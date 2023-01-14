Спаллетти о Хвиче после 1+2 с «Юве»: «У него техника одного из сильнейших игроков мира. Он хорош во всем»
Лучано Спаллетти похвалил Хвичу Кварацхелию после разгрома «Ювентуса» (5:1).
«У Кварацхелии техника одного из сильнейших игроков мира.
У него есть чувство гола, и он всегда находит самые неочевидные решения, которые максимально сложны для вратаря. Он хорош во всех аспектах», – сказал тренер «Наполи».
Хвича в игре с «Ювентусом» забил гол и отдал две результативные передачи.
Всего у 21-летнего игрока 9 голов и 10 ассистов в 20 матчах сезона за «Наполи» во всех турнирах. Полную статистику Хвичи можно изучить здесь.
«Наполи» лидирует в таблице Серии А, на 10 очков опережая «Милан», который провел на игру меньше.
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