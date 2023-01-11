Бучневич набрал 1+1 в игре с «Калгари» и стал 3-й звездой. У него 9 очков в последних 6 матчах
Павел Бучневич набрал 1+1 в матче с «Калгари» и стал 3-й звездой.
Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:3 ОТ).
Россиянин продлил результативную серию до 6 игр подряд (2+7 на отрезке). Всего в сезоне у него 36 (14+22) баллов в 33 матчах.
Сегодня Бучневич (20:07, 0:26 – в большинстве, 1:47 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ и сделал 1 блок.
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