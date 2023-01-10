Исполком FFF готов инициировать отставку Ле Гре. Слова о Зидане стали «точкой невозврата»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Ноэль Ле Гре может уйти в отставку с поста президента Федерации футбола Франции (FFF).

По данным L’Équipe, несколько членов FFF готовы перейти к активным действиям в этом вопросе. Они могут поставить Ле Гре в такое положение, что он будет вынужден подать в отставку.

Неназванные члены FFF считают, что Ле Гре больше не может возглавлять организацию, и уверены, что нельзя продолжать идти по этому пути. Многие из них размышляли об этом в течение нескольких месяцев. Неуважительные слова Ле Гре о Зинедине Зидане стали «точкой невозврата». Отмечается, что Ле Гре потерял поддержку в FFF.

В частности, Ноэль не уведомил исполнительный комитет организации о том, что решил продлить контракт с Дидье Дешамом до 2026 года, хотя имел такую возможность на заседании исполкома, которое состоялось 6 января. О продлении контракта официально объявили на следующий день.

Кроме того, по запросу министра спорта сейчас проходит аудит Федерации футбола Франции.

Сегодня состоялся разговор Ле Гре и генерального секретаря FFF Флоранс Ардуэн с тремя инспекторами, которые изучали деятельность организации на протяжении нескольких недель. Отмечается, что Ле Гре и Ардуэн больше не поддерживают друг друга и могут попытаться свести счеты в ходе расследования.

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22 комментария

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Dau Nog
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Зизу настолько глыба, что может молча, по крайне мере публично ничего не заявляя, убрать президента федерации
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fatei4
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Ответ Vikeif
Либо его и так хотели убрать и искали повод, либо масштаб личности Зидана во Франции невероятен.
Либо невероятен зум камеры бензема 😀
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Mohnatiy
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Ох уж этот ЛеГрэ, забодай его Зидан...
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XavIniesta2008-2015
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Ле Гре отправляют в отставку-выбирают нового президента ФФФ-отказываются от продления контракта с Дешамом-назначают Зидана-Бензема возвращается в сборную
Вот так поворот был бы, да
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Экспертное мнение
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Ответ ⚽️Juventini⚽️
Скорее и то и другое . Видно что убрать его планировали , а тут и сам оскорбил святую личность
Кроме того, по запросу министра спорта сейчас проходит аудит Федерации футбола Франции.

ну или Ле Гре решил просто спрыгнуть оттуда?
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iden prime
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Ответ ⚽️Juventini⚽️
Скорее и то и другое . Видно что убрать его планировали , а тут и сам оскорбил святую личность
святая личность.ахаха
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Мохнатый55
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Поделом. Раз мозгов нет, то придется нести ответственность.
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Amalfitano
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Всё как я и предупреждал в первый день скандала. Чувака уволят или вынудят уйти "под давлением общественности". Особенно когда еще и макрон сказал, что это неприемлемо.
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Vikeif
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Ответ ZamoRano
Да ладно, а ты не знал? Подумаешь, человек впервые в истории сделал сборную чемпионами мира!
Его достижения я не оспаривал. Но понять культ его личности для французов можно только живя во Франции.
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СуперНегр228
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Все понятно было когда он высказался о Зидане
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mansur.m96@icloud.com
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Вопрос. Не уведомил исполком, какую просто роль играет там исполком? Кто вообще может предлагать контракт тренеру сборной? Только президент федерации? Нету там, какого либо собрания и там будет выноситься решение? Как там всё устроено
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Юрий Кечко
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Что то мне кажется что этому дедушке обеспечили хорошую пенсию что бы он так сказал , и соотвественно покинул свой пост
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ZamoRano
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Ответ Vikeif
Либо его и так хотели убрать и искали повод, либо масштаб личности Зидана во Франции невероятен.
Да ладно, а ты не знал? Подумаешь, человек впервые в истории сделал сборную чемпионами мира!
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QWertY
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Честная конкуренция, ничего не скажешь
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⚽️Juventini⚽️
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Ответ Vikeif
Либо его и так хотели убрать и искали повод, либо масштаб личности Зидана во Франции невероятен.
Скорее и то и другое . Видно что убрать его планировали , а тут и сам оскорбил святую личность
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Ramin Mamedov
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ахахах
а если бы он сказал, что "если бы Зидан позвонил, я бы задумался, продлевать ли контракт с Дешамом" - тогда бы его затравили за то, что он не уважает текущего тренера?)
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Lindeman
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Вот у них там борьба за власть
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Пирс Морган
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Ждем мем, как Зидан бьет головой Ле Гре
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Vikeif
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Либо его и так хотели убрать и искали повод, либо масштаб личности Зидана во Франции невероятен.
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здоровяк
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Дальше отправят Дешама отдыхать
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Marcus-light
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Ну и чушь!
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А. Мостовой
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смотри какие ранимые, пусть заплачут еще
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