Хвича согласен перейти в «ПСЖ», но «Наполи» не продаст вингера дешевле 150 млн евро (Corriere dello Sport)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия деньги Футбол

«Наполи» не продаст Хвичу Кварацхелию «ПСЖ» за 100 млн евро.

Клуб намерен сохранить 23-летнего полузащитника, несмотря на то, что сам он уже согласился на переход в «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.

Парижане сделали предложение на 100 млн евро, которое не было принято. «Наполи» не планирует рассматривать суммы меньше 150 млн евро. Вероятно, их смогут убедить только цифры, превышающие это значение.

В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику можно посмотреть здесь.

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54 комментария
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За 100 лямов Де Лаурентис лично его на золотом мазератти должен в Париж привезти вместе с лучшими блудницами Неаполя
+65
-1
+64
Он стоит от силы 50
+27
-6
+21
Как Де Лаурентис вообще стал богатым ? Судя по тому как он отпускает своих топов , а точнее не отпускает когда за них можно выручить хорошие деньги , бизнес он ведёт так себе , ну какие 150?)) за него 80 красная цена при бооооольшом желании его купить

В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
+18
-3
+15
Ответ Юрий Кечко
Как Де Лаурентис вообще стал богатым ? Судя по тому как он отпускает своих топов , а точнее не отпускает когда за них можно выручить хорошие деньги , бизнес он ведёт так себе , ну какие 150?)) за него 80 красная цена при бооооольшом желании его купить В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
Родился в богатой и знаменитой семье)
+10
0
+10
Ответ Tun
За 100 лямов Де Лаурентис лично его на золотом мазератти должен в Париж привезти вместе с лучшими блудницами Неаполя
Лучший комент за сегодня 😂😂😂👌
+6
0
+6
в общем в ветке перепись будущих спорт диров и агентов проведена))
+5
0
+5
Ответ Стас Вор
Зря, на 100 не согласились.
Зачем ты запятую поставил?
+1
0
+1
Ответ Иван Иванов
Кого он "не отпустил"? Кулибали?? Кого ещё? Он наоборот продаёт на пике за максимум
Ага, особенно Гамшика, когда за него Реал, Челси и Ювентус бились. В итоге уехал за двадцатку в Китай
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+1
Ответ Юрий Кечко
Как Де Лаурентис вообще стал богатым ? Судя по тому как он отпускает своих топов , а точнее не отпускает когда за них можно выручить хорошие деньги , бизнес он ведёт так себе , ну какие 150?)) за него 80 красная цена при бооооольшом желании его купить В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
Де Лаур даже Игуаина со скрипом продавал и то, только потому что к этому контракт обязывал.
+1
0
+1
интересно, там в Локо никто рельс не кусает?..
+1
0
+1
Ответ Юрий Кечко
Как Де Лаурентис вообще стал богатым ? Судя по тому как он отпускает своих топов , а точнее не отпускает когда за них можно выручить хорошие деньги , бизнес он ведёт так себе , ну какие 150?)) за него 80 красная цена при бооооольшом желании его купить В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
на кино бизнесе, но его компания разорилась в 90х
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Ответ Честный контроль
Ну если простой бегунок Мудрик стоил100, то за Хвичу не меньше 150.
Ну Хвича пока показал себя только в тройке Квара-Осимхен-Зелинский, в этом сезоне поляк почти все время в лазарете и Хвичу не видно, а в прошлом сезоне если оставался 1 Хвича, случался вылет от Фрозиноне...
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
После нынешнего сезона - его цена 50 млн должна быть, Париж даёт в 2 раза больше, что ещё нужно? А нужно 150, которых Де Лаурентис никто, никогда, не даст. Так в итоге Хвича и доиграет контракт по инерции прошлого сезона и уйдёт бесплатно в какой нибудь клуб аутсайдер.
исполнитель хороший, но крайне зависимый...
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Ответ andreyufo
Именно тогда Сёмин и поднимал тему о масштабах таланта Хвичи и некомпетентности руководства клуба. Память какая-то выборочная :)
Пардон, это не память, я вообще этого не знал)
Но, для меня лично это тогда было очень странно. Я как только увидел Хвичу, недоумевал, почему он не в основе. А потом проходит время и он совершенно бесплатно оказывается в Рубине.
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Ответ Provocadeur07
А я помню, как Локо его спокойно отпустил и он перешел в Рубин)
Именно тогда Сёмин и поднимал тему о масштабах таланта Хвичи и некомпетентности руководства клуба. Память какая-то выборочная :)
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Ответ andreyufo
