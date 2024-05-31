Анчелотти о «Золотом мяче»: «Будет борьба между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что будет в финале ЛЧ, на Евро и Кубке Америки»
Карло Анчелотти назвал претендентов на «Золотой мяч».
«В этом сезоне будет борьба между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что произойдет в финале Лиги чемпионов, на Евро и Кубке Америки.
У Винисиуса есть шанс. И у Беллингема тоже», – сказал главный тренер «Реала» в интервью El Chiringuito.
1 июня Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем сыграют за «Мадрид» в финале Лиги чемпионов. Летом игроки выступят на Евро и Кубке Америки: Винисиус сыграет за Бразилию, Беллингем – за Англию.
Анчелотти об уходе Крооса: «Реал» теряет очень важного игрока, это может повлиять на нашу игру. Есть идеи, как его заменить»
есть вопросы к их победа на пути к финалу.
почему бы ему не дать? когда в ПСЖ был это сработало
и вот это вот интересно смотреть кому-то?