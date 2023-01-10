«Видел во мне только грудь и задницу». Футбольный агент обвинила главу FFF Ле Гре в сексуальных домогательствах

Главу Федерации футбола обвинили в сексуальных домогательствах.

Это сделала футбольный агент Соня Суи.

Девушка рассказала, что в 2013 году она написала Ноэлю Ле Гре письмо, в котором высказала мнение о положении женского футбола. После этого чиновник пригласил ее на завтрак в ресторан Le Murat в Париже. Разговор продлился около часа, в ходе него Ле Гре несколько раз задавал Суи личные вопросы. Спустя несколько месяцев Ле Гре пригласил ее на новую встречу, но уже в своей квартире, и пообещал Суи, что познакомит ее с Бригиттой Олив, которая тогда занимала пост генерального секретаря Федерации футбола Франции.

«Я пришла в его квартиру и увидела на столе шампанское. Меня это удивило, но я решила сохранять спокойствие и ждать. Мы говорили о женском футболе, но Бригитта Олив не пришла. Она и не собиралась приходить. Я не знаю, предупреждал ли он ее об этой встрече. Не думаю, что он это сделал.

В ходе этой встречи Ле Гре прямо сказал мне, что все мои идеи реализуются, если мы станем ближе. В таком случае он был бы куда более сильно мотивирован. В этот момент я дала ему очень сильную пощечину. Я чувствовала себя достаточно компетентной – мне удавалось добиваться результатов даже в сложных условиях. А президент Федерации футбола Франции, уж извините, видел во мне только грудь и задницу».

Затем на глазах Суи появились слезы. «Я была разочарована президентом. По моему мнению, человек на такой должности должен быть примером для всех. А он им не был», – сказала девушка.

По словам Суи, домогательства со стороны Ле Гре продолжались почти четыре года.

«Я поняла, что это за человек. Это соблазнитель. Он очень уверен в себе и считает, что ему позволено все. Действительно складывается впечатление, что Ле Гре – король, а Федерация футбола Франции – его королевство. Но где мы? Это происходит во Франции? Есть вещи, которые я не могу понять», – сказала Суи.

В сентябре 2022 года было опубликовано расследование So Foot, из которого стало известно, что Ле Гре отправлял подчиненным непристойные сообщения, а также обсуждал грудь женщин с коллегами. Бывшие сотрудницы федерации, пожелавшие сохранить анонимность, привели и другие примеры неподобающего поведения Ле Гре, а также прямых домогательств.