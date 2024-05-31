Моуринью возглавит «Фенербахче». Контракт на 2 года, о назначении могут объявить сегодня
Жозе Моуринью возглавит турецкий «Фенербахче».
Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на 2 года, над соглашением работал спортивный директор клуба – португалец Марио Бранку. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, официально о назначении нового главного тренера могут объявить сегодня.
Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что контракт может быть заключен по схеме «2+1».
Чемпионат Турции станет пятым в карьере Моуринью, до этого возглавлявшего португальские («Порту», «Бенфика»), английские («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), испанские «Реал») и итальянские («Интер», «Рома») клубы. В середине января тренер был уволен из «Ромы» и с тех пор оставался без клуба.
«Фенербахче» закончил нынешний сезон, набрав 99 очков в национальной лиге, однако финишировал вторым, уступив чемпионство «Галатасараю», набравшему 102 очка.
Ренессанс Моура в Фенербахче)) самый смешной комментарий за неделю))
И кажется, оч оптимальный вариант
Жозе явно не может без работы долго и поэтому подписывается на немного авантюрные варианты
Но здесь и еврокубки есть, и банда, для которой он авторитет и без капризов будут стараться / выкладываться
Плюс футбол Жозе с его организацией для Турции должен быть действенным/эффективным, а то до сих пор вспоминаю матчи МЮ с Сараем, где матч был весёлым оч, но по организации был полный ахтунг/хаос. И это у чемпиона страны
А так, если здесь Жозе покажет результат, уже снова и топы не будут бояться его назначить, будут более уверенные в нем
Черис в ренессанс. Главное, пусть толкового помощника в атакующей игре возьмёт, чтоб в комбинационный футбол хоть чуть могли
А по итогу у одного ЧЕ, у второго Серия А )