РФС счастлив в УЕФА, бразильские сделки «Зенита», полное решение CAS об отстранении России, Губерниев против тренера сборной по биатлону, победы «МЮ» и «Интера» и другие новости

1. РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА в размере 250 швейцарских франков. До конца недели Российский футбольный союз определит состав группы по взаимодействию с УЕФА. По словам генсека организации Максима Митрофанова, РФС «счастлив быть в УЕФА» и хочет понять, как вернуться. По мнению Митрофанова, без России спорт «объективно стал беднее».

2. «Зенит» подтвердил полноценный переход Алберто в «Коринтианс» – взамен клуб получит новых бразильцев. Вратарь Иван возвращается в Бразилию уже сейчас, хавбек Мантуан остается до лета.

3. CAS в полном виде представил решение отклонить апелляцию РФС на отстранение российских команд. У союза будет 30 дней для принятия решения о дальнейших юридических действиях.

4. «МЮ» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, разгромив «Чарльтон» (3:0). Команда Эрика тен Хага продлила победную серию до восьми матчей, а Маркус Рэшфорд забил в шестой игре подряд.

5. «Сочи» установил антирекорд КХЛ, проиграв 20-й матч подряд. «Автомобилист» обыграл ЦСКА, прервав серию из 9 поражений подряд, «Салават» отыграл две шайбы за 26 секунд в матче с «Динамо», но проиграл после гола на 58-й минуте. Все результаты дня – здесь.

6. Роман Костомаров попал в реанимацию, предварительный диагноз – пневмония. Олимпийский чемпион находится в больнице в Коммунарке, ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

7. НХЛ. «Питтсбург» победил «Ванкувер» (5:4), отыгравшись с 0:3, Малкин набрал 4 (2+2) очка. «Тампа» была сильнее «Коламбуса» (6:3), Кучеров набрал 4 (2+2) очка, Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский включены в состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.

9. Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону. Это сильно разозлило Дмитрия Губерниева. Очень сильно разозлило. Кстати, из-за чего вообще у них возник конфликт?

10. НБА. «Майами» обыграл «Оклахому» с 40 попаданиями из 40 с линии штрафных (рекорд лиги), 36+11 Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Детройт» и другие результаты.

11. Представлен календарь Мир РПЛ с 18-го по 20-й туры. Сезон в России возобновится 22 февраля матчами «Ростов» – «Урал» и «Локо» – «Спартак» в Кубке.

11. «Интер» не без сложностей дожал в овертайме «Парму» в 1/8 финала Кубка Италии (2:1).

12. Исполком Федерации футбола Франции готов инициировать отставку Ноэля Ле Гре с поста президента. Комитет по этике уже призвал его покинуть свой пост. Эммануэль Макрон хочет, чтобы Ле Гре сменил Мишель Платини. Также против президента FFF показания дают экс-сотрудницы федерации, обвиняющие его в различных непристойностях. А футбольный агент Соня Суи заявила, что Ле Гре видел в ней «только грудь и задницу».

13. Промес, скорее всего, пропустит оба сбора «Спартака». В ОАЭ хавбек не поедет, судя по всему, из-за соглашения этой страны с Нидерландами об экстрадиции.

14. «Барсу» обязали выплатить 8,5 млн евро Матеусу за незаконное расторжение контракта. Хавбек за год в Каталонии сыграл 17 минут.

15. В Единой лиге ВТБ ЦСКА одержал 20-ю победу подряд в матче с «Нижним Новгородом».

16. Себастьян Леб выиграл второй этап «Дакара» подряд и вышел на третье место в гонке.

Цитаты дня

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Анна Леванди: «Я знала, что Щербакова выиграет Олимпиаду. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чем ты вообще?»

Мостовой уверен, что смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Хоккейный ЦСКА сделал ставку на Федорова – и он им принес Кубок Гагарина. Хотя он тоже без опыта»