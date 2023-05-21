Медведев выиграл первый титул на грунте и 20-й в целом
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Риме, обыграв в финале Хольгера Руне – 7:5, 7:5.
Медведев впервые в карьере выиграл титул на грунте. Всего это 20-й трофей уровня ATP (и пятый в этом сезоне).
Кроме того, Медведев шестой раз стал чемпионом «Мастерса».
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- выиграл 20-й титул, при этом все 20 - разные, увеличил свой же рекорд
- выиграл 6-й мастерс. Столько же или больше только у Чанга, Мустера, Сампраса, Маррея, Агасси, Федерера, Надаля и Джоковича
- выиграл 6-й мастерс из 9. Столько же или больше только у Маррея, Агасси, Федерера, Надаля и Джоковича
- выиграл 6-й мастерс, при этом все 6 - разные. Первый подобный случай в истории
ps тирамису отныне дозированно выдавать
Осминог стал грунтовым! Смотрел на его игру с огромным наслаждением, и подача, и по линиям, и чемпионское спокойствие, и уверенность, достойная к возвращению намбевана! Это может произойти уже и после РГ. Болеем за Даню!