«Наполи» хочет продлить контракт со Спаллетти до 2025 года с повышением зарплаты

« » намерен продлить контракт с .

По информации журналиста Николо Скиры, клуб ведет переговоры о продлении соглашения с тренером до 2025 года с повышением зарплаты.

Текущий контракт Спаллетти с «Наполи» действует до июня 2023 года. Под его руководством «Наполи» лидирует в Серии А после 18 туров с отрывом от «Милана», занимающего 2-ю строчку, на 9 очков.