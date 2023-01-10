Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Локомотивом-Кубань»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Зенит Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

«Енисей» в Красноярске встретится с московской МБА.

«Нижний Новгород» примет московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – МБА
Дата проведения
10 января, 15.30, «Арена-Север»
Онлайн матча

Пари Нижний Новгород – ЦСКА
Дата проведения
10 января, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Зенит – Локомотив-Кубань
Дата проведения
10 января, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 19-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 14-4, МБА – 12-7, Нижний Новгород – 11-8, Локомотив-Кубань – 10-9, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, Енисей – 4-15, Астана – 3-15, Минск – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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