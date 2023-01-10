Сезон в России возобновится 22 февраля матчами «Ростов» – «Урал» и «Локо» – «Спартак» в 1/4 финала Кубка

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Волга Ульяновск Краснодар Уфа Звезда Санкт-Петербург Пари НН календарь Акрон Футбол

Названы даты проведения матчей 1/4 финала пути РПЛ и пути регионов в Фонбет Кубке России.

Путь РПЛ

22 февраля (среда)

17:30 «Ростов» – «Урал»

20:00 «Локомотив» – «Спартак»

23 февраля (четверг)

15:00 «Крылья Советов» – «Динамо»

17:30 ЦСКА – «Краснодар»

27 февраля (понедельник)

17:00 «Урал» – «Ростов»

20:00 «Спартак» – «Локомотив»

28 февраля (вторник)

19:30 «Краснодар» – ЦСКА

1 марта (среда)

20:00 «Динамо» – «Крылья Советов»

Путь регионов

25 февраля (суббота)

14:30 «Волга» – «Зенит»

26 февраля (воскресенье)

12:00 «Акрон» – «Торпедо»

14:30 «Уфа» – «Ахмат»

27 февраля (понедельник)

14:30 «Звезда» – «Пари НН»

Примечание: время начала матчей – московское.

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9 комментариев

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box2box2
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Февраль, футбол. Кубок пути в никуда.
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Roman Pavlenko
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Наконец-то нормальный футбик посмотрим, а не вот это вот всё
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Дмитрий Чидакин
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Ответ Ярик01
С кубком куда торопятся? Может если не делать перерыв на сборную ради Карпина, спокойно можно весной было бы сыграть?
Нет. Валера у нас типа Зидан во Франции. Ему нельзя отказывать
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Alex Aminov
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Ответ Spartakus1984
20:00 «Локомотив» – «Спартак» .Ну в 8 вечера температура воздуха скорее всего будет каких то - 10 градусов,но фан айди будет согревать душу его оформивших,эти тыс. 40 человек будут гнать обе команды вперед неистово)))
Фан айди на кубок не распространяется. Видимо, на кубке и так безопасно
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Spartakus1984
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20:00 «Локомотив» – «Спартак» .Ну в 8 вечера температура воздуха скорее всего будет каких то - 10 градусов,но фан айди будет согревать душу его оформивших,эти тыс. 40 человек будут гнать обе команды вперед неистово)))
+2
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Nerazzurri-88
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Ответ Ярик01
С кубком куда торопятся? Может если не делать перерыв на сборную ради Карпина, спокойно можно весной было бы сыграть?
И не городить эти тупые группы. А теперь нет окна нормального для матчей Кубка.
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Dan Kennedy
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Ответ Ярик01
С кубком куда торопятся? Может если не делать перерыв на сборную ради Карпина, спокойно можно весной было бы сыграть?
А, так это ради Карпина, он же все решает. Вот не было бы Валеры - и матчей у сборной не было бы, уверен.
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Ярик01
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С кубком куда торопятся? Может если не делать перерыв на сборную ради Карпина, спокойно можно весной было бы сыграть?
+4
-3
+1
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alexsem69
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Февраль - самое футбольное время года в России
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-2
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