Бывшие сотрудницы Федерации футбола Франции дали показания против .

Как передает France Bleu со ссылкой на Radio France, в ходе разбирательства, которое организовала Генеральная инспекция по образованию, спорту и исследованиям, одна из женщин, работавшая на руководящей должности, показала переписку, в которой президент федерации звал ее поужинать, и отдельные сообщения, завершавшиеся фразой «Целую тебя».

Также она сообщила о неоднократных вечерних звонках – после 22 и даже 23 часов.

Другая бывшая сотрудница рассказала, как в ходе одной из официальных поездок Ле Гре клал ей руку на бедро и предлагал носить юбку. Также она отметила, что помощник Ле Гре рекомендовал не принимать предложение встретиться после обеда, поскольку Ноэль был пьян.

На уточняющий вопрос о том, насколько часто глава FFF находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, она ответила: «Я не видела, чтобы он шатался по коридорам, но он и не каждый день приходил в федерацию».

Также одна из сотрудниц сообщила о «неприличном предложении», поступившем ей от Ле Гре, от которого ей удалось отказаться «благодаря опытности».

Глава Федерации футбола Франции о домогательствах: «Это слухи, отрицаю их. Понимаю, сегодня нельзя cделать комлимент – его используют против вас»