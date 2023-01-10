Генсек РФС Митрофанов: «Без России спорт объективно стал беднее во многих видах»

Генсек РФС Максим Митрофанов считает, что спорт без России стал менее интересным.

«Футбол – олимпийский вид спорта, является самой крупной организацией в составе Международного олимпийского комитета, чьи решения были ориентиром для многих федераций.

Риторика МОК за последнее время тоже изменилась. Если в начале года она была жесткой, то к концу года речь пошла о том, что при определенных ограничениях было бы правильно вернуть россиян. Без России спорт объективно стал беднее во многих видах», – сказал Митрофанов.