Экс-глава академии «Локо»: «Академия «Краснодара» – единственная, кто может посоперничать с «Барселоной» по техническим возможностям»

Владимир Кузьмичев считает, что академию «Краснодара» можно сравнивать с академией «Барселоны».

– Главное впечатление от стажировок в зарубежных академиях?

– Академия «Барселоны». Бросилось в глаза, что у них воспитание личности, индивидуальных качеств игрока на первом месте.

Там тренер никогда не будет ругать за результат на табло. Как только он попытается играть на результат и это отразится на философии и качестве подготовки игроков, его просто уволят.

До определенного возраста в «Барселоне» вообще играют только фестивали и товарищеские турниры. Лет до 12 примерно, когда дети впервые выходят на большое поле.

Понятно, что никто не занимается футболом, чтобы проигрывать. Но каждая команда в академии знает, за счет чего они должны побеждать.

Тренер в первую очередь смотрит на то, как ребята усвоили материал из тренировочного процесса. То, над чем они работали в недельном цикле.

В академии «Барселоны» все понимают, что попасть в основную команду воспитаннику будет архисложно.

Но спрос (из других клубов) на игроков академии все равно велик, потому что оттуда выходят квалифицированные кадры. Этого там и добиваются.

– В техническом плане академия сильно отличается от того, что есть в России?

– Даже сравнивать нельзя. Единственный, кто по каким-то техническим возможностям может посоперничать с «Барселоной» – это «Краснодар».

Галицкий, конечно, построил такую академию, что в Европе еще поискать надо.

« » точно не уступает, а даже превосходит в этом плане многие европейские академии, – сказал бывший глава академии «Локомотива».