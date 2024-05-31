Семак о суперфинале Кубка: «Мотивация «Балтики» будет запредельной, это их шанс реабилитироваться и войти в историю. «Зенит» выпустит сильнейших»

Теги Зенит Сергей Семак Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Балтика Дуглас Сантос Футбол

Сергей Семак высказался о матче с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России.

«Зенит» встретится с калининградцами в воскресенье 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«Наш путь к чемпионству был очень сложным, поэтому наше празднование победы оказалось очень эмоциональным. Всей командой мы пошли в ресторан на стадионе, а потом я поехал домой. На следующий день началась работа.

Остался один турнир. Когда есть выбор между чемпионатом и Кубком, мы всегда делаем выбор в пользу чемпионата. В воскресенье на поле выйдут сильнейшие игроки. Дуглас пока не тренируется, но шансы на его участие есть.

Мотивация соперника будет запредельной. Весеннюю часть они провели очень хорошо по качеству, поэтому предстоящий матч для них – шанс реабилитироваться и войти в историю.

Регламент Кубка? Есть сомнительные моменты, но наше дело – играть в футбол и побеждать. Ничего плохого в финале в «Лужниках» я не вижу», – сказал главный тренер «Зенита».

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14 комментариев
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
Что, прям вот настолько сильно болит, да?))
+11
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+10
Зенит достойно прошел все московские команды, осталось победить Балтику.
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+7
Ответ Miilii
Комментарий скрыт
С какой же планеты нужно быть, чтобы такую ахинею писать про второй по значимости внутренний трофей...
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Ответ Алексей Минин
Что, прям вот настолько сильно болит, да?))
давно погорело и не заживает
+5
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Ответ Caniball
Здрасьте. Вчера эта новость была тут. И Ротенберг ее активно комментировал. Не появится она у него.
Да, Вы правы, действительно была, я как-то ее прохлопал. Удаляю комментарий.
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Комментарий удален пользователем
мы пошли в ресторан на стадионе...
что то анекдот про Арагви и Юрия Долгорукого вспомнился...
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Ответ Алексей Минин
С какой же планеты нужно быть, чтобы такую ахинею писать про второй по значимости внутренний трофей...
Ну дай некоторым волю, там не то что бан от выступления в еврокубках, а все свои же турниры забанить готовы просто потому что смысла не видят. Ох уж эти искатели смысла жизни и существования того что не создавали.
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Ответ Momos
За Балтику девяточку!
Предпочту семерочку)
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Ответ Celsius
Комментарий удален пользователем
Здрасьте. Вчера эта новость была тут. И Ротенберг ее активно комментировал.
Не появится она у него.
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