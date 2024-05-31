Непомнящий об РПЛ: «Почему не сделать 18 команд в следующем сезоне? А то останемся без хороших стадионов в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем»

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Балтика Урал Валерий Непомнящий Арсенал Тула Пари НН Чемпионат.com Сочи Акрон Динамо Махачкала Футбол

Валерий Непомнящий предложил расширить Мир РПЛ до 18 команд.

По итогам сезона лигу могут пополнить сразу 4 клуба из Мелбет Первой лиги.

«Химки» и «Динамо» Махачкала заменят «Сочи» и «Балтику», «Пари НН» и «Урал» проиграли первые стыковые матчи – тульскому «Арсеналу» и «Акрону» соответственно. 

«Возможный выход четырех команд из Первой лиги в РПЛ может быть положительным эффектом для российского футбола. Но я возвращаюсь к вопросу о количестве команд в РПЛ. У нас есть прекрасные стадионы в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Мы останемся без этих хороших стадионов. Поэтому почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?» – сказал бывший тренер сборной Камеруна и многих других команд. 

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Почему у нас каждый раз перед финишем сезона возникает этот вопрос, а почему бы в следующем сезоне не сделать 18 команд в РПЛ. Ну где спортивный принцип? Как вообще можно поднимать такой вопрос? Тем более в связке с тем, что какие хорошие команды вылетают, какие стадионы. Я не сторонник расширения Премьер-лиги, но если уж и расширять, то решение об этом может быть принято только до старта очередного сезона, а не перед финишем. Неужели это не очевидно, что надо об этом проговаривать?
+8
0
+8
Предлагаю так: у кого стадион есть - тот в пердив не вылетает.
+4
0
+4
Ага, конечно, только и расширять. Стадион стадионом, но играть надо относительно качественно чтобы со своим стадионом наследным от ЧМ играть в РПЛ. Спортивный принцип, есть спортивный принцип: мало побед=мало очков=низкое место.
+4
0
+4
можно сразу 32 команды,и именно где отличные стадионы,эти команды не вылетают
+4
-1
+3
так можно вообще первенство сотрудников стадионов вместо РПЛ, проводить. они так и так зарплату получают за содержание стадионов.
+2
0
+2
Ответ Korney
можно сразу 32 команды,и именно где отличные стадионы,эти команды не вылетают
И добавить драфт и потолок зарплат.
+2
0
+2
Футбол ради стадионов. Понятно.
+2
0
+2
Давайте за уши тянут те клубы где есть такие стадионы?!!!! Которым повезло, что их построили, заслужили досвидание и здравствуй лучшая лига мира!!!!
+2
0
+2
Потому что ребята из Акрона и Тулы больше желают играть в футбол чем пешеходы из вышеуказанных стадионов.
+1
0
+1
В следующем сезоне опять будут вылетать условные Урал с Балтикой со своими стадионами - "А давайте 20 команд сделаем, а то потеряем такие стадионы".
+1
0
+1
Срочно вернуть Мордовию в РПЛ! Пока нет клуба, то всем регионом. Там тааакой стадион простаивает.
+1
0
+1
Потому что ребята из Акрона и Тулы больше желают играть в футбол чем пешеходы из вышеуказанных стадионов
+1
0
+1
Лучшей лиге мира всё самое лучшее... в том числе и стадионы
+1
0
+1
Без хороших стадионов…без фанатов забыл добавить
+1
0
+1
Потому что ребята из Акрона и Тулы больше желают играть в футбол чем пешеходы из вышеуказанных стадионов
+1
0
+1
Да, хорошая идея 18 команд пока нет Европейских турниров. Но хорошо бы по спортивному принципу - 2 вылетевшие и 2 из лучшей лиги между собой разыгрывают право
+1
0
+1
Потому что ребята из Акрона и Тулы больше желают играть в футбол чем пешеходы из вышеуказанных стадионов.
+1
0
+1
Потому что ребята из Акрона и Тулы больше желают играть в футбол чем пешеходы из вышеуказанных стадионов.
+1
0
+1
Чем больше команд тем больше серая зона команд без турнирной мотивации.

Спасибо, но расширение плохая идея.
0
0
0
Отличная идея. А в следующем году сократить до 14, в зависимости от качества стадионов у претендентов. Предлагаю и чемпиона так определять
0
0
0
А кто будет представлять прекрасный стадион в Саранске?
0
0
0
Комментарий удален модератором
Что за дешевый популизм. Тогда надо дополнительный бонус ’’Торпедо’’ выдать - Лужники простаивают!
Детсад... так ведь от обсуждение хороших стадионов можно и до обсуждения хороших людей дойти. Типа, и что, что команда плохо играет, а не стадион и вовсе лишь коров пасти - люди же хорошие! Давайте всех, как в КВН’е брать, да еще и голосованием определять тех, кто не вылетит пол зрительским симпатиям...
0
0
0
Чего мелочиться. Можно и 20, а то не дай бог все убогие вылетят
0
0
0
Ну 18 можно было бы сделать естественно без такой привязки к стадионам, откровенных пассажиров в рпл нет , больше матчей было бы круто , и кубок этот дебильный реформировать обратно
0
0
0
Кто будет делать? Указ президента нужен
0
0
0
Ответ Korney
можно сразу 32 команды,и именно где отличные стадионы,эти команды не вылетают
Ну в целом, мы получим аналог МЛС. Не знаю, хорошо это или плохо.
+1
-1
0
Ответ schwein
Ну в целом, мы получим аналог МЛС. Не знаю, хорошо это или плохо.
И плов тогда нужен ))
0
0
0
Ответ Владислав Бондарчук
Комментарий удален модератором
И еще десять раз можно написать это сообщение. Мы с первого раза не поняли.
0
0
0
Ответ Пнин
Почему у нас каждый раз перед финишем сезона возникает этот вопрос, а почему бы в следующем сезоне не сделать 18 команд в РПЛ. Ну где спортивный принцип? Как вообще можно поднимать такой вопрос? Тем более в связке с тем, что какие хорошие команды вылетают, какие стадионы. Я не сторонник расширения Премьер-лиги, но если уж и расширять, то решение об этом может быть принято только до старта очередного сезона, а не перед финишем. Неужели это не очевидно, что надо об этом проговаривать?
Непомнящий просто любит говорить на популярные темы. У него же голова про спортивный принцип не болит.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий