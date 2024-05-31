Непомнящий об РПЛ: «Почему не сделать 18 команд в следующем сезоне? А то останемся без хороших стадионов в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем»

Валерий Непомнящий предложил расширить Мир РПЛ до 18 команд.

По итогам сезона лигу могут пополнить сразу 4 клуба из Мелбет Первой лиги.

« » и « » Махачкала заменят «Сочи» и «Балтику», « » и « » проиграли первые стыковые матчи – тульскому « » и «Акрону» соответственно.

«Возможный выход четырех команд из Первой лиги в РПЛ может быть положительным эффектом для российского футбола. Но я возвращаюсь к вопросу о количестве команд в РПЛ. У нас есть прекрасные стадионы в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Мы останемся без этих хороших стадионов. Поэтому почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?» – сказал бывший тренер сборной Камеруна и многих других команд.