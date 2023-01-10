Анна Леванди: «Я знала, что Щербакова выиграет Олимпиаду. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чем ты вообще?»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Леванди Анна Щербакова Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира-1984 и эстонский тренер Анна Леванди поделилась мнением об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.

В ком из российских фигуристок вы видите себя, кто по стилю катания вам ближе?

– Анечка Щербакова. Какие у нее линии и какая сила! У нее и красота, и тонкость, при этом она больше, чем спортсменка – там глубина и характер. Я знала, что она выиграет Олимпиаду. Она боец, взяла умом, интеллигентностью, глубоким содержанием. Я была уверена на 100%, мы с вами об этом говорили еще до Пекина. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чем ты вообще?

Олимпиаду выигрывают именно такие, как Аня.

Я видела все тренировки, как у нее ничего не получалось, как на нее никто толком не обращал внимания, она ходила одна и вжимала в себя слезы, падала по миллиону раз, но не сдавалась. Она готовила себя к победе, шла напролом, стены рушила, камни разламывала. Когда она вышла на лед, у нее не было страха, она катала программу как настоящий самурай. А это для меня эталон спортсмена, – сказала Леванди.

Из Анны Кондрашовой в Анну Леванди: интервью звезды советской фигурки, которая теперь важный тренер в Эстонии