Помню, как на заре карьеры Хвичи в "Локомотиве" Юрий Палыч пел ему дифирамбы, рассказывал, что талантливее игрока, возможно, в клубе никогда не было. Тогда это всё воспринималось с усмешкой, при всё уважении к Сёмину, я предполагал, что он уже поплыл, не может нормально оценить перспективы игроков. А теперь вон оно что...
А я помню, как Локо его спокойно отпустил и он перешел в Рубин)
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Ответ Иван Иванов
Кого он "не отпустил"? Кулибали?? Кого ещё? Он наоборот продаёт на пике за максимум
Гамшик, Мертенс, Инсинье, у Осимхена цена на убыль уже идёт И так далее
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Ответ Иван Иванов
Кого он "не отпустил"? Кулибали?? Кого ещё? Он наоборот продаёт на пике за максимум
Так и из Кулибали он вытянул все что мог и продал за солидные 40 лямов.
Он конечно порой причудливые решения принимает, но в основном касательно тренеров, продавать явно умеет
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Ответ Юрий Кечко
Как Де Лаурентис вообще стал богатым ? Судя по тому как он отпускает своих топов , а точнее не отпускает когда за них можно выручить хорошие деньги , бизнес он ведёт так себе , ну какие 150?)) за него 80 красная цена при бооооольшом желании его купить В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
Пчелу очевидно интереснее кайфово красиво жить, а не нули на счете считать. С кино связан, итальянец. Я думаю он может себе позволить эпатировать публику, теряя при этом какие-то деньги. Так ему очевидно веселее жить
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Ответ Юрий Кечко
Как Де Лаурентис вообще стал богатым ? Судя по тому как он отпускает своих топов , а точнее не отпускает когда за них можно выручить хорошие деньги , бизнес он ведёт так себе , ну какие 150?)) за него 80 красная цена при бооооольшом желании его купить В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
Такими темпами Де Лаурентис закончит в картонной коробке с куском пиццы и журналом с кроликом. Там и вспомнит и уход Спалетти и свое кинематографически раздутое ЭгоГоооо...
А еще лучше - на последние бабки снять фильм "Я уг#ондошил Наполи. Не повторять"
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Ответ Юрий Кечко
Как Де Лаурентис вообще стал богатым ? Судя по тому как он отпускает своих топов , а точнее не отпускает когда за них можно выручить хорошие деньги , бизнес он ведёт так себе , ну какие 150?)) за него 80 красная цена при бооооольшом желании его купить В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
Кого он "не отпустил"?
Кулибали?? Кого ещё?
Он наоборот продаёт на пике за максимум
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Ответ Юрий Кечко
Как Де Лаурентис вообще стал богатым ? Судя по тому как он отпускает своих топов , а точнее не отпускает когда за них можно выручить хорошие деньги , бизнес он ведёт так себе , ну какие 150?)) за него 80 красная цена при бооооольшом желании его купить В итоге уйдёт потом вообще за копейки , ну в сравнении с тем что за него можно выручить
Куда он уйдет за копейки сейчас? У него ещё 4 года по контракту. Через 2-3 года может и уйдет за копейки, если будет показывать посредственную игру в ближайшие пару сезонов.
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80-100 + 20-30 бонусами справедливая цена за одного из сильнейших вингеров в Европе и к тому же очень молодого. Если за Антони из чемпионата водокачки 100 дали, то за Чемпиона Серии А, который два года подряд в топе всех топ-5 лиг по г+п, то тут 100 лямов будут полностью оправданными
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Ответ Tun
За 100 лямов Де Лаурентис лично его на золотом мазератти должен в Париж привезти вместе с лучшими блудницами Неаполя
Ага. Выпученые шоколадные глаза для Хелаифи и открученные шоколадные яйца разве что...
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Отпустили бы уже за стольник, он стоит этих денег. 150 это фантазии экстравагантного президента Наполи.
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а динамо батуми с этого копеечка перепадёт?
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столько даже ПСЖ вряд ли даст...
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Кто знает, как он ушел из Локо? Кто его выкинул/продал?
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Де Лаурентис какой-то маразматик
Больше дадут только в СА и то, не за Хвичу,а Осимхена
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Так вроде же писали, что отступные Хвичи 100 млн? При желании Хвичи ПСЖ же могут купить за эту сумму?
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