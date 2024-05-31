Павлюченко о Сафонове в «ПСЖ»: «В России он уже не растет. Я двумя руками за то, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Лучше попробовать, чем потом жалеть»

Теги ПСЖ Роман Павлюченко премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов ТАСС Футбол

Роман Павлюченко высказался о скором трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Вчера инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ объявит о трансфере россиянина в июне. Вратарь подпишет контракт до 2029 года.

«Такой трансфер для «Краснодара», сборной России и нашего футбола является большим плюсом, все-таки это «ПСЖ». В России Матвей дорос до определенного уровня, он уже здесь не растет как вратарь, думаю, что он уже вышел на пик, если он хочет вырасти как футболист и вратарь, то, конечно, такой вариант нельзя упускать.

Я двумя руками за то, чтобы наши футболисты уезжали в Европу, играли, если есть предложения, лучше всегда попробовать, чем потом жалеть, а в Россию всегда можно вернуться. Другое дело, будет ли он играть, но если приглашают, то в любом случае будут шансы. Хочу пожелать успехов и удачи, считаю, что он молодец, что не нужно бояться ехать. Конечно, это тяжело, я сам уезжал в Европу, но я не жалел, нужно пробовать.

А такому клубу, как «ПСЖ», ну как можно отказать? Больше таких вариантов никогда не будет, пусть едет, а дальше все будет зависеть от него. В принципе, все данные у него есть для игры, это вратарь хорошего уровня. Мне кажется, что у него не должно быть никаких проблем, главное, чтобы был шанс, а то, бывает, приглашают, не играешь поначалу, потом уезжаешь по арендам, не хочется такого.

Хочется, чтобы он играл и закрепился в основном составе, в любом случае его не приглашают для того, чтобы он потом уехал, а чтобы, наверное, пройти определенные сборы, подготовку. Если он себя проявит, то почему нет, у него все есть для того, чтобы играть в основном составе, он вратарь хорошего уровня. Пусть доказывает», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Тоттенхэма».

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6 комментариев
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Ну Рома сам неоднократно признавал, что жалеет о возврате в это болото, так что тут с ним сложно спорить.
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Ответ LechK1nG
Сразу отмечу, плохо так говорить, но Лунина в реал тоже далеко не как основного брали, но вот Куртуа травмировал я и Лунин его заменил. Так что, в любом случае поехать туда и попробовать свои силы, почему и нет, а там кто знает как все повернётся.
Шанс всегда будет
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Сразу отмечу, плохо так говорить, но Лунина в реал тоже далеко не как основного брали, но вот Куртуа травмировал я и Лунин его заменил. Так что, в любом случае поехать туда и попробовать свои силы, почему и нет, а там кто знает как все повернётся.
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Успехов Матвею!!
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Ответ T622222
Только не как Пав ))
Пав в игровом плане ничего так был, но то, как демонстративно забивал болт на английский язык, было за гранью. С другими тренерами типа Гранта это прокатило бы, но только не со старым английским алкашом Реднаппом, которого всегда это бесило.
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