Хвича согласен перейти в «ПСЖ», но «Наполи» не продаст вингера дешевле 150 млн евро (Corriere dello Sport)

«Наполи» не продаст Хвичу Кварацхелию «ПСЖ» за 100 млн евро.

Клуб намерен сохранить 23-летнего полузащитника, несмотря на то, что сам он уже согласился на переход в « », сообщает Corriere dello Sport.

Парижане сделали предложение на 100 млн евро, которое не было принято. « » не планирует рассматривать суммы меньше 150 млн евро. Вероятно, их смогут убедить только цифры, превышающие это значение.

В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику можно посмотреть здесь.