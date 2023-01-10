Генсек РФС Митрофанов: «Без России спорт объективно стал беднее во многих видах»
Генсек РФС Максим Митрофанов считает, что спорт без России стал менее интересным.
«Футбол – олимпийский вид спорта, ФИФА является самой крупной организацией в составе Международного олимпийского комитета, чьи решения были ориентиром для многих федераций.
Риторика МОК за последнее время тоже изменилась. Если в начале года она была жесткой, то к концу года речь пошла о том, что при определенных ограничениях было бы правильно вернуть россиян. Без России спорт объективно стал беднее во многих видах», – сказал Митрофанов.
Хоккеем в мире массово интересуются 6-7 стран, не более
А в остальных видах, ну нет и нет.
В Канаде очень популярный вид спорта и в северных штатах.
В Аргентине, кстати, есть всплеск интереса последние годы.