Ройс, Хуммельс, Санчо, Фюллькруг – в заявке «Боруссии» на финал ЛЧ против «Реала»

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«Боруссия» огласила заявку на финал Лиги чемпионов.

Решающий матч турнира состоится завтра против мадридского «Реала».

Вратари: Грегор Кобель, Александр Майер, Марсель Лотка;

Защитники: Иан Матсен, Мариус Вольф, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон;

Полузащитники: Джейдон Санчо, Джейми Байно-Гиттенс,  Кьелль-Арик Ветьен, Марко Ройс, Марсель Забитцер, Салих Озджан, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Юлиан Брандт;

Нападающие: Никлас Фюллькруг, Себастьян Аллер, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми.

Куртуа, Кроос, Модрич, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией». Болеющий Лунин и травмированный Тчуамени тоже в списке

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12 комментариев
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Удачи и победы Дортмунду! 🖤💛
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Реал вышел в финал, как фан Реала я очень рад этому. Надо веселиться и праздновать. Но нету настроения на это. Уходит игроки, легенды моего детства. Кросс, Ройс... Они останутся навсегда в истории футбола. Чтобы в финале не было
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Ответ Иван Иванов
Мукоко что то стагнирует... думал он на уровне Мусиалы, один из главных талантов Германии
Ему толком играть не дают. Терзичу нужны габаритные классические девятки. Мукоко таковым не является. Вот и греет лавку.
Ему нужно запустить свою карьеру с нуля в других клубах. Только набравшись опыта сможет достичь топ уровня.
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Ответ EchteLiebe09
Ему толком играть не дают. Терзичу нужны габаритные классические девятки. Мукоко таковым не является. Вот и греет лавку. Ему нужно запустить свою карьеру с нуля в других клубах. Только набравшись опыта сможет достичь топ уровня.
Да. В Удинезе какой нить... он на Дувана Сапату похож (может ошибаюсь)
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