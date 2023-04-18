Экс-глава академии «Локо»: «Академия «Краснодара» – единственная, кто может посоперничать с «Барселоной» по техническим возможностям»

Теги премьер-лига Россия Барселона детский футбол Краснодар Владимир Семенович Кузьмичев Матч ТВ Футбол

Владимир Кузьмичев считает, что академию «Краснодара» можно сравнивать с академией «Барселоны».

– Главное впечатление от стажировок в зарубежных академиях?

– Академия «Барселоны». Бросилось в глаза, что у них воспитание личности, индивидуальных качеств игрока на первом месте.

Там тренер никогда не будет ругать за результат на табло. Как только он попытается играть на результат и это отразится на философии и качестве подготовки игроков, его просто уволят.

До определенного возраста в «Барселоне» вообще играют только фестивали и товарищеские турниры. Лет до 12 примерно, когда дети впервые выходят на большое поле.

Понятно, что никто не занимается футболом, чтобы проигрывать. Но каждая команда в академии знает, за счет чего они должны побеждать.

Тренер в первую очередь смотрит на то, как ребята усвоили материал из тренировочного процесса. То, над чем они работали в недельном цикле.

В академии «Барселоны» все понимают, что попасть в основную команду воспитаннику будет архисложно.

Но спрос (из других клубов) на игроков академии все равно велик, потому что оттуда выходят квалифицированные кадры. Этого там и добиваются.

– В техническом плане академия сильно отличается от того, что есть в России?

– Даже сравнивать нельзя. Единственный, кто по каким-то техническим возможностям может посоперничать с «Барселоной» – это «Краснодар».

Галицкий, конечно, построил такую академию, что в Европе еще поискать надо.

«Краснодар» точно не уступает, а даже превосходит в этом плане многие европейские академии, – сказал бывший глава академии «Локомотива».

13 комментариев

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therealgreenman
Сергей Николаевич построил шикарную инфраструктуру клубу, стадион, академию, базу, парк, для Краснодара 2 шикарный маленький стадион, всё шикарно, начиная с функциональности, заканчивая визуализации…
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Пако
Ровняться на лучших - всегда правильно.
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Teodrakis
Ответ Фан Рубина
Тут скорее Барселона лишь может посоперничать с Краснодаром. Краснодар выпускает игроков уровня сильнейшей лиги мира - РПЛ, а барселонская, в лучшем случае, уровня местного чемпионата из 2,5 команд.
В Барсе блатных тянут за уши и пиарят через немногу, а наши ребята доказывают всё честным трудом, чуть расслабился - вали в Израиль, зазнался - иди в Рубин, не забил - вот те негр на замену.
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Матвей Суицидин
На уровне РФ академия Краснодара уже дает хороший результат. Но достаточно ли этого, чтобы выпускать игроков мирового класса год от года? Или проблема только в том, чтобы перейти нормально во взрослый футбол. Просто интересно, если условные Уткин, Фомин, Шапи закончили бы академию Барсы со своим уровнем и сразу отправились в команды низа ЛаЛиги или в Секунду, смогли бы они стать игроками уровня основы крепких клубов топ-5 или годились бы разве что для РПЛ. Вопрос философский, если что.
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Фан Рубина
Тут скорее Барселона лишь может посоперничать с Краснодаром. Краснодар выпускает игроков уровня сильнейшей лиги мира - РПЛ, а барселонская, в лучшем случае, уровня местного чемпионата из 2,5 команд.
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prus_3
Ответ Матвей Суицидин
На уровне РФ академия Краснодара уже дает хороший результат. Но достаточно ли этого, чтобы выпускать игроков мирового класса год от года? Или проблема только в том, чтобы перейти нормально во взрослый футбол. Просто интересно, если условные Уткин, Фомин, Шапи закончили бы академию Барсы со своим уровнем и сразу отправились в команды низа ЛаЛиги или в Секунду, смогли бы они стать игроками уровня основы крепких клубов топ-5 или годились бы разве что для РПЛ. Вопрос философский, если что.
Элис? Кто такая Элис?
Попробовал вспомнить выдающихся выпускников академии Краснодара. Гм, Уткин и Сафонов, Матвей и Даниил, мальчик... и мальчик. Не густо.
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Ваге Геворгян
Ответ Матвей Суицидин
На уровне РФ академия Краснодара уже дает хороший результат. Но достаточно ли этого, чтобы выпускать игроков мирового класса год от года? Или проблема только в том, чтобы перейти нормально во взрослый футбол. Просто интересно, если условные Уткин, Фомин, Шапи закончили бы академию Барсы со своим уровнем и сразу отправились в команды низа ЛаЛиги или в Секунду, смогли бы они стать игроками уровня основы крепких клубов топ-5 или годились бы разве что для РПЛ. Вопрос философский, если что.
для этого Академия Краснодара не должна участвовать не в одних турнирах проводимых в нашей стране до 21 года!!! Чтобы игроки росли и стали звездами европейского масштаба и им надо играть со сверстникамииз Европейских стран.....
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rus_dor_
Ответ prus_3
Элис? Кто такая Элис? Попробовал вспомнить выдающихся выпускников академии Краснодара. Гм, Уткин и Сафонов, Матвей и Даниил, мальчик... и мальчик. Не густо.
как известно, мой друг, для положительного результата всегда нужно время. сколько лет академии барселоны и сколько лет академии краснодара?
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Fair_Play
Ответ prus_3
Элис? Кто такая Элис? Попробовал вспомнить выдающихся выпускников академии Краснодара. Гм, Уткин и Сафонов, Матвей и Даниил, мальчик... и мальчик. Не густо.
А какие критерии у вашей "выдающести"? Сперцян, Фомин, Комличенко. Это те кто уже в сборных. Черников не попал туда только из-за травмы, скоро снова получит вызов. Многие стабильно выступают в РПЛ, мне, скажем, очень нравятся Адамов и Гогличидзе. Многие академии в стране за этот период выдали больше качественных футболистов?
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