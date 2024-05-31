Ватцке о второй команде Германии: «Байер» пытается вытеснить «Боруссию», но наша привлекательность выше. Мы трижды выходили в финал ЛЧ, постоянно квалифицируемся туда»
Ханс-Йоахим Ватцке объяснил, чем «Боруссия» лучше «Байера».
– С 29-очковым отставанием от чемпионского «Байера» – почему «Боруссия» все еще остается вторым маяком немецкого футбола?
– Сам вопрос – это провокация! Помимо «Баварии», есть только один [немецкий] клуб, который трижды выходил в финал Лиги чемпионов – дортмундская «Боруссия»! Кроме того, мы занимаем восьмое место в текущем рейтинге УЕФА, квалифицировались на клубный чемпионат мира следующего года вместе с «Баварией» и, по сути, постоянно квалифицируемся в Лигу чемпионов – аргументов для сравнения со вторым маяком достаточно.
Вполне нормально, что «Леверкузен» пытается вытеснить нас с этой позиции. У них это очень хорошо получается. Но я просто утверждаю, что привлекательность «Боруссии» все же несколько выше.
– Что должно быть оценено выше: золотой дубль «Леверкузена» или возможная победа «Дортмунда» в Лиге чемпионов?
– То, чего добились леверкузенцы, необыкновенно. Стать непобедимыми чемпионами – это огромное достижение. То, что произошло, – это мировой класс!
Однако я уже сказал гендиректору «Байера» Фернандо Карро: «Фернандо, наслаждайся следующими несколькими неделями, они самые лучшие. Потому что удержаться на вершине будет гораздо сложнее, чем подняться вверх!» – сказал генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild.
Ватцке о «Баварии»: «Я больше не верю в абсолютное доминирование с 11 титулами подряд. Но она сделает правильные выводы из этого сезона и будет бороться за чемпионство в следующем»
Жаль, конечно, что проиграли целый один матч за сезон, чтобы можно было их похейтить таким, как ты, но учитывая бестрофейное прошлое этого клуба, утащить сразу два трофея за сезон, наставив рекордов - это обалдеть.
Это как если бы Кейн что-то выиграл дважды, ахах)
Вот она психология Дортмунда, позиция лузера и страх перед Баварией, от того и сливы из года в год
У Баварии титулов в разы больше. У Баварии доходов в 2 раза больше. Бавария во всём мире имеет больше признания, соответственно клуб более привлекателен для инвесторов. Это просто факты. Если лгать, то эти факты не испарятся, и Дортмунд внезапно не станет гегомоном.
А ты разве не знаешь, что новый спонсор Боруссии военный концерн по производству пушек и снарядов.. которыми убивают наших мальчиков, доблестно сражающихся за то чтобы абрамовичи покоряли список форбс..
Одумайся, гражданин
Да хз, возможно равноценно, только вот ЛЧ ещё выиграть надо 😉