Ватцке о трансферах «Боруссии»: «Готовы тратить больше, чем заработаем на них. Выложить 100 млн евро за одного игрока – невозможно, для этого нужен доход 750-800 млн»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Харри Кейн деньги Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что «Боруссия» готова к тратам, но не на уровне Кейна.

Генеральный директор клуба из Дортмунда сообщил, что непременный трансферный профицит более не является целью.

«Мы не можем просто взять и выложить 100 миллионов евро. Но мы собираемся тратить на трансферы значительно больше, чем заработаем на них. Это новый подход для нас», – разъяснил Ватцке в интервью Bild.

При этом «Боруссия» не будет тратить по 100 миллионов евро на одного игрока, как это сделала «Бавария», чтобы заполучить форварда Харри Кейна. 

«Это совершенно невозможно. Для этого нам нужен годовой доход в размере 750-800 миллионов евро», – сказал Ватцке.

По итогам сезона-2022/23 доходы клуба составили порядка 460 миллионов евро. 

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9 комментариев
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Хотелось бы в это верить, но посмотрим как клуб проведет летнее трансферное окно.
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Ответ Алексей Горланов
*Военный концерн Rheinmetall, который поставляет оружие и бронетехнику для ВСУ, стал спонсором дортмундской "Боруссии" перед финалом Лиги чемпионов 1 июня. В XX веке он принадлежал правой руке Гитлера Герману Герингу. *27.05.2024 Испания выделила Украине крупнейший транш военной помощи Зеленский 27 мая побывал с первым официальным визитом в Испании, где подписал с премьером Педро Санчесом соглашение о безопасности и получил крупнейший пакет военной помощи от королевства на €1 млрд. _____ А в субботу вечером дорогие россияне будут наслаждаться футбольным пиршеством между испанской и немецкой командой в трансляции российского федерального канала. Внимание вопрос: как не сойти с ума в современном мире от противоречий?
Соловьёв, завязывай)
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Ответ TOX
ну Реал тратит на чинушей и судей, и нормально)
Сложно Барсе после того как негрейре платили выйти на норм финансовый уровень
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Будет сложно перестроиться ...
Посмотрим на примере Санчо ...
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вы, главное, на Санчо наскребите. топарь выдал феноменальные 3+2 в 20 матчах - должен быть выкуплен, по любому
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Кейна нужно не покупать, а продавать, желательно прямым конкурентам.
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