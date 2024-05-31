Моуринью возглавит «Фенербахче». Контракт на 2 года, о назначении могут объявить сегодня

Теги Жозе Моуринью Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Футбол

Жозе Моуринью возглавит турецкий «Фенербахче».

Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на 2 года, над соглашением работал спортивный директор клуба – португалец Марио Бранку. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, официально о назначении нового главного тренера могут объявить сегодня.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что контракт может быть заключен по схеме «2+1».

Чемпионат Турции станет пятым в карьере Моуринью, до этого возглавлявшего португальские («Порту», «Бенфика»), английские («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), испанские «Реал») и итальянские («Интер», «Рома») клубы. В середине января тренер был уволен из «Ромы» и с тех пор оставался без клуба.

«Фенербахче» закончил нынешний сезон, набрав 99 очков в национальной лиге, однако финишировал вторым, уступив чемпионство «Галатасараю», набравшему 102 очка.

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81 комментарий
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Чел на верном пути в РПЛ.
+102
-4
+98
Маур уже давно тренирует на уровне "камон летс гоу гайз"
+91
-11
+80
То есть они меняют тренера с одним поражением в сезоне и выдающимися 99 очками на Моуриньо?
+68
-4
+64
Ответ ostap&mio&dio
То есть они меняют тренера с одним поражением в сезоне и выдающимися 99 очками на Моуриньо?
Туркам хайп и статус иногда важнее, чем результат
+38
-1
+37
Неустойку уже заложили в бюджет?
+21
0
+21
Вообще есть такая закономерность у португальских тренеров - чем страше он становится, тем восточнее он нулевого меридиана двигается в плане работы в клубах.
+18
0
+18
Ответ Kobe81pts
Надеюсь это будет ренессанс Моура как тренера. А то прочитал недавнюю статью про Аленичева и тот Порту и так грустно за Моуриньо стало
На кубок Конференций шансы есть)) ахаха))

Ренессанс Моура в Фенербахче)) самый смешной комментарий за неделю))
+21
-5
+16
Надеюсь это будет ренессанс Моура как тренера. А то прочитал недавнюю статью про Аленичева и тот Порту и так грустно за Моуриньо стало
+22
-10
+12
Ответ lovkac
Туркам хайп и статус иногда важнее, чем результат
иногда?)
+13
-1
+12
Ну вот и поехал гастролировать некогда великий тренер за пределы топ 5, ну что ж , объективно это его нынешний уровень , хотя по меркам тренерство ещё не старый , рано стал сбитым лётчиком , увы
+13
-1
+12
Ответ TOX
Маур уже давно тренирует на уровне "камон летс гоу гайз"
Это потому, что чеканить не умеет.
+11
-1
+10
Такими темпами годам к 70 Особенный дойдет до Урала или Химок
+18
-11
+7
Уволить тренера который набрал 99 очков в чемпионате это просто идиотизм.
+7
-1
+6
Ответ TakaHashi
Что вы имеете против уровня и стиля техники "Теда Лассо" ?!
этот стиль уже давно патентованная догма Дока Риверса.
+6
0
+6
Следующая остановка: "РПЛ"
+5
0
+5
Ответ Ебздрогыч
Такими темпами годам к 70 Особенный дойдет до Урала или Химок
а Мостовой будет говорить - да он чеканить не умеет и не играл нигде
+8
-4
+4
Скатился...
+4
0
+4
Ответ Savardus
Вообще есть такая закономерность у португальских тренеров - чем страше он становится, тем восточнее он нулевого меридиана двигается в плане работы в клубах.
Португальцев исторически тянет в Индию, надеюсь Моуриньо до этого не дойдёт.
+4
0
+4
Всё ближе к лучшей лиге мира
+3
0
+3
Ответ ostap&mio&dio
То есть они меняют тренера с одним поражением в сезоне и выдающимися 99 очками на Моуриньо?
Помимо хайповости, они, наверное, хотят выиграть какую-нибудь Лигу Европы
+3
0
+3
Ответ Антон Фалафель
Чел на верном пути в РПЛ.
в Урале место освободилось..
+4
-1
+3
Ответ Savardus
Вообще есть такая закономерность у португальских тренеров - чем страше он становится, тем восточнее он нулевого меридиана двигается в плане работы в клубах.
Наследники Мегеллана ищут путь в Индию))
+2
0
+2
Ответ Kobe81pts
Надеюсь это будет ренессанс Моура как тренера. А то прочитал недавнюю статью про Аленичева и тот Порту и так грустно за Моуриньо стало
+++
И кажется, оч оптимальный вариант
Жозе явно не может без работы долго и поэтому подписывается на немного авантюрные варианты
Но здесь и еврокубки есть, и банда, для которой он авторитет и без капризов будут стараться / выкладываться

Плюс футбол Жозе с его организацией для Турции должен быть действенным/эффективным, а то до сих пор вспоминаю матчи МЮ с Сараем, где матч был весёлым оч, но по организации был полный ахтунг/хаос. И это у чемпиона страны

А так, если здесь Жозе покажет результат, уже снова и топы не будут бояться его назначить, будут более уверенные в нем

Черис в ренессанс. Главное, пусть толкового помощника в атакующей игре возьмёт, чтоб в комбинационный футбол хоть чуть могли
+6
-4
+2
Лейрию забыли!!!
+2
0
+2
Ответ Юрий Кечко
Ну вот и поехал гастролировать некогда великий тренер за пределы топ 5, ну что ж , объективно это его нынешний уровень , хотя по меркам тренерство ещё не старый , рано стал сбитым лётчиком , увы
про Манчини и Спалетти тоже так говорили, когда те ушли в РПЛ или в ту же Турцию.
А по итогу у одного ЧЕ, у второго Серия А )
+2
0
+2
В Турции футбола нет, и природа располагает, и желание, но понятия превыше всего, царьки правят. Выгонят его.
+3
-1
+2
Жёсткое понижение. Лучше бы взял перерыв
+3
-1
+2
У футболистов подобное называется "уехал доигрывать". Моур идет тем же путем, только на тренерском уровне.
+3
-1
+2
Все ближе к Ахмату
+2
0
+2
Йозе Марино, что дальше? СКА?!!
+1
0
+1
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