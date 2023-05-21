стал чемпионом турнира в Риме, обыграв в финале – 7:5, 7:5.

Медведев впервые в карьере выиграл титул на грунте. Всего это 20-й трофей уровня (и пятый в этом сезоне).

Кроме того, Медведев шестой раз стал чемпионом «Мастерса».

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