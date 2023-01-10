Генсек РФС Митрофанов: «Без России спорт объективно стал беднее во многих видах»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС МОК Максим Митрофанов ТАСС Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов считает, что спорт без России стал менее интересным.

«Футбол – олимпийский вид спорта, ФИФА является самой крупной организацией в составе Международного олимпийского комитета, чьи решения были ориентиром для многих федераций.

Риторика МОК за последнее время тоже изменилась. Если в начале года она была жесткой, то к концу года речь пошла о том, что при определенных ограничениях было бы правильно вернуть россиян. Без России спорт объективно стал беднее во многих видах», – сказал Митрофанов.

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53 комментария

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Осоавиахим
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Ответ Человек_Легенда
Как же они достали со своими бреднями поо «без России спорт стал беднее». Ну вот разве что фигурка и художественная гимнастика что-то теряет или синхронное плаванье с лыжами. А в остальных видах, ну нет и нет.
"Синхронное плаванье с лыжами"))). Я в восторге просто! В таком виде спорта нам определенно равных нет и не будет.
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dimur
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Бедность - не порок.
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wRong
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Ответ Stas Politik
А в каких, собственно говоря? В футболе и прочих летние виды спорта от неучастия России мало кто заметит отсутствие рос команд и сборной. Потеряли разве что фигурка и хоккей. Но ФК в целом в мире никому не интересен. А вот хоккей - да. По сути, это то же самое, как условных бразильцев исключить из ЧМ по футболу: когда исключается одна из сильнейших сборных планеты, интерес так или иначе упадёт у нейтральных зрителей. Ps, Сейчас тролли и фейки снизу будут доказывать, что куда интереснее смотреть в хоккее на сливающую всем Латвию или же в футболе - на Боливию или Венесуэлу, чем на куда более сильную сборную
Плавание, гимнастика спортивная и художественная, единоборства всех видов, волейбол, гандбол, раллийные гонки, лыжи, биатлон - первое что пришло в голову, возможно есть что-то еще.
Хоккеем в мире массово интересуются 6-7 стран, не более
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Alex Chernov
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Гран При им за обеднение мирового спорта 🙃
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Человек_Легенда
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Как же они достали со своими бреднями поо «без России спорт стал беднее». Ну вот разве что фигурка и художественная гимнастика что-то теряет или синхронное плаванье с лыжами.

