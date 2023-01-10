«Автомобилист» обыграл ЦСКА, прервав серию из 9 поражений подряд

« » одержал первую победу с 8 декабря.

Команда тренера обыграла (4:2) в матче Фонбет чемпионата .

Екатеринбургский клуб, таким образом, прервал серию из девяти поражений подряд.

Данная серия уральцев началась 19 декабря в игре с «Адмиралом» (2:3). В ходе серии поражений команда набрала четыре очка, поскольку четыре игры завершились за пределами основного времени (одна в овертайме, три – в серии буллитов).

«Автомобилист» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 65 баллов после 49 матчей.