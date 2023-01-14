«Наполи» оторвался от «Милана» на 9 очков в Серии А, от «Ювентуса» – на 10

«Наполи» увеличил отрыв от преследователей в таблице Серии А после разгрома «Ювентуса».

Команда Лучано Спаллетти победила туринцев со счетом 5:1, теперь на ее счету 47 очков за 18 туров.

« », занимающий вторую строчку, сыграл вничью с «Лечче» (2:2), у него 38 баллов.

«Ювентус» идет третьим с 37 очками. Столько же в случае сегодняшней победы над «Вероной» может стать у « ».

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