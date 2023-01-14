«Наполи» оторвался от «Милана» на 9 очков в Серии А, от «Ювентуса» – на 10

Теги Интер Милан Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» увеличил отрыв от преследователей в таблице Серии А после разгрома «Ювентуса».

Команда Лучано Спаллетти победила туринцев со счетом 5:1, теперь на ее счету 47 очков за 18 туров.

«Милан», занимающий вторую строчку, сыграл вничью с «Лечче» (2:2), у него 38 баллов.

«Ювентус» идет третьим с 37 очками. Столько же в случае сегодняшней победы над «Вероной» может стать у «Интера».

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36 комментариев

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marchellinos
В принципе, у Наполи только один конкурент - они сами. Хоть и за Милан, желаю Наполи стать чемпионами. У них классная игра.
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Azamat777
Ответ d.xoxlov
Интересно, где вы доставали в СССР памперсы и трансляции Серии А?))
Примерно в те годы (90-92) я смотрел трансляции серии А по ленинградскому/петербургскому каналу. Это были самые первые трансляции. Каждое воскресение показывали один матч. Комментировал Орлов.
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Alex Rhea
Ответ Nuraly Amirov
Да, Марадона умер, но ему не плевать на чемпионства Наполи
это как?
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Denis Buch
Лукомский - унылые разоборы (типа для шарящих - возможно - да). Слишком заумно. Нет сил читать до конца. Хочется коротко - в 10 предложений
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Назар Игорь
Мистер Лучано должен выиграть, пара Хвича- Осимен сейчас лучшая в Серии А. Тренер просто молоток, как и вся его коллекция молотков.
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Nuraly Amirov
Ответ Alex Rhea
Какому Диего? Если Вы про Марадону, то он уже умер, ему плевать на чемпионства как Наполи, так и Аргентины
Да, Марадона умер, но ему не плевать на чемпионства Наполи
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А.Э.РАСИМ
Я преданный болельщик Ювентуса, наверное самый давний здесь.
Но такая ситуация, еще являюсь ярым фанатом аргентинского футбола, считаю его самым гармоничным, самым техничным и самым эмоциональным в мире.
Я помню обе победы Наполи в чемпионате.
В первом случае великий Диего Марадона был единственным легионером в составе.
Во втором чемпионате ему помогали Аллемао, (которого я лично считаю лучшим бразильцем в Италии, которого я видел исключая Фалькао, и не считая великого сезона Роналдо в Интере, когда упустили скудетто) и Карека, Пато того времени, более мастеровитый.
В этом сезоне Месси напомнил нам о Марадоне, волей-неволей вспомнишь, уровень игры таков, Аргентина напомнила нам о Марадоне, все вспоминали, нет разве? Хвича напомнил нам о Марадоне, Наполи напомнил нам о Марадоне.

Наполи заслужил титул, и Скудетто должно нам напомнить о Марадоне.
Стадион имени великого аргентинца ждет чемпионства Наполи.
Одного взгляда на трибуны достаточно, чтоб понять, скудетто поменяет прописку на юг.

И тогда мы еще раз вспомним вместе легендарного Диего Армандо Марадону.

Я постоянно привожу слова Вальдано, которого считаю философом.

"Не будь Диего не было бы и Месси.Вы не можете этого понять, если не знаете, кем был и остается для Аргентины Марадона.Мы говорим, Лео играет как Марадона.А когда Диего играл так, его нескем было сравнивать."

