Ватцке о второй команде Германии: «Байер» пытается вытеснить «Боруссию», но наша привлекательность выше. Мы трижды выходили в финал ЛЧ, постоянно квалифицируемся туда»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке объяснил, чем «Боруссия» лучше «Байера».

С 29-очковым отставанием от чемпионского «Байера» – почему «Боруссия» все еще остается вторым маяком немецкого футбола?

– Сам вопрос – это провокация! Помимо «Баварии», есть только один [немецкий] клуб, который трижды выходил в финал Лиги чемпионов – дортмундская «Боруссия»! Кроме того, мы занимаем восьмое место в текущем рейтинге УЕФА, квалифицировались на клубный чемпионат мира следующего года вместе с «Баварией» и, по сути, постоянно квалифицируемся в Лигу чемпионов – аргументов для сравнения со вторым маяком достаточно.

Вполне нормально, что «Леверкузен» пытается вытеснить нас с этой позиции. У них это очень хорошо получается. Но я просто утверждаю, что привлекательность «Боруссии» все же несколько выше.

Что должно быть оценено выше: золотой дубль «Леверкузена» или возможная победа «Дортмунда» в Лиге чемпионов?

– То, чего добились леверкузенцы, необыкновенно. Стать непобедимыми чемпионами – это огромное достижение. То, что произошло, – это мировой класс!

Однако я уже сказал гендиректору «Байера» Фернандо Карро: «Фернандо, наслаждайся следующими несколькими неделями, они самые лучшие. Потому что удержаться на вершине будет гораздо сложнее, чем подняться вверх!» – сказал генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild.

Ватцке о «Баварии»: «Я больше не верю в абсолютное доминирование с 11 титулами подряд. Но она сделает правильные выводы из этого сезона и будет бороться за чемпионство в следующем»

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29 комментариев
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Легчайшая сетка была у Интера в прошлом сезоне, а у Боруссии — Атлетико и ПСЖ
+11
-2
+9
А в прошлом году не пожелали стать чемпионами, когда Бавария все сделала для этого
+9
-1
+8
Ответ S. A.
Легчайшая сетка была у Интера в прошлом сезоне, а у Боруссии — Атлетико и ПСЖ
По факту
+4
-1
+3
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Что там может пытаться Байер если они даже ЛЕ не смогли выиграть а один удачный сезон внутри страны никак особо не скажется на популярности клуба. Более того Боруссия как была, так и остаётся почти каждый год самым посещаемым клубом Европы(в тройке уж точно ежегодно) а Байер всего лишь один из, как по популярности, так и по достижениям.
"даже ЛЕ не смогли выиграть".
Жаль, конечно, что проиграли целый один матч за сезон, чтобы можно было их похейтить таким, как ты, но учитывая бестрофейное прошлое этого клуба, утащить сразу два трофея за сезон, наставив рекордов - это обалдеть.
Это как если бы Кейн что-то выиграл дважды, ахах)
+3
0
+3
Осталось Дортмунду выиграть лигу чемпионов.
+2
-1
+1
Что там может пытаться Байер если они даже ЛЕ не смогли выиграть а один удачный сезон внутри страны никак особо не скажется на популярности клуба. Более того Боруссия как была, так и остаётся почти каждый год самым посещаемым клубом Европы(в тройке уж точно ежегодно) а Байер всего лишь один из, как по популярности, так и по достижениям.
+3
-2
+1
"Вторая команда Германии"

