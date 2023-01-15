«Наполи» хочет продлить контракт со Спаллетти до 2025 года с повышением зарплаты

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» намерен продлить контракт с Лучано Спаллетти.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб ведет переговоры о продлении соглашения с тренером до 2025 года с повышением зарплаты.

Текущий контракт Спаллетти с «Наполи» действует до июня 2023 года. Под его руководством «Наполи» лидирует в Серии А после 18 туров с отрывом от «Милана», занимающего 2-ю строчку, на 9 очков.

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8 комментариев

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laudrup
На фарт, я бы не делал этого до окончания сезона.
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corazón blanco
Спалетти проделывает невероятную работу, его команда показывает лучшую игру в Европе и я надеюсь, что у него получиться вернуть долгожданное скудетто в Неаполь.
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zaza burduladze
5 миллион + бонусы....до 2025 года
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Lindeman
Вот бы на работе так, полгода отлично отработал и тебе предлагают новый контракт с повышением зарплаты)
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инок
Пожалуй лучшая игра Наполи за последние годы.
В этом есть и заслуга Спаллетти. Продляйте контракт!
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Dexter Dallas
ну с таким наполи точно заслужил
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SCHENN
Если на форме есть голубой цвет -- Спаллетти приведёт это к чемпионству)
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Игорь Кузнецов
Абсолютно заслуженно
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