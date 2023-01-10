Сезон в России возобновится 22 февраля матчами «Ростов» – «Урал» и «Локо» – «Спартак» в 1/4 финала Кубка
Названы даты проведения матчей 1/4 финала пути РПЛ и пути регионов в Фонбет Кубке России.
Путь РПЛ
22 февраля (среда)
17:30 «Ростов» – «Урал»
20:00 «Локомотив» – «Спартак»
23 февраля (четверг)
15:00 «Крылья Советов» – «Динамо»
17:30 ЦСКА – «Краснодар»
27 февраля (понедельник)
17:00 «Урал» – «Ростов»
28 февраля (вторник)
19:30 «Краснодар» – ЦСКА
1 марта (среда)
20:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
Путь регионов
25 февраля (суббота)
14:30 «Волга» – «Зенит»
26 февраля (воскресенье)
12:00 «Акрон» – «Торпедо»
14:30 «Уфа» – «Ахмат»
27 февраля (понедельник)
14:30 «Звезда» – «Пари НН»
Примечание: время начала матчей – московское.
9 комментариев