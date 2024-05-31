Анчелотти о «Золотом мяче»: «Будет борьба между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что будет в финале ЛЧ, на Евро и Кубке Америки»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кубок Америки Золотой мяч Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Евро-2024 Футбол

Карло Анчелотти назвал претендентов на «Золотой мяч».

«В этом сезоне будет борьба между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что произойдет в финале Лиги чемпионов, на Евро и Кубке Америки.

У Винисиуса есть шанс. И у Беллингема тоже», – сказал главный тренер «Реала» в интервью El Chiringuito.

1 июня Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем сыграют за «Мадрид» в финале Лиги чемпионов. Летом игроки выступят на Евро и Кубке Америки: Винисиус сыграет за Бразилию, Беллингем – за Англию.

Анчелотти об уходе Крооса: «Реал» теряет очень важного игрока, это может повлиять на нашу игру. Есть идеи, как его заменить»

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82 комментария
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Главное, что бы Аргентина не взяла Копу…
+44
-15
+29
Ответ 7s6vjn2j5s
Главное, что бы Аргентина не взяла Копу…
Не обязательно брать Копу.Могут ЗМ дать и за ЧМ. ЧМ 2022...
+21
-3
+18
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Да, да, распиаренный бегунок Винисиус набрал столько же ассистов в плей-офф лч, сколько Месси в этом же плей оффе)
+30
-14
+16
если Германия станет чемпионом Европы то золотой мяч должен получить Кроос
+16
-4
+12
ЗМ превратился в приз между раздевалкой Реала и Барсы. Будь КДБ там, уже штуки 3 минимум имел бы. Местячковой наградой стала.
+12
-6
+6
Желаю Кроосу получить, ни Бел ни Вини не наиграли на ЗМ
+7
-2
+5
Ответ Игорь М.
Сейчас бы только по одному показателю сравнивать игроков:) где Месси и где Винисиус в плане игры, результата команды и влияния на футбольную культуру?
Я только показал, что Вини не самый обычный бегунок, а вполне сильный футболист, способный приносить пользу против сильных команд))
+5
0
+5
Ответ Олег Самсонович
если Германия станет чемпионом Европы то золотой мяч должен получить Кроос
А если Хорватия то Модрич?
+6
-2
+4
Ответ Игорь М.
Сейчас бы только по одному показателю сравнивать игроков:) где Месси и где Винисиус в плане игры, результата команды и влияния на футбольную культуру?
Сейчас бы, Игорёк, сравнить 23 летнего Винисиуса и 37 летнего Месси по общему вкладу в футбол).😁😁😁
+6
-2
+4
Ответ Kanonir152
Кажется, учитывая шум в медиапространстве и перманентное помутнение организаторов, ЗМ подарят Кроссу.
только если Германия евро возьмёт
+4
-1
+3
Ответ D-eisler@yandex.ru
))) чел ну во-первых это была шутка. Во вторых Арги выглядят как явный фаворит. Копа конечно уступает я считаю ЧЕ. А по поводу куплено или нет), это иди к иным пользователям спортса, у которых с декабря 2022 до сих пор горит и они винят Марчиняка в ангажированности, несмотря на 2 пенки в финале в ворота Аргентины)))
к победе Аргентины именно в финале - вопросов нет.
есть вопросы к их победа на пути к финалу.
+4
-1
+3
Ответ Турыст
ЗМ вручают за игру, а не за танцы с бубнами. Пожалуй, только Кросс из Мадрида не любит "потанчить". Ну, и про Месси само собой не забываем. Если всё пойдёт без травм - готовьтесь, ребята.. На Величайшего уже ничего не давит..
Последние 15 лет лишь подтверждают, что танцы с бубном решают очень многое.
+3
-1
+2
Ответ TOX
ЗМ превратился в приз между раздевалкой Реала и Барсы. Будь КДБ там, уже штуки 3 минимум имел бы. Местячковой наградой стала.
А кто сейчас не из Реала явный претендент?
+2
0
+2
ЗМ вручают за игру, а не за танцы с бубнами. Пожалуй, только Кросс из Мадрида не любит "потанчить". Ну, и про Месси само собой не забываем. Если всё пойдёт без травм - готовьтесь, ребята.. На Величайшего уже ничего не давит..
+1
0
+1
Месси же там в Америке забил пару голов
почему бы ему не дать? когда в ПСЖ был это сработало
+2
-1
+1
Ответ Игорь М.
Если Франция, то кто? А если Испания? Странно, что в контексте победителя Евро рассматривают только Англию или Германию, которые все последние международные турниры выступают ниже своего уровня.
Кроос больше всех заслужил
+2
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Ответ 7s6vjn2j5s
Главное, что бы Аргентина не взяла Копу…
Тонко 🤣
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Ответ SuchAFool
Реал не выиграет ЛЧ, как и Англия Евро
великая боруссия возьмет лч?
+1
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+1
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
А что будет если лч выиграет реал , копу бразилия , а евро англия ?😅 и в обеех турнирах обе эти игрока будут лучшими турнира ?)
Реал не выиграет ЛЧ, как и Англия Евро
+4
-3
+1
Ответ Рустам Хитровский
Почему это только между белингемом и винисиусом???
Потому что Карло.
+1
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Все мы знаем что будет на Копе Америки и кто возьмет 9 зм)))). А я только рад буду
я вот Копой так сильно не увлекаюсь, но неужели там все настолько плохо, и куплено/продано, что уже победитель известен заранее?.
и вот это вот интересно смотреть кому-то?
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
к победе Аргентины именно в финале - вопросов нет. есть вопросы к их победа на пути к финалу.
Именно так. Пенка с хорватией курам на смех. И не она одна
+1
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Такое ощущение что Золотой мяч для игроков важнее командных трофеев😕⚽️
+1
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Ответ Momos
Это в принципе нонсенс давать золотой мяч черному игроку
Веа - это шутка какая-то, да? И Гуллит тоже, да?
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0
Ответ Олег Самсонович
если Германия станет чемпионом Европы то золотой мяч должен получить Кроос
Если Франция, то кто? А если Испания? Странно, что в контексте победителя Евро рассматривают только Англию или Германию, которые все последние международные турниры выступают ниже своего уровня.
+1
-1
0
Ответ Игорь М.
Если Франция, то кто? А если Испания? Странно, что в контексте победителя Евро рассматривают только Англию или Германию, которые все последние международные турниры выступают ниже своего уровня.
Англия финалист прошлого Евро, сто процентов выступила ниже своего уровня).
0
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Ответ Саша Вжухов
А если Хорватия то Модрич?
А если Россия , то Губерниев !
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Ответ TOX
Винисиус это такой себе Сержиньо на максималках. Что случилось с талантами Бразилии?
Класть они хотели на свою сборную и её достижения) у них свои проблемы в лице расизма, финансов и т.д.
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Ответ Dexter Morgan
Эх, было бы здорово. Но один гениальный пешеход может героически выиграть Копа Америка с самой слабой сборной в истории мироздания. Героически затащит, как на ЧМ. Винисиус, Беллингем на другом уровне. Месси даже в топ-100 не входит.
Ну вот зачем вы так. Месси где-то 87-й наверное
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Ответ Dexter Morgan
Эх, было бы здорово. Но один гениальный пешеход может героически выиграть Копа Америка с самой слабой сборной в истории мироздания. Героически затащит, как на ЧМ. Винисиус, Беллингем на другом уровне. Месси даже в топ-100 не входит.
Согласен. Если чел привёл самую слабую сборную в истории мироздания к победе - он герой. Вот другой херой почему то так не может. Не знаешь почему? 🤔🤭
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