«Арсеналу» интересен левый защитник Нидерландов Хартман. Игрок «Фейеноорда» восстанавливается после травмы колена

Теги Челси высшая лига Нидерланды Фейеноорд Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Квилиндси Хартман Футбол

«Арсенал» намерен укрепить линию обороны.

По информации The Telegraph, «канониры» интересуются 22-летним левым защитником «Фейеноорда» Квилиндси Хартманом.

Скауты «Арсенала» высоко оценивают игрока и считают, что он готов к переходу в английский футбол. Микель Артета хочет укрепить левый фланг обороны «канониров».

В настоящее время он восстанавливается после серьезной травмы колена, полученной в марте, которая исключила его участие в Евро-2024. Хартман будет восстанавливаться до начала следующего сезона Эредивизи.

Нидерландец ранее рассказал об интересе «Челси», и что «Фейеноорд» был открыт для трансфера защитника летом, но его травма сорвала переход в АПЛ.

«Все началось уже в зимний перерыв. Они обратились в «Фейеноорд», но в тот момент я сам не очень этого хотел. У меня только стало получаться, только начал играть во всех матчах и попал в сборную Нидерландов. Также приближался чемпионат Европы», – сказал Хартман.

У игрока осталось два года по контракту с нидерландским клубом.

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12 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Господи, ну и молодёжь пошла. Цельнометаллическая оболочка же!
Господи, почему же просто ответить нельзя или промолчать , надо обязательно из себя построить что-то и какое-то мнение , никому не интересное, высказать )
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Обращается к Букае Сака :» а тебя я буду звать снежок , нравится твоё новое имя ? Ну так вот кое что тебе снежок не понравится , у нас в арсенале не подают жаренную курицу и арбузы ..»
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
а что за фильм ?
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Что за фильм - то ?)
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Ответ Николай Бойко
Господи, ну и молодёжь пошла. Цельнометаллическая оболочка же!
Никто не обязан знать все фильмы, которые вы смотрели
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