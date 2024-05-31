Ватцке о трансферах «Боруссии»: «Готовы тратить больше, чем заработаем на них. Выложить 100 млн евро за одного игрока – невозможно, для этого нужен доход 750-800 млн»

Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что «Боруссия» готова к тратам, но не на уровне Кейна.

Генеральный директор клуба из Дортмунда сообщил, что непременный трансферный профицит более не является целью.

«Мы не можем просто взять и выложить 100 миллионов евро. Но мы собираемся тратить на трансферы значительно больше, чем заработаем на них. Это новый подход для нас», – разъяснил Ватцке в интервью Bild.

При этом «Боруссия» не будет тратить по 100 миллионов евро на одного игрока, как это сделала «Бавария», чтобы заполучить форварда Харри Кейна.

«Это совершенно невозможно. Для этого нам нужен годовой доход в размере 750-800 миллионов евро», – сказал Ватцке.

По итогам сезона-2022/23 доходы клуба составили порядка 460 миллионов евро.