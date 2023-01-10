Анна Леванди: «Я знала, что Щербакова выиграет Олимпиаду. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чем ты вообще?»

Серебряный призер чемпионата мира-1984 и эстонский тренер Анна Леванди поделилась мнением об олимпийской чемпионке по фигурному катанию .

– В ком из российских фигуристок вы видите себя, кто по стилю катания вам ближе?

– Анечка Щербакова. Какие у нее линии и какая сила! У нее и красота, и тонкость, при этом она больше, чем спортсменка – там глубина и характер. Я знала, что она выиграет . Она боец, взяла умом, интеллигентностью, глубоким содержанием. Я была уверена на 100%, мы с вами об этом говорили еще до Пекина. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чем ты вообще?

Олимпиаду выигрывают именно такие, как Аня.

Я видела все тренировки, как у нее ничего не получалось, как на нее никто толком не обращал внимания, она ходила одна и вжимала в себя слезы, падала по миллиону раз, но не сдавалась. Она готовила себя к победе, шла напролом, стены рушила, камни разламывала. Когда она вышла на лед, у нее не было страха, она катала программу как настоящий самурай. А это для меня эталон спортсмена, – сказала Леванди.

Из Анны Кондрашовой в Анну Леванди: интервью звезды советской фигурки, которая теперь важный тренер в Эстонии