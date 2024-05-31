Овечкин об отъезде российских футболистов в Европу: «Это плюс. Все хотят выступать в сильнейших чемпионатах. Почему нет?»

Александр Овечкин поделился мнением об отъезде российских футболистов в Европу.

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов перейдет в «ПСЖ». Также в один из европейских клубов может уехать форвард ЦСКА Федор Чалов.

– Сейчас идет достаточно большой отъезд наших футболистов в Европу. Это плюс?

– Конечно, это плюс. Я думаю, что все хотят выступать в сильнейших чемпионатах, и если есть возможность развиваться, то почему нет? – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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