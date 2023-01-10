«Автомобилист» обыграл ЦСКА, прервав серию из 9 поражений подряд
«Автомобилист» одержал первую победу с 8 декабря.
Команда тренера Николая Заварухина обыграла ЦСКА (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Екатеринбургский клуб, таким образом, прервал серию из девяти поражений подряд.
Данная серия уральцев началась 19 декабря в игре с «Адмиралом» (2:3). В ходе серии поражений команда набрала четыре очка, поскольку четыре игры завершились за пределами основного времени (одна в овертайме, три – в серии буллитов).
«Автомобилист» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 65 баллов после 49 матчей.
Иногда.
Ладно, пусть в Екатеринбурге тоже порадуются болельщики. Им в последнее время непросто было.
Ну кто еще может проиграть и сделать подарок ..только ЦСКА....Своей игрой классной
P.S. Молодцы ребята точно ♥ :)!!!