
Ответ Biathlon Fan
Однозначно. Если без эксцессов, реальным соперником там может стать только Алькарас
Почему все сбрасывают со счетов Новака, если Новая есть на турнире, как бы он не был готов, он главный фаворит
+13
-2
+11
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4ГГ
Я всегда знала, что Данечка будет выигрывать на грунте!:)
+8
0
+8
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Biathlon Fan
Ответ инок
Даню с победой! Возмужал, молодец!
Особенно понравилось отсутствие нервяка, психоза и полная уверенность в собственных силах. Молодец!
+8
0
+8
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