Кучеров набрал 4 очка 2-й раз в сезоне, сделав дубль и став 1-й звездой матча с «Коламбусом». У него 59 баллов в 39 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль, отдал 2 голевые передачи в матче с «Коламбусом» (6:3) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 4 очка в одной игре во второй раз в текущем чемпионате НХЛ.

Кучеров продлил результативную серию (3+3) до 3 матчей.

Всего в 39 играх сезона на его счету 59 (16+43) баллов.

Сегодня за 17:55 (3:57 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».

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7 комментариев

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
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21-й матч с 4 очками в карьере! Куч могуч!
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ogent
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Ответ Osik92
4 очка и минус 2 .. Все что нужно знать об этом показателе
Так это давно известно....
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Rio de Janeiro
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Здоровый Никита безусловно 2 игрок мира
Желаю ему выбить 5+ соток за карьеру в НХЛ, главное опять же без травм
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Osik92
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4 очка и минус 2 .. Все что нужно знать об этом показателе
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Bulat89
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Может быть вторым бомбардиром в этом сезоне,после Макдэвида.
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besik
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Куч могуч, даже в эконом режиме
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ruslanych
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Хорош Куч, на 120+ очков идет пока что)
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