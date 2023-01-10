Экс-сотрудницы FFF дали показания против Ле Гре. Одной президент клал руку на бедро и просил носить юбку, другой сделал «непристойное предложение»

Теги Сборная Франции по футболу происшествия Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре девушки и спорт Футбол

Бывшие сотрудницы Федерации футбола Франции дали показания против Ноэля Ле Гре.

Как передает France Bleu со ссылкой на Radio France, в ходе разбирательства, которое организовала Генеральная инспекция по образованию, спорту и исследованиям, одна из женщин, работавшая на руководящей должности, показала переписку, в которой президент федерации звал ее поужинать, и отдельные сообщения, завершавшиеся фразой «Целую тебя».

Также она сообщила о неоднократных вечерних звонках – после 22 и даже 23 часов.

Другая бывшая сотрудница рассказала, как в ходе одной из официальных поездок Ле Гре клал ей руку на бедро и предлагал носить юбку. Также она отметила, что помощник Ле Гре рекомендовал не принимать предложение встретиться после обеда, поскольку Ноэль был пьян.

На уточняющий вопрос о том, насколько часто глава FFF находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, она ответила: «Я не видела, чтобы он шатался по коридорам, но он и не каждый день приходил в федерацию».

Также одна из сотрудниц сообщила о «неприличном предложении», поступившем ей от Ле Гре, от которого ей удалось отказаться «благодаря опытности».

Глава Федерации футбола Франции о домогательствах: «Это слухи, отрицаю их. Понимаю, сегодня нельзя cделать комлимент – его используют против вас»

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47 комментариев

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Lol Ko
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Фу такими быть. Какой ещё компромат вдруг неожиданно обнаружится?
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luxorio.ru
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Мужик.
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Сергей Орлов
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"От***и мне, прелесть?")
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шампион
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Старый хрыч лапал девок, пил на работе, Дешам ему медали завозил, жизнь удалась!
Нет, надо было открыть рот против Зидана. Ну, теперь отхватит по-полной.
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AminO2
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Мактоминей: Тен Хаг просил меня носить юбку на теоретических занятиях. Ему нравится шотландская культура.
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privet100
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Публика спортса не разочаровала )))) Оправдан без суда и следствия, баба ниачём, даже сисек нет, все расходимся!
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Федор Петров
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Ответ ТрактоПоктер
Только по телефону? Он же ещё на стадионе после финала его тискал и мацал ....
Только Мбаппе?
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Ivan Vilkov
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Классика жанра)
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Мыкола
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Вот она настоящая демократия. Нужно убрать человека и сразу дело состряпали, пострадавшие нашлись и свидетели преступлений. Сталин отдыхает)))
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Konstantin Meerov
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Дешам все равно останется главным тренером сборной
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Recreated
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Вот сучки!
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server34
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Поделом старику. Не х..н к чужим приставать. Я понимаю, если бы они там добровольно пошли к нему в отель и потом плакались, как те, кто жаловались на Харви Вайнштейна. А тут очевидно, что женщины ходили на работу, а этот старик думал, что ему всё можно.
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Пётр Цыганков
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Это Ку-Клукс-Клан ?
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Slavnov
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Ответ Bayern2004
Его имя - Доминик Штросс-Кан.
да,да,лень искать было спасибо за информацию
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Гусеконь
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такая нелепая культура отмены. Столько молчали и в нужный момент за день состряпали дело.
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Алексей Никитин
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Ответ Александр Воронин
В России одна хрен, тут другая. Остались вообще нормальные страны для жизни то???
Северная Корея
Иран
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Иван Пупкин
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Ответ Александр Воронин
В России одна хрен, тут другая. Остались вообще нормальные страны для жизни то???
Украина, братан. Тебя там ждут
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Александр Воронин
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В России одна хрен, тут другая.
Остались вообще нормальные страны для жизни то???
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Александр Воронин
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Какая то дичь.
Нормальный ответ им официальный должен быть "пошли на хер, овцы тупые".
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Михо
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Ответ Slavnov
помню как состряпали дело,против мужичка,француза,он по моему всемирный банк хотел возглавить или мвф,нашлась,черная горничная,рассказала о домогатальствах,вся демократическая пресса подхватила это,смешала его с г... и мужичок забыл про выборы,а потом на суде дело распалось,пресса это даже не освещала,дело было сделано и никакого интереса для них уже не представляло
Он хотел баллотироваться круче, в президенты Франции и имел все шансы. Стросс-Кан его зовут. Просто смели человека по надуманному поводу
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Okazaki
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"Непристойное предложение": "Давай вместе посмотрим подборку поражений Реала под руководством Зидана"
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Bayern2004
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Ответ Slavnov
помню как состряпали дело,против мужичка,француза,он по моему всемирный банк хотел возглавить или мвф,нашлась,черная горничная,рассказала о домогатальствах,вся демократическая пресса подхватила это,смешала его с г... и мужичок забыл про выборы,а потом на суде дело распалось,пресса это даже не освещала,дело было сделано и никакого интереса для них уже не представляло
Его имя - Доминик Штросс-Кан.
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Coongur
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То есть даже «целую, пока» уже харрасмент? Пожилой дядька из времен условного Бельмондо. Состава преступления ноль, то есть судить даже не будут. Но слили мощно.
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Wasilij Petrow
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А не замахивайся на святое.
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Kuznetskiy
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для тех, кто думает, что до слов Зидана у Ле Гре всё было чисто :)

https://www.sports.ru/football/1111793154-v-federaczii-futbola-franczii-sushhestvuet-kultura-xarassmenta-i-seksi.html?sl=1
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