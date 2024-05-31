Овечкин об отъезде российских футболистов в Европу: «Это плюс. Все хотят выступать в сильнейших чемпионатах. Почему нет?»
Александр Овечкин поделился мнением об отъезде российских футболистов в Европу.
Ранее стало известно, что Матвей Сафонов перейдет в «ПСЖ». Также в один из европейских клубов может уехать форвард ЦСКА Федор Чалов.
– Сейчас идет достаточно большой отъезд наших футболистов в Европу. Это плюс?
– Конечно, это плюс. Я думаю, что все хотят выступать в сильнейших чемпионатах, и если есть возможность развиваться, то почему нет? – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Ненавижу подготовку к сезону. Хочется закончить с хоккеем». Разговор с Овечкиным, в котором участвовали и вы
Живет так, как ему нравится
Быть расторопней и проворней.
Зато заплатят мне вдвойне,
И за двоих меня накормят.
А я смогу! (а он такой),
А я упрямый - (он такой).
Я - Труффальдино из Бергамо.
Я такой,
(Он Труффальдино из Бергамо).
Уровень ☝️
Сам то он был главным