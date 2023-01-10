«Автомобилист» обыграл ЦСКА, прервав серию из 9 поражений подряд

Теги ЦСКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

«Автомобилист» одержал первую победу с 8 декабря.

Команда тренера Николая Заварухина обыграла ЦСКА (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Екатеринбургский клуб, таким образом, прервал серию из девяти поражений подряд.

Данная серия уральцев началась 19 декабря в игре с «Адмиралом» (2:3). В ходе серии поражений команда набрала четыре очка, поскольку четыре игры завершились за пределами основного времени (одна в овертайме, три – в серии буллитов).

«Автомобилист» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 65 баллов после 49 матчей.

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11 комментариев

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*BG*
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Ответ Юрий Тюмин
К Ну кто еще может проиграть и сделать подарок ..только ЦСКА....Своей игрой классной
Мы такие. Щедрые.
Иногда.
Ладно, пусть в Екатеринбурге тоже порадуются болельщики. Им в последнее время непросто было.
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heivani
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Всё дело в присутствии маскота женского баскетбольного клуба УГМК на этом матче. Команда, не знающая поражений в этом сезоне вовремя проделегировала своего лисёнка в помощь автику.)
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Михаил Качалов
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Я верил что АВТО заведётся сегодня спасибо за игру продолжения ждём
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dionne
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Завелась таки Машинка!
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Иван Нескоромный
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Вы лучшие!! Только авто и только победа!!
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fregat96
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Было видно, что Авто больше хотели. ЦСКА "немножко" академично, типа "успеем забить всегда". Интересно как Авто будет выглядеть после паузы?))
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Юрий Тюмин
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К
Ну кто еще может проиграть и сделать подарок ..только ЦСКА....Своей игрой классной
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Виталий Желтоусов
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Авто супер игра!!! 🔥 В плей офф на востоке гарантирован 🔥
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Back to the Future in 2012 :)!!!
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ХК Автомобилист.
P.S. Молодцы ребята точно ♥ :)!!!
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AAAARMEEC
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Поставил на Автомобилист, знал что 9-поражений подряд болельщики могут простить если их команда победит чемпиона! Поднял 10.000. Мамину привет, )) Надо было шайбу назад отдавать под бросок Нестерову, вратарь был закрыт кучей игроков из 9 -хоккеистов, а он от "большого" ума дал передачу в эту кучу, видно на удачу, шайбу перехватил игрок Автомобилиста, бросок в пустые и 4:2. Кони отсосали
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wr29mmb57b
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Ребята, теперь с вас 9 побед
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