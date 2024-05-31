Черданцев о будущем Дзюбы: «Играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо. Можно посмотреть на Арнаутовича в «Интере» – выходит, когда надо»

Теги Локомотив Артем Дзюба Интер премьер-лига Россия серия А Италия Марко Арнаутович Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев заявил, что Артем Дзюба не готов играть в Мир РПЛ по 90 минут.

В среду «Локомотив» официально объявил об уходе 35-летнего форварда.

– Уход Дзюбы скажется на «Локомотиве»?

– Никак не скажется. Свои голы он забил. Мы видим, что «Локомотив» делает ставку на своих воспитанников и российских футболистов. У них будет появляться в составе еще больше игроков академии. Перемены в клубе - это ставка на своих воспитанников. Эта команда больше всего использовала своих воспитанников и завершила сезон в одном очке от тройки.

Что касается Дзюбы, то в таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь со всеми разъездами и перелетами. Можно посмотреть на Арнаутовича в «Интере», который выходит тогда, когда надо.

Артем сам должен решать, чего он хочет. Но играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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4 комментария
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Герд Мюллер никогда не носился по полю как наскипидаренный, трусцой бегал около штрафной соперников, и наколотил за карьеру 365 голов. В футболе надо иметь не только ноги, но и голову.
+2
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+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Герд Мюллер никогда не носился по полю как наскипидаренный, трусцой бегал около штрафной соперников, и наколотил за карьеру 365 голов. В футболе надо иметь не только ноги, но и голову.
Всего в официальных матчах у него вроде 600+. Но те времена позади, сейчас трусцой и вратарь не всякий розыгрыш может бегать.
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