Материалы по теме

97 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
versa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наверняка знали многие. Легенда о бойце не зря создавалась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grim Reaper 2100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sektor_5
Что она знала? Что против абсолютного лидера Сборной готовится жестокая подстава? Проверить бы вас всех "знающих" на детекторе лжи.
Спасибо за честный коммент ! Надеюсь, следствие ещё впереди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*** Monik ***
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Noname No
"Откуда же у вас такая информация, позвольте узнать? Судя по интервью обеих девочек и не только их, они обе до последнего не знали, кто будет в команднике. Да еще и в декабре, после удачного для Саши ЧР ей дали понять, а не после ЧЕ хотя бы, ага. Просто максимально уже за уши притягиваете" Была инфа про это на спортс. Скину, если найду. Но там 100% писали, что Трусову не готовили на командник. " Не подумали, что на пяти других тренировках он мог так же держать ту же Сашу, но в кадр это не попало?" Я сужу по тому, что видели мои глаза. " Всю олимпийскую тройку крайне лояльно судили на ЧР, а юниоров строго, как и всегда. Федерация, естественно, была заинтересована, чтобы эта тройка была на пьедестале, как и четырьмя годами ранее, когда Косторную утопили под Сотскову" Это не отменяет того, что Аню тащили на пъедестал. А Косторную в обсуждение тащить не надо, о ней тут речи нет.
Даниил Самсонов, наоборот, говорил что именно Трусова тренировалась до последнего для коммандника ему, наверное, виднее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Sokolov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Maecenas
был да сплыл твой фаворит. Что мало случаев в спорте, когда фавориты отлетали? Реал в прошлой ЛЧ в каждой стадии не был фаворитом, а прошел всех распиаренных на характере
ПСЖ два матча играл лучше Реала, мансити играл тоже лучше, но более сильные команды проиграли, бывает. Про чемпионский характер, бл_ть 15 летнего подростка обвинили в употреблении допинга, и весь процесс подготовки грозились снять с соревнований. К ней отнеслись крайне не по спортивному. Твои сравнения мягко говоря не корректны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
supepper
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NataliaB.3003
Не верю я этой женщине... С чего это она так хвалит Аню?. Захваливает просто.. Может это просто выпад в сторону Камилы, её дела, а победу и достоинства Ани как фигуристки, эта Леванди просто "использует" словесно.
нет, это не выпад в сторону Ками. Это она так симпатизирует Ане. А ведь от эксперта ожидаешь экспертное мнение...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кошка Матраскина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошо сказала! Аня не была в фаворитах, но выиграла абсолютно честно и заслуженно.
Я, кстати, просила знакомую на Таро посмотреть кто выиграет ОИ, ещё до скандала с Валиевой. И карты тоже тогда сказали что Щербакова. Я не поверила. Зря.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grim Reaper 2100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bengalsckyzh
Анна МОЛОДЕЦ! Да... Казань в ярости, но что делать... Их протеже не справилась и больше шансов у неё не будет. А москвичка Аня - олимпийская чемпионка! Браво!!!
А причем здесь Казань? Россия болела за настоящих российских спортсменок : Валиеву и Трусову!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Delirium
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Syndycate
И почему то ментально Камила не плыла весь сезон до лички и в команднике тоже, хотя там ответственность еще больше
Еще раз- я не претендую на знание будущего. Но Камила не раз демонстрировала, что в самый ответственный момент может делать невынужденные ошибки. Анна наоборот, тащит до последнего. Если вам так хочется зачем-то доказать, что я, разумеется, не знал будущего: в тот же период и в тех же комментах я "предсказывал", что за межсезонье перед Олимпийским сезоном Аня выучит триксель и тогда у нее с Ками будет примерно одинаковая база. Но, как мы знаем, случился сломанный палец и крайне неровный сезон, когда АНю вообще могли отцепить от игр.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*** Monik ***
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Оле-Лукойе
На Аню действительно не ставили, её вообще списали, даже тут на спортсе злорадничали, что у неё худшие программы, ТШТ на неё забили, надо было вообще Лизу везти на ГС, ваша Щербакова уже все. Я сразу поняла по этому списыванию, что Аня станет ОЧ, её тем больше списывают, тем больше вероятности, что она выиграет, так уже не раз было. И помню, сколько на неё от журналистов вылилось после неудачного ЧР и неудачной КП на ЧЕ - целые статьи выходили, как она сдала и как она недостойна.
В смысле на нее не ставили?? У Ани были прекрасные программы, да у нее чемпионский характер, но и ТШТ максимально подготовили Аню к Олимпиаде, поставили программы подчеркивающие все ее сильные стороны. Ее костюмы на ОИ, на мой личный взгляд, самые красивые.
Да и в целом ТШТ всех трех девочек подготовили по максимуму на их способности и в ОИ22 довели до пика формы.
Ни одна из девочек не может сказать, что ТШТ им что-то не додал. С командным турниром девчонок прокатила федра, как и в парах, как у мальчиков, как и в танцах. Но орут больше всех именно фанаты в ЖО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Роман Цыренков
Смешно слушать про плохое скольжение Ани. Хотя бы потому, что люди, которое это трубят, даже критерии оценки за скейтинг скиллз не читали. Там это скольжение только один пункт из перечня и не самый первый. А во главе угла стоит разнообразие шагов по программе, катание на одной ноге, умение владеть коньком в разных направлениях, удержание равновесия и тому подобное. У ее конкурентки Саши Трусовой в произвольной программе с этим была дикая печаль, хотя бы по той простой причине, что там одни длинные заходы были на прыжки и сами прыжки, там просто отсутствовало разнообразие шагов)
Ну насмешил! Где был у Анютки хотя бы один такой сложный заход, как у Трусовой на квадфлип? Анна разгонялась через весь каток!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EmperorNazer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ exitor
Олимпиаду выигрывают такие как Анна, если уничтожать таких как Камила
Чтобы не уничтожали, надо всего лишь чистые допинг-пробы сдавать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про Аню все верно сказала. Забыла только, что там ещё 2 квада были, которых ей оказалось достаточно для победы. Наверное не случайно забыла, ведь их у нас прыгают только на тукмаках)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maecenas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Syndycate
Да, хорошо бы допросить ее, что она там "знала", что так уверена была в победе Щербаковой
теории бредовые оставь при себе. Я имею ввиду, что слишком перехвалила она себя, заявив, что прям знала. Предполагала - это подходит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Marya Y
===Без поддержки ТШ и федры на ОИ не попадают!=== Вот. Запишите себе это 72 шрифтом и перечитывайте каждый раз, когда захотите поныть про отсутствие поддержки и попадание Трусовой на ОИ благодаря только себе и своим импульсам.
А я и не писала, что Трусова попала на ОИ только благодаря себе. Я её хвалю за выбор перейти обратно в ТШТ - это был грамотный шаг с её стороны, ибо у Плющенко её бы утопили под Туктамышеву 100%. Но для того чтобы заинтересовать ТШТ собой она предолимпийский сезон много работала и собрала 5 квадов к тренировке перед ЧМ, в то время как другие теряли квады. Её заслуг тут много и они не ограничиваются просто красивыми словами.

