«Видел во мне только грудь и задницу». Футбольный агент обвинила главу FFF Ле Гре в сексуальных домогательствах

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре агенты контент Футбол

Главу Федерации футбола Франции обвинили в сексуальных домогательствах.

Это сделала футбольный агент Соня Суи.

Девушка рассказала, что в 2013 году она написала Ноэлю Ле Гре письмо, в котором высказала мнение о положении женского футбола. После этого чиновник пригласил ее на завтрак в ресторан Le Murat в Париже. Разговор продлился около часа, в ходе него Ле Гре несколько раз задавал Суи личные вопросы. Спустя несколько месяцев Ле Гре пригласил ее на новую встречу, но уже в своей квартире, и пообещал Суи, что познакомит ее с Бригиттой Олив, которая тогда занимала пост генерального секретаря Федерации футбола Франции.

«Я пришла в его квартиру и увидела на столе шампанское. Меня это удивило, но я решила сохранять спокойствие и ждать. Мы говорили о женском футболе, но Бригитта Олив не пришла. Она и не собиралась приходить. Я не знаю, предупреждал ли он ее об этой встрече. Не думаю, что он это сделал.

В ходе этой встречи Ле Гре прямо сказал мне, что все мои идеи реализуются, если мы станем ближе. В таком случае он был бы куда более сильно мотивирован. В этот момент я дала ему очень сильную пощечину. Я чувствовала себя достаточно компетентной – мне удавалось добиваться результатов даже в сложных условиях. А президент Федерации футбола Франции, уж извините, видел во мне только грудь и задницу».

Затем на глазах Суи появились слезы. «Я была разочарована президентом. По моему мнению, человек на такой должности должен быть примером для всех. А он им не был», – сказала девушка.

По словам Суи, домогательства со стороны Ле Гре продолжались почти четыре года.

«Я поняла, что это за человек. Это соблазнитель. Он очень уверен в себе и считает, что ему позволено все. Действительно складывается впечатление, что Ле Гре – король, а Федерация футбола Франции – его королевство. Но где мы? Это происходит во Франции? Есть вещи, которые я не могу понять», – сказала Суи.

В сентябре 2022 года было опубликовано расследование So Foot, из которого стало известно, что Ле Гре отправлял подчиненным непристойные сообщения, а также обсуждал грудь женщин с коллегами. Бывшие сотрудницы федерации, пожелавшие сохранить анонимность, привели и другие примеры неподобающего поведения Ле Гре, а также прямых домогательств.

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55 комментариев

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anshef
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Это пипец, обсуждал грудь женщин с коллегами.
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Team_Coach
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Ответ rich.
Пока про этого Ле Гре никто не слышал она молчала и когда он высказался про Зидана и его имя на слуху она решила высказаться
Потому что везде одинаковая система. Стоит человеку попасть в неудобную ситуацию и сразу все косяки всплывают, потому что так проще быть услышанным. А раньше сказали бы, что наговаривает, поэтому таким чиновникам нужно следить за языком, ведь они почти все превышают полномочия и пользуются своей «неприкосновенностью».
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viktorpavlov70
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Ответ Phantom1289
ООО, ну все. Началось. Сейчас выяснится, что он насильник и расист. Сейчас все начнут на этой теме пиариться.
И самое страшное, ему бабы нравятся.
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maks44
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«Видел во мне только грудь и задницу». Не видел, а пытался разглядеть.
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viktorpavlov70
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Ответ dreamstep
Она пришла к мужику в квартиру его...в ЕГО квартиру....и ещё как-то может на него наезжать? Понятно что там бутылка шампанского ждала. Деловые встречи в офисе проводят.
Заметь пришла в 2013, а не понравилось ей в 2023. Поразительная скорость мышления.
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Михаил Чайкин
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Ле Гре явно старомоден в плане интима - до сих пор с бабами спит)
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Юрий Кечко
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Ответ Александр Елисеев
Представляешь, нужно получать согласие от девушки перед началом) Даже если вы уже лежите голыми и смотрите порнофильм.
У нотариуса заверенное
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Montenegro Serbian
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Ответ Брэд Либил
Sonia Souid. Не очень
На армянку смахивает)
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viktorpavlov70
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Ответ Winterburn
Ну если она на встречах с ним в таком виде сидела, то не удивително, почему он увидел грудь https://www.instagram.com/p/CLKeZuIF5fi/?utm_source=ig_web_copy_link
При этом, увидев грудь ещё и спросил, а что это?
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LLiriKK
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Мы тоже хотим видеть!
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Александр Елисеев
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Ответ Этот Райола хочет денег
Как меня умиляют все эти рассказы обиженных дамочек: " я пришла к нему в квартиру/номер, он предложил выпить, я согласилась совсем чуть-чуть, потом я по дружески села ему на колени, мы включили расслабляющий порнофильм- и вы представляете- он стал домогаться! я же даже повода не давала!"...))
Представляешь, нужно получать согласие от девушки перед началом)