А в остальных видах, ну нет и нет.
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Maksat S
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Поверьте. Всем начихать, и без России им вполне комфортно.
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-Ancient-
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Ответ здоровяк
От создателей "они там все замерзнут без газа"
При участии кинокомпании "Гойда"
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Сергей Афанасьев
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Ответ Apol
Единственный плюс отсутствия еврокубков - можно не грустить над статьями о рейтинге в таблице коэффициентов УЕФА
Единственный минус: не сможем по ржать над спартаком и зенитом
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Андрейкрд
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Она попадала на ЧМ в: 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014, 2018
СССР тут при чем?
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Жорег Борщофф
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Ответ Stas Politik
А среди кого вообще популярно фигкатание? Ну домохозяек разве что и всё, которые тут с дивана километровые срачи выдают на спортсе, пока варят супы для детей. Ежедневно пролистываю европейские спортивные статьи и очень редко вижу там фигкатание. И в основном только то, что на допинге кто-то попался. Абсолютно неинтересный и шаблонный спорт для зрителя.
Прикинь, какое кол-во в мире домохозяек. Кстати, для ТВ фигурка куда рейтинговее, а значет выгодней, обычного футбола, например. Так что тут ты сел в лужу.
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Гоша Петров
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Ответ Stas Politik
А в каких, собственно говоря? В футболе и прочих летние виды спорта от неучастия России мало кто заметит отсутствие рос команд и сборной. Потеряли разве что фигурка и хоккей. Но ФК в целом в мире никому не интересен. А вот хоккей - да. По сути, это то же самое, как условных бразильцев исключить из ЧМ по футболу: когда исключается одна из сильнейших сборных планеты, интерес так или иначе упадёт у нейтральных зрителей. Ps, Сейчас тролли и фейки снизу будут доказывать, что куда интереснее смотреть в хоккее на сливающую всем Латвию или же в футболе - на Боливию или Венесуэлу, чем на куда более сильную сборную
Вольная борьба,греко-римская борьба,лыжные гонки,художественная гимнастика,фигурное катание много видов спорта где Россия абсолютный топ.По той же вольной борьбе на чемпионат России по составу участников сильнее чем спортсмены всего остального мира.
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Джанлука Нальюка
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Ответ Гоша Петров
Ну по многим спорта так и есть,не признавать силу Россию как спортивной державы глупо.Лыжные гонки,биатлон,вольная борьба,легкая атлетика,гимнастика,фигурное катание и тд мы там либо абсолютные топы либо одни из фаворитов.
Биатлон ??
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Вася Васильков
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Да всем по большому счету на это наплевать. Освободившиеся ниши с радостью занимают другие атлеты. Как остались в истории олимпийские чемпионы 1080 и 1984 года так совсем никто не помнит победителей альтернативных стартов типа Дружбы
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Жорег Борщофф
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Можно сколь угодно ёрничать, но это факт. Глупо это отрицать.
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Гоша Петров
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Ответ frol92
Ну если только в фигурном катании, лыжах, отчасти в хоккее. Остальные виды спорта либо от неучастия России вообще ничего не теряют, либо рейтинг у них и так минимальный(привет худ. гимнастика и синхронное плавание)
А вольная,греко-римская борьба?
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Arty K.
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В России спорт стал объективно беднее во многих видах? Согласен
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Гоша Петров
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Ответ Уся Ваткин
Мировой спорт буквально осиротел без России
Ну по многим спорта так и есть,не признавать силу Россию как спортивной державы глупо.Лыжные гонки,биатлон,вольная борьба,легкая атлетика,гимнастика,фигурное катание и тд мы там либо абсолютные топы либо одни из фаворитов.
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Люби Зенит Побольше Побед
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Ничего себе какую интересную должность толстому школьнику нарисовали- генсек РФС!
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Трампист
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Уефа без спонсорства Газпрома явно богаче не стал
Россия без бабок за газ явно богаче не стала и не станет
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Alexandr Donskoy
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Ответ Дмитрий Чидакин
Без России все турниры - это считай все турниры незначительные, турниры второго сорта. Когда Россия победит в СВО, войдёт в Евроопу, заменит в УЕФА и ФИФА невменяемое руководство и те турниры станут непризнанными
👍
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Гоша Петров
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Ответ Влад Путман
Всем чинушам раздали методички, повторять одно и то же.
Ты по своим методичкам под каждой новостью про Россию пишешь какую то фигню,ты же сам уподобляешься пропагандистам только с иной стороны.
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Гоша Петров
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Ответ Влад Путман
Всем чинушам раздали методички, повторять одно и то же.
А прозападные методички работают иначе???
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Toxic Trips
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Ответ Влад Путман
Всем чинушам раздали методички, повторять одно и то же.
а ты думаешь твои методички как то иначе работают?
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здоровяк
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Ответ Stas Politik
А среди кого вообще популярно фигкатание? Ну домохозяек разве что и всё, которые тут с дивана километровые срачи выдают на спортсе, пока варят супы для детей. Ежедневно пролистываю европейские спортивные статьи и очень редко вижу там фигкатание. И в основном только то, что на допинге кто-то попался. Абсолютно неинтересный и шаблонный спорт для зрителя.
В Европе угарают сугубо в скандинавских странах по фигурке. Ну еще Голландия и Дания. Франция и Бельгия - тоже вполне.
В Канаде очень популярный вид спорта и в северных штатах.
В Аргентине, кстати, есть всплеск интереса последние годы.
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Моутиньо оформляет 40
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Уефа без спонсорства Газпрома явно богаче не стал
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