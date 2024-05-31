Ройс, Хуммельс, Санчо, Фюллькруг – в заявке «Боруссии» на финал ЛЧ против «Реала»
«Боруссия» огласила заявку на финал Лиги чемпионов.
Решающий матч турнира состоится завтра против мадридского «Реала».
Вратари: Грегор Кобель, Александр Майер, Марсель Лотка;
Защитники: Иан Матсен, Мариус Вольф, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон;
Полузащитники: Джейдон Санчо, Джейми Байно-Гиттенс, Кьелль-Арик Ветьен, Марко Ройс, Марсель Забитцер, Салих Озджан, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Юлиан Брандт;
Нападающие: Никлас Фюллькруг, Себастьян Аллер, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми.
Куртуа, Кроос, Модрич, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией». Болеющий Лунин и травмированный Тчуамени тоже в списке
Ему нужно запустить свою карьеру с нуля в других клубах. Только набравшись опыта сможет достичь топ уровня.