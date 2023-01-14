«Наполи» оторвался от «Милана» на 9 очков в Серии А, от «Ювентуса» – на 10
«Наполи» увеличил отрыв от преследователей в таблице Серии А после разгрома «Ювентуса».
Команда Лучано Спаллетти победила туринцев со счетом 5:1, теперь на ее счету 47 очков за 18 туров.
«Милан», занимающий вторую строчку, сыграл вничью с «Лечче» (2:2), у него 38 баллов.
«Ювентус» идет третьим с 37 очками. Столько же в случае сегодняшней победы над «Вероной» может стать у «Интера».
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Но такая ситуация, еще являюсь ярым фанатом аргентинского футбола, считаю его самым гармоничным, самым техничным и самым эмоциональным в мире.
Я помню обе победы Наполи в чемпионате.
В первом случае великий Диего Марадона был единственным легионером в составе.
Во втором чемпионате ему помогали Аллемао, (которого я лично считаю лучшим бразильцем в Италии, которого я видел исключая Фалькао, и не считая великого сезона Роналдо в Интере, когда упустили скудетто) и Карека, Пато того времени, более мастеровитый.
В этом сезоне Месси напомнил нам о Марадоне, волей-неволей вспомнишь, уровень игры таков, Аргентина напомнила нам о Марадоне, все вспоминали, нет разве? Хвича напомнил нам о Марадоне, Наполи напомнил нам о Марадоне.
Наполи заслужил титул, и Скудетто должно нам напомнить о Марадоне.
Стадион имени великого аргентинца ждет чемпионства Наполи.
Одного взгляда на трибуны достаточно, чтоб понять, скудетто поменяет прописку на юг.
И тогда мы еще раз вспомним вместе легендарного Диего Армандо Марадону.
Я постоянно привожу слова Вальдано, которого считаю философом.
"Не будь Диего не было бы и Месси.Вы не можете этого понять, если не знаете, кем был и остается для Аргентины Марадона.Мы говорим, Лео играет как Марадона.А когда Диего играл так, его нескем было сравнивать."
Ювентус еще выиграет свои дежурные скудетто, думаю гегемония начнется в следующем сезоне, но Наполи должен победить сейчас.
Чувствуется чемпионский драйв, единение с трибунами, вокруг мечты.
Город и его футбольный Бог заслужили полностью.
но, еще полчемпионата впереди