Но федра и ТШТ были заинтересованы в ней, конечно, как в претенденте на бронзу ОИ, что обеспечило бы им полный пъедестал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grim Reaper 2100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ещё одна почитательница интеллигентной и умной ,которая заранее знала результат. Правда рано или поздно всплывёт.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maecenas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Syndycate
Все эти знатоки, которые "Я всё знал!" напоминают мне предсказателей шарлатанов, которые объявляются когда уже всё произошло)
типо ты не так же заявляешь всё время, что Валиева выиграла бы, если бы не обнаружили допинг. Такой же знаток.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sportsfan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Оле-Лукойе
На Аню действительно не ставили, её вообще списали, даже тут на спортсе злорадничали, что у неё худшие программы, ТШТ на неё забили, надо было вообще Лизу везти на ГС, ваша Щербакова уже все. Я сразу поняла по этому списыванию, что Аня станет ОЧ, её тем больше списывают, тем больше вероятности, что она выиграет, так уже не раз было. И помню, сколько на неё от журналистов вылилось после неудачного ЧР и неудачной КП на ЧЕ - целые статьи выходили, как она сдала и как она недостойна.
Ни разу не видела комменты про плохие программы. ИМХО, у Ани были лучшие программы в том сезоне. И короткая (новая), и произвольная абсолютно олимпийские. Но и у Камилы, и у Саши тоже были очень хорошие программы. Говорить, что для кого-то не постарались - ну вот точно нельзя.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Maecenas
Хотя насчет «знала» - это она, конечно, переборщила
Да, хорошо бы допросить ее, что она там "знала", что так уверена была в победе Щербаковой
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ gold-for-zagitova
Трусова сама себе контент перед каждом турниром определяла, о чем сама и неоднократно говорила. Так что не надо гнать на ТШТ. Упрямство Саши они не покорили!
Не помню таких слов от Трусовой.
Она давала комментарии только по поводу контента на ОИ. Можете прислать ссылку на её слова, где она говорит, что сама выбирала контент на каждом турнире? Если это и правда так, то я признаю свою ошибку.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NataliaB.3003
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не верю я этой женщине... С чего это она так хвалит Аню?. Захваливает просто..
Может это просто выпад в сторону Камилы, её дела, а победу и достоинства Ани как фигуристки, эта Леванди просто "использует" словесно.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ EmperorNazer
>При этом ей контент как той же Трусовой не меняли на каждом старте, а планомерно вели к ОИ А вы, видимо, хотели, чтобы Саша с травмой на пятиквадку шла? На том же Скейт Америка, к примеру? Обе девочки катали то, что могли с учетом текущей формы. Аня на втором этапе уже шла на два квада, но там не получилось, потом, видимо, был какой-то спад, а к ОИ она, как и Саша, вышла на пик. >Она задолго до ОИ в спец проекте с Камилой участвовала (и там не было Трусовой!). Это был не "спецпроект", а съемки для "Мира", с которым у Щербаковой и Валиевой есть контракт, а у Трусовой нет. Теорию заговора здесь искать бессмысленно. >Это Трусовой в декабре дали понять, что никакого командника ей не видать, а Аню до последнего к нему готовили. Откуда же у вас такая информация, позвольте узнать? Судя по интервью обеих девочек и не только их, они обе до последнего не знали, кто будет в команднике. Да еще и в декабре, после удачного для Саши ЧР ей дали понять, а не после ЧЕ хотя бы, ага. Просто максимально уже за уши притягиваете. >Её протащили всеми силами на ЧР поверх всех юниорок, чтобы не дай бог мимо пъедестала не была и её участие на ОИ не было под вопросом. Всю олимпийскую тройку крайне лояльно судили на ЧР, а юниоров строго, как и всегда. Федерация, естественно, была заинтересована, чтобы эта тройка была на пьедестале, как и четырьмя годами ранее, когда Косторную утопили под Сотскову. >Это её за ручки перед ПП держал Горшков... Ну это вообще 10/10. По одному трехсекундному отрывку делать такие грандиозные выводы. Не подумали, что на пяти других тренировках он мог так же держать ту же Сашу, но в кадр это не попало?
"Откуда же у вас такая информация, позвольте узнать? Судя по интервью обеих девочек и не только их, они обе до последнего не знали, кто будет в команднике. Да еще и в декабре, после удачного для Саши ЧР ей дали понять, а не после ЧЕ хотя бы, ага. Просто максимально уже за уши притягиваете"

