Комитет по этике FFF призвал Ле Гре уйти в отставку: «Не собираемся портить хорошие результаты мыльной оперой, которая больше подходит под раздел фактов, чем раздел футбола»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Президента Федерации футбола Франции призвали сложить свои полномочия. 

Комментируя слухи о желании Зинедина Зидана возглавить сборную Франции, Ноэль Ле Гре заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Это вызвало шквал критики в его адрес. 

«Мы призываем президента федерации отказаться от своих обязанностей и, следовательно, подать в отставку.

Нам нужна сильная и спокойная власть, которой, к сожалению, больше нет. Мы обязаны в течение всего сезона применять к руководителям, особенно к президентам лиг, правила этики и передавать дела в дисциплинарные комитеты, если они перешли черту.

Что касается президента федерации, то, поскольку мы не можем обратиться в дисциплинарный комитет, мы можем только попросить его уйти в отставку в наилучших интересах футбола. Мы также не хотим бить лежачего, потому что видим, что это происходит повсюду.

Но мы не собираемся портить хорошие финансовые и спортивные результаты FFF какой-то мыльной оперой, которая больше подходит под раздел различных фактов, чем раздел футбола», – сказал глава комитета  по этике FFF Патрик Антон.

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13 комментариев

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werley
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Ситуацию откровенно раздули. Ле Гре уже публично извинился, да даже не один раз. Его тоже можно понять, психанул на эмоциях. Назойливые журналисты, похоже, его достали этим вопросом. Тем более как таковых оскорблений Зидана не было. Да, выразился без должного пиетета, но и только.
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Леван Мкртчян
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Ответ Bartez1986
Для меня в этой новости главное то, что и во Франции есть комитет по этике. Кто там аналог Кавазашвили, можно уточнить?
Патрик Антон его зовут.
Практически такой же антон , как и Кавазашвили
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инок
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Зидан настолько в авторитете, что может ничего не говоря публично - убрать президента федерации футбола)
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Крыс Пол
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Знаменитая культура отмены в деле, маховик запущен, извинения не помогли.
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QWertY
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Удачи Ле Гре против неадекватных и лицемерных людей!
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Bartez1986
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Для меня в этой новости главное то, что и во Франции есть комитет по этике. Кто там аналог Кавазашвили, можно уточнить?
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Damir Zz
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Так обосраться на интервью надо суметь конечно
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Peter Parker
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Нормально так травлю устроили. Что тут настолько криминального во фразе «не взял бы трубку», учитывая, что у него есть тренер взявший золото и серебро два чм подряд. Он же вроде не оскорблял Зидана
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Пирс Морган
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Мда, только можем попросить уйти, вот это взялись за дело
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Фарид Харисов
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Я же говорил — во французских кабинетах началась конкретная грызня.

Этот Ле Гре не предупредив никого продлил контракт с Дешамом на 4 года вместо двух, многие были явно против такого решения, а слова про Зидана стали поводом под шумок его убрать.
И буквально сразу появилась дама, которую Ле Гре якобы "домогался"

Мне кажется, что далее вполне возможна ситуация с увольнением Дешама и продвижением Зидана на пост тренера, не просто так они воду мутят.

Я даже больше скажу — возможно, Ле Гре там вполне адекватный, потому что поддерживает лучшего тренера в истории сборной, и поэтому так резко высказался о Зинедине, назначение которого пытаются пролоббировать несмотря на великолепную работу Дешама.
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Burel
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да ужж.. арабы и здесь нагинают настоящих кореных французов, которым они завидуют
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DolJun
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Ответ Glukinho
Скушали дедушку, явно под какой-то замес попал, не просто так.
конечно не просто так: попутал берега упоминая легенду мирового футбола. пусть спасибо скажет что его не вышвырнули после такого, а должны были.
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Glukinho
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Скушали дедушку, явно под какой-то замес попал, не просто так.
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