Семак о суперфинале Кубка: «Мотивация «Балтики» будет запредельной, это их шанс реабилитироваться и войти в историю. «Зенит» выпустит сильнейших»

Сергей Семак высказался о матче с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России.

«Зенит» встретится с калининградцами в воскресенье 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«Наш путь к чемпионству был очень сложным, поэтому наше празднование победы оказалось очень эмоциональным. Всей командой мы пошли в ресторан на стадионе, а потом я поехал домой. На следующий день началась работа.

Остался один турнир. Когда есть выбор между чемпионатом и Кубком, мы всегда делаем выбор в пользу чемпионата. В воскресенье на поле выйдут сильнейшие игроки. Дуглас пока не тренируется, но шансы на его участие есть.

Мотивация соперника будет запредельной. Весеннюю часть они провели очень хорошо по качеству, поэтому предстоящий матч для них – шанс реабилитироваться и войти в историю.

Регламент Кубка? Есть сомнительные моменты, но наше дело – играть в футбол и побеждать. Ничего плохого в финале в «Лужниках» я не вижу», – сказал главный тренер « ».