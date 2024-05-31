Моуринью возглавит «Фенербахче». Контракт на 2 года, о назначении могут объявить сегодня

Жозе Моуринью возглавит турецкий «Фенербахче».

Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на 2 года, над соглашением работал спортивный директор клуба – португалец Марио Бранку. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, официально о назначении нового главного тренера могут объявить сегодня.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что контракт может быть заключен по схеме «2+1».

Чемпионат Турции станет пятым в карьере , до этого возглавлявшего португальские («Порту», «Бенфика»), английские («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), испанские «Реал») и итальянские («Интер», «Рома») клубы. В середине января тренер был уволен из «Ромы» и с тех пор оставался без клуба.

« » закончил нынешний сезон, набрав 99 очков в национальной лиге, однако финишировал вторым, уступив чемпионство «Галатасараю», набравшему 102 очка.