Кучеров набрал 4 очка 2-й раз в сезоне, сделав дубль и став 1-й звездой матча с «Коламбусом». У него 59 баллов в 39 играх

Форвард « » сделал дубль, отдал 2 голевые передачи в матче с «Коламбусом» (6:3) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 4 очка в одной игре во второй раз в текущем чемпионате .

Кучеров продлил результативную серию (3+3) до 3 матчей.

Всего в 39 играх сезона на его счету 59 (16+43) баллов.

Сегодня за 17:55 (3:57 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».