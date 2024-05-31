Анчелотти о «Золотом мяче»: «Будет борьба между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что будет в финале ЛЧ, на Евро и Кубке Америки»

Карло Анчелотти назвал претендентов на «Золотой мяч».

«В этом сезоне будет борьба между Винисиусом и . Посмотрим, что произойдет в финале чемпионов, на Евро и Кубке Америки.

У Винисиуса есть шанс. И у Беллингема тоже», – сказал главный тренер « » в интервью El Chiringuito.

1 июня Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем сыграют за «Мадрид» в финале Лиги чемпионов. Летом игроки выступят на Евро и Кубке Америки: Винисиус сыграет за Бразилию, Беллингем – за Англию.

Анчелотти об уходе Крооса: «Реал» теряет очень важного игрока, это может повлиять на нашу игру. Есть идеи, как его заменить»