Бучневич набрал 1+1 в игре с «Калгари» и стал 3-й звездой. У него 9 очков в последних 6 матчах

Теги Сент-Луис Калгари НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич набрал 1+1 в матче с «Калгари» и стал 3-й звездой.

Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:3 ОТ). 

Россиянин продлил результативную серию до 6 игр подряд (2+7 на отрезке). Всего в сезоне у него 36 (14+22) баллов в 33 матчах. 

Сегодня Бучневич (20:07, 0:26 – в большинстве, 1:47 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ и сделал 1 блок. 

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1 комментарий

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Подтягивается к нашим лидерам. Качественный кпд у Паши.
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