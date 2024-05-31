«Монако» не станет обжаловать дисквалификацию Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Не согласны с его действиями»

Теги Монако лига 1 Франция дисквалификации Мохамед Камара Футбол

«Монако» не будет обжаловать дисквалификацию Мохамеда Камара.

В четверг полузащитник французского клуба был дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 после заседания дисциплинарной комиссии. В последнем туре Лиги 1 против «Нанта» он заклеил тейпом логотип, посвященный борьбе с гомофобией на своей футболке.

«Монако» не поддерживал игрока на заседании комиссии. Кроме того, клуб извинился перед Лигой 1 за поступок малийского полузащитника.

«Мы принимаем к сведению решение Лиги 1, которого ожидали, и не будем подавать апелляцию. Как клуб, мы не согласны с тем, что Камара сделал.

Наша главная задача была справиться с этой ситуацией, прояснить позицию нашего клуба по этому вопросу и объяснить Мо, что его поведение могло быть другим.

«Монако» поддерживает действия Лиги, борьбу с дискриминацией, действия против гомофобии, это ясно для нас и также ясно для Мо», – заявил генеральный директор «Монако» Тиаго Скуро.

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55 комментариев
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Это уже клиникой пахнет
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Фу такими быть… фу… позорники несчастные… мерзко.
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Почитайте антиутопию "О дивный новый мир". Очень доходчиво написано, что может ждать человечество.
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Короче, руководство Монако - представители лгбт
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Монако: не согласны с натуралами
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Я бы на его месте саботировал сборы и требовал трансфера
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земляным червяком и грязным натуралом не обозвали... уже неплохо
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ещё и свои опрокинули
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На месте игрока я бы требовал расторжения контракта. Фу играть в клубе, который не поддерживает тебя
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Пусть соберет пресс-конференцию и , от всей души, пожелает сыновьям всех этих людей любить друг друга в копилку ( ну вы поняли, забанят все равно ) 😂. Обиды не будет, я считаю.
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Меняй команду, чувак...
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Ответ Николай Бойко
Короче, руководство Монако - представители лгбт
нее, руководство конкретные пид**асы
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+8
Официально: Монако — клуб #########
+9
-3
+6
Ответ Knife707
Почитайте антиутопию "О дивный новый мир". Очень доходчиво написано, что может ждать человечество.
А можно почитать "Скотный двор" и понять, что мы уже в нём живём
+7
-2
+5
Ответ S. A.
Официально: Монако — клуб #########
А в Арсенале типа это не так?)) Вся Европа погрязла в этой «болезни»..
+6
-1
+5
В мире нет ни одного государства где у гражданина есть свобода. О какой демократии речь, если человека заставляют поддерживать то, что ему чуждо и противно? О какой демократии речь, если человек не имеет права говорить что думает и не важно прав он или нет, он должен иметь право на свое мнение. Нет ни одного демократического государства в этом мире.
+6
-1
+5
Ответ S. A.
Официально: Монако — клуб #########
Головина ?))
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Камара после такого просто обязан потребовать трансфер, желательно в другую лигу!
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Камара надо расторгать с ними контракт однозначно. Сане Головину стоит задуматься тоже. Ну это позор так относится к своему игроку. Против дискриминации они... Угу, лицемеры, а сами чем занимаются? Им пофиг что игроку не по нутру и не по культуре его принимать какие-то символы связанные с однополыми отношениями. Это не дискриминация по их мнению? Правдная правда только у них, а остальные кто не согласен с навязываемым - дикари и гомофобы сразу? Их там долго ещё будет волновать кто с кем шпилится и каким образом с обязательным навязываемым символизмом в поддержку однополых отношений? За грёбанную наклейку готовы человеку жизнь и карьеру испоганить. Высокоморальные борцы против дискриминации, блин.
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Демократия… она такая.
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+3
Где Рыболовлев, когда он так нужен?
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Ну это ведь явно всё прописано в контракте, чего он ожидал ?
Он ожидал, когда его кидалу поддержат на спортсе.
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Ну это ведь явно всё прописано в контракте, чего он ожидал ?
+3
-1
+2
Это позор 🙈
+2
0
+2
Дэбилы
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+2
Ответ Tun
Где Рыболовлев, когда он так нужен?
Рыбу ловит
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Потому что он обязан придерживаться пунктов, прописанных в контракте. Не позорься больше.
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Слабаки
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Головин мог бы выступить в поддержку партнера, кстати, а не молчать в тряпочку или он поддерживает движение это?
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его борьба
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