Исполком FFF готов инициировать отставку Ле Гре. Слова о Зидане стали «точкой невозврата»

Ноэль Ле Гре может уйти в отставку с поста президента Федерации футбола (FFF).

По данным L’Équipe, несколько членов FFF готовы перейти к активным действиям в этом вопросе. Они могут поставить Ле Гре в такое положение, что он будет вынужден подать в отставку.

Неназванные члены FFF считают, что Ле Гре больше не может возглавлять организацию, и уверены, что нельзя продолжать идти по этому пути. Многие из них размышляли об этом в течение нескольких месяцев. Неуважительные слова Ле Гре о стали «точкой невозврата». Отмечается, что Ле Гре потерял поддержку в FFF.

В частности, Ноэль не уведомил исполнительный комитет организации о том, что решил продлить контракт с Дидье Дешамом до 2026 года, хотя имел такую возможность на заседании исполкома, которое состоялось 6 января. О продлении контракта официально объявили на следующий день.

Кроме того, по запросу министра спорта сейчас проходит аудит футбола Франции.

Сегодня состоялся разговор Ле Гре и генерального секретаря FFF Флоранс Ардуэн с тремя инспекторами, которые изучали деятельность организации на протяжении нескольких недель. Отмечается, что Ле Гре и Ардуэн больше не поддерживают друг друга и могут попытаться свести счеты в ходе расследования.