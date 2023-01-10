Анна Леванди: «Я знала, что Щербакова выиграет Олимпиаду. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чем ты вообще?»
Серебряный призер чемпионата мира-1984 и эстонский тренер Анна Леванди поделилась мнением об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.
– В ком из российских фигуристок вы видите себя, кто по стилю катания вам ближе?
– Анечка Щербакова. Какие у нее линии и какая сила! У нее и красота, и тонкость, при этом она больше, чем спортсменка – там глубина и характер. Я знала, что она выиграет Олимпиаду. Она боец, взяла умом, интеллигентностью, глубоким содержанием. Я была уверена на 100%, мы с вами об этом говорили еще до Пекина. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чем ты вообще?
Олимпиаду выигрывают именно такие, как Аня.
Я видела все тренировки, как у нее ничего не получалось, как на нее никто толком не обращал внимания, она ходила одна и вжимала в себя слезы, падала по миллиону раз, но не сдавалась. Она готовила себя к победе, шла напролом, стены рушила, камни разламывала. Когда она вышла на лед, у нее не было страха, она катала программу как настоящий самурай. А это для меня эталон спортсмена, – сказала Леванди.
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Я, кстати, просила знакомую на Таро посмотреть кто выиграет ОИ, ещё до скандала с Валиевой. И карты тоже тогда сказали что Щербакова. Я не поверила. Зря.
Да и в целом ТШТ всех трех девочек подготовили по максимуму на их способности и в ОИ22 довели до пика формы.
Ни одна из девочек не может сказать, что ТШТ им что-то не додал. С командным турниром девчонок прокатила федра, как и в парах, как у мальчиков, как и в танцах. Но орут больше всех именно фанаты в ЖО
Но федра и ТШТ были заинтересованы в ней, конечно, как в претенденте на бронзу ОИ, что обеспечило бы им полный пъедестал.
Она давала комментарии только по поводу контента на ОИ. Можете прислать ссылку на её слова, где она говорит, что сама выбирала контент на каждом турнире? Если это и правда так, то я признаю свою ошибку.
Может это просто выпад в сторону Камилы, её дела, а победу и достоинства Ани как фигуристки, эта Леванди просто "использует" словесно.
Была инфа про это на спортс. Скину, если найду. Но там 100% писали, что Трусову не готовили на командник.
" Не подумали, что на пяти других тренировках он мог так же держать ту же Сашу, но в кадр это не попало?"
Я сужу по тому, что видели мои глаза.
" Всю олимпийскую тройку крайне лояльно судили на ЧР, а юниоров строго, как и всегда. Федерация, естественно, была заинтересована, чтобы эта тройка была на пьедестале, как и четырьмя годами ранее, когда Косторную утопили под Сотскову"
Это не отменяет того, что Аню тащили на пъедестал. А Косторную в обсуждение тащить не надо, о ней тут речи нет.
Сейчас правда фанаты распишут про страдания, чтобы поднять цену победы, но это выглядит смешно на фоне ваших обвинений в адрес трусофанов.