Овечкин об отъезде российских футболистов в Европу: «Это плюс. Все хотят выступать в сильнейших чемпионатах. Почему нет?»

Теги ЦСКА Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Краснодар Матвей Сафонов Федор Чалов Хоккей

Александр Овечкин поделился мнением об отъезде российских футболистов в Европу.

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов перейдет в «ПСЖ». Также в один из европейских клубов может уехать форвард ЦСКА Федор Чалов.

– Сейчас идет достаточно большой отъезд наших футболистов в Европу. Это плюс? 

– Конечно, это плюс. Я думаю, что все хотят выступать в сильнейших чемпионатах, и если есть возможность развиваться, то почему нет? – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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24 комментария
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"Сейчас идет достаточно большой отъезд наших футболистов в Европу." где этот самый большой отъезд наших в Европу? Головин в 2018 -м. Миранчук в 2020-м, Захарян в 2023 - м и вроде как Сафонов в 2024- м. В лучшем случае один игрок за год уезжает.
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Слуга двух господ.
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Каких футболистов большой отъезд ?😀их по пальцем одной руки пересчитать можно,вот в 90ые и 00ые был большой отъезд и причем играли хорошо и некоторые на ведущих ролях в своих клубах , а щас скамеечники в основном
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Все верно.
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Еще никто никуда не перешел (официально) а уже трубят об «достаточно большой отъезд»)))
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Хозяин своей жизни
Живет так, как ему нравится
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Бразильцы едут в Россию за деньгами, при этом не обязательно заработать, а как правило номер отбыть. Россияне едут в Европу, чтобы поиграть в более сильных чемпионатах, там надо выкладываться и заработать своей игрой место в основном составе, при этом получают они за свой труд деньги не всегда больше чем в России. Получается там игра, а здесь деньги.
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Ответ Kvakin
Бразильцы едут в Россию за деньгами, при этом не обязательно заработать, а как правило номер отбыть. Россияне едут в Европу, чтобы поиграть в более сильных чемпионатах, там надо выкладываться и заработать своей игрой место в основном составе, при этом получают они за свой труд деньги не всегда больше чем в России. Получается там игра, а здесь деньги.
Ну бразильцы отбываю номер все равно выигрывают )) че им напрягаться то
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Ответ Иван Иванов
Это "непредвзятая" журналистика Как учил дудь: "нужно уметь задавать правильные вопросы, а гоавное не бояться их задавать". Хахпха
Давно пора забыть это💩полнейшая трусливая гнида та еще
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Ответ тот самый Кадрус
"Сейчас идет достаточно большой отъезд наших футболистов в Европу." где этот самый большой отъезд наших в Европу? Головин в 2018 -м. Миранчук в 2020-м, Захарян в 2023 - м и вроде как Сафонов в 2024- м. В лучшем случае один игрок за год уезжает.
Ты забыл, "легенду" криминального мира, Спартака, Динамо, и Фиорентины)
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Ответ interested
Слуга двух господ.
Для двух господ придется мне
Быть расторопней и проворней.
Зато заплатят мне вдвойне,
И за двоих меня накормят.

А я смогу! (а он такой),
А я упрямый - (он такой).
Я - Труффальдино из Бергамо.
Я такой,
(Он Труффальдино из Бергамо).
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Ответ Chistian Jadson
Еще никто никуда не перешел (официально) а уже трубят об «достаточно большой отъезд»)))
Покоряют Верхний Ларс?
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А высказывание Овечкина – это вот прям новость для раздела «футбол»?
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В сильнейших чемпионатах достойны выступать сильнейшие, каких очень мало в России в отличие от прошлого века
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Это просто ужас,как так можно, я бы признавал это изменой родине, это не позволительно. Поддерживать киевский режим
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Это очень даже хорошо 👍, даже при таких осложнениях между европой и Россией.
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овечкин хочет сказать что там на бездуховном западе сильнейшие лиги, а у нас получается слабейшие ???
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Ответ NickN
В иноагенты его!
по тонкому льду ходит...
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Ответ sd4fmwrvz8
Давно пора забыть это💩полнейшая трусливая гнида та еще
Мм.. тут весь сайт его идеологов (в руководстве).
Уровень ☝️
Сам то он был главным
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Ответ Юрий Кечко
Ну бразильцы отбываю номер все равно выигрывают )) че им напрягаться то
колченогих паспортистов даже спящий бразил обыграет )))
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