Ювентус еще выиграет свои дежурные скудетто, думаю гегемония начнется в следующем сезоне, но Наполи должен победить сейчас.
Чувствуется чемпионский драйв, единение с трибунами, вокруг мечты.
Город и его футбольный Бог заслужили полностью.
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Артем Хан
Ответ Spb_fan
Отрыв очень уж пр личный да и Наполи сейчас выглядит очень мощно. Даже сложно представить , что сможет помешать Наполи
Наполи может помешать только хозяева Наполи , к сожалению Де Лаурентис это очень специфичный персонаж, могут запросто начать на конторки сливаться. Но буду надеяться что в этом то году все таки будут играть и тогда есть все шансы на чемпионство, очень хочется что бы Спалетти взял скудетто с Наполи
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footballs_life
Ответ Nuraly Amirov
Было б круто Неаполю в год чемпионства Аргентины сделать Диего дубль в подарок) но у Спалетти всегда вторая половина хуже первой, посмотрим
Да да тоже об этом думал )) очень красиво будет . Уверен в этом сезоне Лучано сделает все возможное .
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Артем Хан
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Все за Наполи с детства? Помню я в памперсах смотрел игру Наполи с Марадоной
Болею за Наполи с 2010 примерно, а 2013 был на стадионе в Неаполе, на Сан Паоло, это было что то. Самое интересное, что купили билеты на достаточно дорогие места , опоздали на матч на 5 минут , пришли к своим местам , а они заняты ! Позвали стюарта, он сказал что ничего сделать не может, людей поднимать не будет , пошёл принёс три картонки и посадил нас на лестнице в проходе !!! Это был для меня шок! Весь матч куча людей вокруг курили не останавливаясь, при этом конечно атмосфера была космической
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Arty K.
Доминируют или ещё не? 🤨
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Sobachkin
Милан... эх классика
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Vy_Ao
Да уж
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Максим Семин
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Все за Наполи с детства? Помню я в памперсах смотрел игру Наполи с Марадоной
Да мы ещё с дедом вместе на Марадону на стадион ходили!
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Alex Rhea
Ответ Nuraly Amirov
Было б круто Неаполю в год чемпионства Аргентины сделать Диего дубль в подарок) но у Спалетти всегда вторая половина хуже первой, посмотрим
Какому Диего? Если Вы про Марадону, то он уже умер, ему плевать на чемпионства как Наполи, так и Аргентины
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Nuraly Amirov
Ответ Spb_fan
Отрыв очень уж пр личный да и Наполи сейчас выглядит очень мощно. Даже сложно представить , что сможет помешать Наполи
Не стоит недооценивать мощь весны Лучано) хотя надеюсь, не в этот раз
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Benner
Во второй половине по привычке сольют. Еще больше половины чемпа впереди
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d.xoxlov
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Все за Наполи с детства? Помню я в памперсах смотрел игру Наполи с Марадоной
Интересно, где вы доставали в СССР памперсы и трансляции Серии А?))
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Spb_fan
Ответ Nuraly Amirov
Было б круто Неаполю в год чемпионства Аргентины сделать Диего дубль в подарок) но у Спалетти всегда вторая половина хуже первой, посмотрим
Отрыв очень уж пр личный да и Наполи сейчас выглядит очень мощно. Даже сложно представить , что сможет помешать Наполи
+2
-1
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d.xoxlov
"Наполи" офигенно повезло с паузой на ЧМ. Теперь спад формы, полагаю, будет ближе к середине-концу марта. Если до этого времени отрыв будет очков в 12-14, наверно, доедут до титула. Если меньше, возможны и варианты.
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Sevuska
Эффект Хвичи .
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Зубы Дзюбы
Ответ 2RIN
Больше половины чемпа впереди, 60 очков в розыгрыше, зная, как Наполи любит и умеет сливаться, еще ничего не решено
Ну надо постараться слить ТАКОЕ преимущество
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Пако
«Наполи» и по качеству игры превосходит соперников. Пока не видно силы, которая была бы способной их опередить в борьбе за «Скудетто» в этом сезоне.
+1
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Artem89S
Ответ 2RIN
Больше половины чемпа впереди, 60 очков в розыгрыше, зная, как Наполи любит и умеет сливаться, еще ничего не решено
В этом сезоне ничего они не упустят, станут чемпионом
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Любезный Коссутий
пока выглядит мощно. и по игре и по результату.
но, еще полчемпионата впереди
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