Даже если вы уже лежите голыми и смотрите порнофильм.
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ZamoRano
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Она похожа на монстра из какого-то фильма ужасов, поворот не туда может ..https://www.getfootballnewsfrance.com/assets/Sonia-Souid.jpg
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Ape1sin
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Ответ ymuller
видимо дана команда фас
тоже так подумал, ещё с нелепого наезда Мбаппе, видимо, Дешам не устраивает какие-то круги, а убрать его можно тока вместе с главой
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Cantstoped
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Ответ Rio (BLR)
Ле Гре 41 го года рождения.
У Ле Гре все ещё есть Огромный Порох в Пороховнице.
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FilinMD
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Ответ QWertY
Спортс, где фото жертвы? Откуда нам знать врет она или нет?!
https://www.instagram.com/soniasouid/?hl=en

Выглядит как притягивание за уши. Что по поводу груди, что по поводу задницы))
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Cantstoped
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Ответ dreamstep
Она пришла к мужику в квартиру его...в ЕГО квартиру....и ещё как-то может на него наезжать? Понятно что там бутылка шампанского ждала. Деловые встречи в офисе проводят.
Он дал ей то, что она хотела! Брючного Ле Гре младшего!
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Михаил Чайкин
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Ответ tankist231
Началоооось.... Как интересно у них на западе происходит, какая нибудь баба рассказывает как её кто то домогался 10-20 лет назад и никаких доказательств и все ей верят, а мужика потом по полной гасят, дэмократия мать её за ногу
так и у нас "оппозиция" пыталась это раскрутить, но не получилось
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Rio (BLR)
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Ле Гре 41 го года рождения.
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Этот Райола хочет денег
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Ответ Winterburn
«Видел во мне только лысину». Зидан высказался о главе FFF Ле Гре
😄😄😄👍
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Геннадий Тимченко
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Ответ rich.
Пока про этого Ле Гре никто не слышал она молчала и когда он высказался про Зидана и его имя на слуху она решила высказаться
Почти как Сергей Иванов: несколько лет делал вид, что всё хорошо, чтобы не спугнуть 🤣🤣🤣
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ymuller
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видимо дана команда фас
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Cantstoped
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Ответ QWertY
Спортс, где фото жертвы? Откуда нам знать врет она или нет?!
У нее очень красивые черты лица и ГРУДЬ.
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ART DK
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…” а также обсуждал грудь женщин с коллегами” - да уж страшное конечно преступление. Никогда так не делал. Более того никогда не видел извращенца, который был бы способен на такую мерзость. Спросите в комментах под постами «девушка дня», там тоже ненавидят подобных мерзавцев
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scuderiafan
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Ле Гре открыл ящик Пандоры
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Winterburn
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Ну если она на встречах с ним в таком виде сидела, то не удивително, почему он увидел грудь

https://www.instagram.com/p/CLKeZuIF5fi/?utm_source=ig_web_copy_link
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