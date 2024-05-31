Хвича согласен перейти в «ПСЖ», но «Наполи» не продаст вингера дешевле 150 млн евро (Corriere dello Sport)
«Наполи» не продаст Хвичу Кварацхелию «ПСЖ» за 100 млн евро.
Клуб намерен сохранить 23-летнего полузащитника, несмотря на то, что сам он уже согласился на переход в «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.
Парижане сделали предложение на 100 млн евро, которое не было принято. «Наполи» не планирует рассматривать суммы меньше 150 млн евро. Вероятно, их смогут убедить только цифры, превышающие это значение.
В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику можно посмотреть здесь.
В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
Но, для меня лично это тогда было очень странно. Я как только увидел Хвичу, недоумевал, почему он не в основе. А потом проходит время и он совершенно бесплатно оказывается в Рубине.
Он конечно порой причудливые решения принимает, но в основном касательно тренеров, продавать явно умеет
А еще лучше - на последние бабки снять фильм "Я уг#ондошил Наполи. Не повторять"
Кулибали?? Кого ещё?
Он наоборот продаёт на пике за максимум
Больше дадут только в СА и то, не за Хвичу,а Осимхена