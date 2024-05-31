«Монако» не станет обжаловать дисквалификацию Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Не согласны с его действиями»

«Монако» не будет обжаловать дисквалификацию Мохамеда Камара.

В четверг полузащитник французского клуба был дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 после заседания дисциплинарной комиссии. В последнем туре Лиги 1 против «Нанта» он заклеил тейпом логотип, посвященный борьбе с гомофобией на своей футболке.

«Монако» не поддерживал игрока на заседании комиссии. Кроме того, клуб извинился перед Лигой 1 за поступок малийского полузащитника.

«Мы принимаем к сведению решение Лиги 1, которого ожидали, и не будем подавать апелляцию. Как клуб, мы не согласны с тем, что сделал.

Наша главная задача была справиться с этой ситуацией, прояснить позицию нашего клуба по этому вопросу и объяснить Мо, что его поведение могло быть другим.

«Монако» поддерживает действия Лиги, борьбу с дискриминацией, действия против гомофобии, это ясно для нас и также ясно для Мо», – заявил генеральный директор « » Тиаго Скуро.