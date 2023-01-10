Исполком FFF готов инициировать отставку Ле Гре. Слова о Зидане стали «точкой невозврата»
Ноэль Ле Гре может уйти в отставку с поста президента Федерации футбола Франции (FFF).
По данным L’Équipe, несколько членов FFF готовы перейти к активным действиям в этом вопросе. Они могут поставить Ле Гре в такое положение, что он будет вынужден подать в отставку.
Неназванные члены FFF считают, что Ле Гре больше не может возглавлять организацию, и уверены, что нельзя продолжать идти по этому пути. Многие из них размышляли об этом в течение нескольких месяцев. Неуважительные слова Ле Гре о Зинедине Зидане стали «точкой невозврата». Отмечается, что Ле Гре потерял поддержку в FFF.
В частности, Ноэль не уведомил исполнительный комитет организации о том, что решил продлить контракт с Дидье Дешамом до 2026 года, хотя имел такую возможность на заседании исполкома, которое состоялось 6 января. О продлении контракта официально объявили на следующий день.
Кроме того, по запросу министра спорта сейчас проходит аудит Федерации футбола Франции.
Сегодня состоялся разговор Ле Гре и генерального секретаря FFF Флоранс Ардуэн с тремя инспекторами, которые изучали деятельность организации на протяжении нескольких недель. Отмечается, что Ле Гре и Ардуэн больше не поддерживают друг друга и могут попытаться свести счеты в ходе расследования.
Вот так поворот был бы, да
ну или Ле Гре решил просто спрыгнуть оттуда?
а если бы он сказал, что "если бы Зидан позвонил, я бы задумался, продлевать ли контракт с Дешамом" - тогда бы его затравили за то, что он не уважает текущего тренера?)