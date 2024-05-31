Ватцке о второй команде Германии: «Байер» пытается вытеснить «Боруссию», но наша привлекательность выше. Мы трижды выходили в финал ЛЧ, постоянно квалифицируемся туда»

Ханс-Йоахим Ватцке объяснил, чем «Боруссия» лучше «Байера».

– С 29-очковым отставанием от чемпионского «Байера» – почему «Боруссия» все еще остается вторым маяком немецкого футбола?

– Сам вопрос – это провокация! Помимо «Баварии», есть только один [немецкий] клуб, который трижды выходил в финал чемпионов – дортмундская « »! Кроме того, мы занимаем восьмое место в текущем рейтинге УЕФА, квалифицировались на клубный чемпионат мира следующего года вместе с «Баварией» и, по сути, постоянно квалифицируемся в Лигу чемпионов – аргументов для сравнения со вторым маяком достаточно.

Вполне нормально, что « » пытается вытеснить нас с этой позиции. У них это очень хорошо получается. Но я просто утверждаю, что привлекательность «Боруссии» все же несколько выше.

– Что должно быть оценено выше: золотой дубль «Леверкузена» или возможная победа «Дортмунда» в Лиге чемпионов?

– То, чего добились леверкузенцы, необыкновенно. Стать непобедимыми чемпионами – это огромное достижение. То, что произошло, – это мировой класс!

Однако я уже сказал гендиректору «Байера» Фернандо Карро: «Фернандо, наслаждайся следующими несколькими неделями, они самые лучшие. Потому что удержаться на вершине будет гораздо сложнее, чем подняться вверх!» – сказал генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild.

Ватцке о «Баварии»: «Я больше не верю в абсолютное доминирование с 11 титулами подряд. Но она сделает правильные выводы из этого сезона и будет бороться за чемпионство в следующем»