Была инфа про это на спортс. Скину, если найду. Но там 100% писали, что Трусову не готовили на командник.

" Не подумали, что на пяти других тренировках он мог так же держать ту же Сашу, но в кадр это не попало?"

Я сужу по тому, что видели мои глаза.

" Всю олимпийскую тройку крайне лояльно судили на ЧР, а юниоров строго, как и всегда. Федерация, естественно, была заинтересована, чтобы эта тройка была на пьедестале, как и четырьмя годами ранее, когда Косторную утопили под Сотскову"

Это не отменяет того, что Аню тащили на пъедестал. А Косторную в обсуждение тащить не надо, о ней тут речи нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Grim Reaper 2100
Саша пошумела от того,что знала истинных сценаристов. Да и Валиева знает авторов .
Вы видимо тоже в курсе,лишь мы в полном неведении пребываем до сей поры.Так не стесняйтесь,откройте нам глаза.Если не озвучите,вы балабол.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sportsfan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ретроградный меркурий
Вдвойне удивительно, что такой характер в обычной жизни у Ани совсем не проявляется. Она в жизни много рефлексирует, сомневается, признается, что ей трудно делать выбор даже в простых вещах. Но на льду это просто что-то с чем-то, алмаз, титановый сплав, а не характер. И каждый раз ощущение, что чем ей сложнее, тем больше вероятности, что она победит, как это было на первом ЧР, куда она приехала после крайне неудачного выступления на ЮФГП, на третьем ЧР с пневмонией, на ЧМ, где она приехала в худшей физической форме за свою карьеру, на ЧЕ, где ее заочно похоронили и отпели, на ОИ, где у нее сломались коньки.
Да я бы не сказала. Думать, сомневаться и рефлексировать - это абсолютно нормальный мыслительный процесс человека. Это то, как должно быть. Это не значит, что человек слаб или не имеет характера. Не сомневаются только дураки) У них все всегда легко и просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grim Reaper 2100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ EuhenioV
Фанаты Трусовой из слов Леванди сделают следующий вывод-"Вот видите,всё было заранее организовано и куплено,потому Сашенька от бессилия и несправедливости немножко пошумела".
Саша пошумела от того,что знала истинных сценаристов. Да и Валиева знает авторов .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ EuhenioV
Согласен на все 100%.Выдержать подобное давление способен лишь человек,с действительно стальным характером,в отдельные моменты даже страшно за Аню становилось.К счастью,всё закончилось замечательно.
Давления там на Анну вот вообще не было. На Камилу давили как на лидера и с начала сезона на Трусову, которую ждала борьба с Туктамышевой за 3 квоту. Вопросы к обладателю золота ЧМ были только у фанатов на спортс, федра же решила всё давно. Аня же спокойно набирала форму к ОИ.

Сейчас правда фанаты распишут про страдания, чтобы поднять цену победы, но это выглядит смешно на фоне ваших обвинений в адрес трусофанов.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий