Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Локомотивом-Кубань»

Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

«Енисей» в Красноярске встретится с московской МБА.

«Нижний Новгород» примет московский , санкт-петербургский «Зенит» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 19-0, УНИКС – 18-2, – 14-4, МБА – 12-7, Нижний Новгород – 11-8, – 10-9, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, – 4-15, Астана – 3-15, Минск – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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