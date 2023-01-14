Спаллетти о Хвиче после 1+2 с «Юве»: «У него техника одного из сильнейших игроков мира. Он хорош во всем»

Теги Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Лучано Спаллетти похвалил Хвичу Кварацхелию после разгрома «Ювентуса» (5:1).

«У Кварацхелии техника одного из сильнейших игроков мира.

У него есть чувство гола, и он всегда находит самые неочевидные решения, которые максимально сложны для вратаря. Он хорош во всех аспектах», – сказал тренер «Наполи».

Хвича в игре с «Ювентусом» забил гол и отдал две результативные передачи.

Всего у 21-летнего игрока 9 голов и 10 ассистов в 20 матчах сезона за «Наполи» во всех турнирах. Полную статистику Хвичи можно изучить здесь.

«Наполи» лидирует в таблице Серии А, на 10 очков опережая «Милан», который провел на игру меньше.

Хвича разнес «Ювентус» – сделал 4 гола! 1+2 в статистике, акробатический суперудар бонусом

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10 комментариев

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l1973
Дааа, грузин красава.Но если бы попал к дурачку Аллегри, был бы ниочём. Тормоз его бы в защиту или на ворота поставил бы. Это же надо додуматься, Кьезу крайним защитником поставить.
+1
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+1
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Lapo Elkann
Отличный парень . Талантливых в футболе много , но у него глаза горят, ему нравится играть. фантастический матч провел. Главное , попал в хорошую команду и к тренеру. Браво !
+2
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+2
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Burel
Ответ oka79410
Войдет в историю клуба, если станет чемпионом в составе "Наполи". Да еще и с такой игрой. Кто мог подумать, что так у него все будет складываться после "Рубина"
фаны газпрома писали: "дзюба и азмун круче грузинской переоценёнки"
0
-2
-2
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Burel
Ответ DelPiero1010
Хвича был великолепен вчера! Браво 👏🏻
По таланту и потенциалу несомненно лучший постсоветский игрок. Всякие Шевченки и Аршавины рядом не стоят..
0
-7
-7
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Batt Monner
Как Слуцкий мог не раскрыть талант такого крутого игрока блин
0
-3
-3
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utsh44psmr
Техника сбежавшей крыcы 🐀
0
-5
-5
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Экспертное мнение
Не будет никакой эпохи Мбаппе и Холанда. Хвича сильнее и разнообразнее обоих, еще три месяца назад говорил об этом, люди поржали, дальше будет менее смешно.
+4
-6
-2
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RealJericho
Хвича - это бриллиант! Сеньор Спалетти, удачи вам в завоевании золота Серии А!
+3
-2
+1
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oka79410
Войдет в историю клуба, если станет чемпионом в составе "Наполи". Да еще и с такой игрой. Кто мог подумать, что так у него все будет складываться после "Рубина"
+11
0
+11
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DelPiero1010
Хвича был великолепен вчера! Браво 👏🏻
+18
-3
+15
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