Непомнящий об РПЛ: «Почему не сделать 18 команд в следующем сезоне? А то останемся без хороших стадионов в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем»
Валерий Непомнящий предложил расширить Мир РПЛ до 18 команд.
По итогам сезона лигу могут пополнить сразу 4 клуба из Мелбет Первой лиги.
«Химки» и «Динамо» Махачкала заменят «Сочи» и «Балтику», «Пари НН» и «Урал» проиграли первые стыковые матчи – тульскому «Арсеналу» и «Акрону» соответственно.
«Возможный выход четырех команд из Первой лиги в РПЛ может быть положительным эффектом для российского футбола. Но я возвращаюсь к вопросу о количестве команд в РПЛ. У нас есть прекрасные стадионы в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
Мы останемся без этих хороших стадионов. Поэтому почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?» – сказал бывший тренер сборной Камеруна и многих других команд.
Спасибо, но расширение плохая идея.
Детсад... так ведь от обсуждение хороших стадионов можно и до обсуждения хороших людей дойти. Типа, и что, что команда плохо играет, а не стадион и вовсе лишь коров пасти - люди же хорошие! Давайте всех, как в КВН’е брать, да еще и голосованием определять тех, кто не вылетит пол зрительским симпатиям...