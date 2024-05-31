«Рома» выкупила Анхелиньо у «Лейпцига» за 5,2 млн евро. Защитник будет получать 2 млн в год

Теги Рома Даниэле де Росси бундеслига Германия серия А Италия трансферы РБ Лейпциг Анхелиньо Футбол

Анхелиньо стал игроком «Ромы» на постоянной основе.

Римский клуб объявил о выкупе испанского защитника у «Лейпцига».

Анхелиньо присоединился к «джаллоросси» на правах аренды в зимнее трансферное окно и сыграл 20 матчей в Серии А и Лиге Европы.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сегодня сработала опция выкупа за 5,2 миллиона евро. Зарплата игрока составит 2 миллиона чистыми плюс бонусы.

Романо отмечает, что по одному французскому и английскому клубу пытались вступить в гонку за Анхелиньо, но он остался в «Роме», поскольку игрок нравится тренеру Даниэле Де Росси.

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4 комментария
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Игрок хороший, а карьера у него как-то причудливо развивается.
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Хоть у кого то нормальный номер
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Был же топчик
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