Где смотреть Манчестер Сити – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 26 апреля
В среду, 26 апреля, сыграют Манчестер Сити и Арсенал в 33 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Арсенал
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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