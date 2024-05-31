«Арсеналу» интересен левый защитник Нидерландов Хартман. Игрок «Фейеноорда» восстанавливается после травмы колена

«Арсенал» намерен укрепить линию обороны.

По информации The Telegraph, «канониры» интересуются 22-летним левым защитником « » .

Скауты « » высоко оценивают игрока и считают, что он готов к переходу в английский футбол. хочет укрепить левый фланг обороны «канониров».

В настоящее время он восстанавливается после серьезной травмы колена, полученной в марте, которая исключила его участие в Евро-2024. Хартман будет восстанавливаться до начала следующего сезона .

Нидерландец ранее рассказал об интересе « », и что «Фейеноорд» был открыт для трансфера защитника летом, но его травма сорвала переход в АПЛ.

«Все началось уже в зимний перерыв. Они обратились в «Фейеноорд», но в тот момент я сам не очень этого хотел. У меня только стало получаться, только начал играть во всех матчах и попал в сборную Нидерландов. Также приближался чемпионат Европы», – сказал Хартман.

У игрока осталось два года по контракту с нидерландским клубом.