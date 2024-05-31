Черданцев о будущем Дзюбы: «Играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо. Можно посмотреть на Арнаутовича в «Интере» – выходит, когда надо»
Георгий Черданцев заявил, что Артем Дзюба не готов играть в Мир РПЛ по 90 минут.
В среду «Локомотив» официально объявил об уходе 35-летнего форварда.
– Уход Дзюбы скажется на «Локомотиве»?
– Никак не скажется. Свои голы он забил. Мы видим, что «Локомотив» делает ставку на своих воспитанников и российских футболистов. У них будет появляться в составе еще больше игроков академии. Перемены в клубе - это ставка на своих воспитанников. Эта команда больше всего использовала своих воспитанников и завершила сезон в одном очке от тройки.
Что касается Дзюбы, то в таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь со всеми разъездами и перелетами. Можно посмотреть на Арнаутовича в «Интере», который выходит тогда, когда надо.
Артем сам должен решать, чего он хочет. Но играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо, – сказал комментатор «Матч ТВ».