Вот она психология Дортмунда, позиция лузера и страх перед Баварией, от того и сливы из года в год
+3
-2
+1
Вторая команда Германии в этом сезоне - это Штутгарт, первый - Байер, третья - Бавария, а где Дортмунд?
+2
-1
+1
По этому сезону можно сказать, что Байер хотел вытеснить далеко не Боруссию...
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0
+1
Ответ tampa-bay
"Вторая команда Германии" Вот она психология Дортмунда, позиция лузера и страх перед Баварией, от того и сливы из года в год
А что он должен был сказать? Бавария по всем фронтам лучше и успешнее. Или должен был лгать? Тогда тролли поугорали бы над ним, вы же в том числе.
У Баварии титулов в разы больше. У Баварии доходов в 2 раза больше. Бавария во всём мире имеет больше признания, соответственно клуб более привлекателен для инвесторов. Это просто факты. Если лгать, то эти факты не испарятся, и Дортмунд внезапно не станет гегомоном.
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Ответ maximboltnev
Вторая команда Германии в этом сезоне - это Штутгарт, первый - Байер, третья - Бавария, а где Дортмунд?
пардон,но Дортмунд в финале ЛЧ
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Весь цивилизованный мир за Боруссию!:)🟡⚫ А остальные Рахилы, Абду, Азаматы за реал:))
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Такие клубы как Штутгарт и Байер вполне возможно в следующем сезоне в середине таблицы закончат(особенно первые) а Дортмунд клуб, который стабильно каждый год играет в ЛЧ
Дортмунд раньше был таким клубом, что будет в следующем сезоне, пока неизвестно, но Байер точно в зоне ЛЧ закончит, Алонсо остаётся, игроки, похоже, тоже
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Ответ maximboltnev
Вторая команда Германии в этом сезоне - это Штутгарт, первый - Байер, третья - Бавария, а где Дортмунд?
Такие клубы как Штутгарт и Байер вполне возможно в следующем сезоне в середине таблицы закончат(особенно первые) а Дортмунд клуб, который стабильно каждый год играет в ЛЧ
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Ответ Log in
С такой философией... Когда Ватцке пришел команду, то она была на десятых местах и едва не обанкротилась(что аж Бавария ей денежкой помогала, было дело). Всего лишь построил финансово крепкий клуб, который взял две Бундеслиги (да, могло быть и три, но увы) и дважды выходит в финал ЛЧ, тратя только кровно нажитое. Всем бы быть такими лузерами.
Вспомнила бабка, как девкой была. Бундеслиги и финал ЛЧ были при Клоппе, теперь у боруссии философия терпилизма
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Ответ eftomolgy
Пока все будут с такой философией, так оно и будет
С такой философией... Когда Ватцке пришел команду, то она была на десятых местах и едва не обанкротилась(что аж Бавария ей денежкой помогала, было дело). Всего лишь построил финансово крепкий клуб, который взял две Бундеслиги (да, могло быть и три, но увы) и дважды выходит в финал ЛЧ, тратя только кровно нажитое. Всем бы быть такими лузерами.
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Ответ tampa-bay
"Вторая команда Германии" Вот она психология Дортмунда, позиция лузера и страх перед Баварией, от того и сливы из года в год
Надо немного потерпеть, сплотиться вокруг баварии, скоро и другие клубы нормально заживут
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Ответ EchteLiebe09
А что он должен был сказать? Бавария по всем фронтам лучше и успешнее. Или должен был лгать? Тогда тролли поугорали бы над ним, вы же в том числе. У Баварии титулов в разы больше. У Баварии доходов в 2 раза больше. Бавария во всём мире имеет больше признания, соответственно клуб более привлекателен для инвесторов. Это просто факты. Если лгать, то эти факты не испарятся, и Дортмунд внезапно не станет гегомоном.
Напоминает ситуацию с регионами и Москвой. Тоже, видимо, люди странные, хотят, чтобы регионы тоже нормально развивались. Как вообще можно считать, что сложившаяся ситуация в Бундеслиге норм и не может поменяться - хз
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Ответ EchteLiebe09
А что он должен был сказать? Бавария по всем фронтам лучше и успешнее. Или должен был лгать? Тогда тролли поугорали бы над ним, вы же в том числе. У Баварии титулов в разы больше. У Баварии доходов в 2 раза больше. Бавария во всём мире имеет больше признания, соответственно клуб более привлекателен для инвесторов. Это просто факты. Если лгать, то эти факты не испарятся, и Дортмунд внезапно не станет гегомоном.
Пока все будут с такой философией, так оно и будет
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Ответ Иван Иванов
Подожди, подожди.. А ты разве не знаешь, что новый спонсор Боруссии военный концерн по производству пушек и снарядов.. которыми убивают наших мальчиков, доблестно сражающихся за то чтобы абрамовичи покоряли список форбс.. Одумайся, гражданин
Ему постоянно приходится переобуваться, поди уже забыл цвет любимых тапок
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Ответ rigobersong
Весь цивилизованный мир за Боруссию!:)🟡⚫ А остальные Рахилы, Абду, Азаматы за реал:))
Подожди, подожди..
А ты разве не знаешь, что новый спонсор Боруссии военный концерн по производству пушек и снарядов.. которыми убивают наших мальчиков, доблестно сражающихся за то чтобы абрамовичи покоряли список форбс..
Одумайся, гражданин
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Мда... от ответа на второй вопрос увильнул..
Да хз, возможно равноценно, только вот ЛЧ ещё выиграть надо 😉
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