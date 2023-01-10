Комитет по этике FFF призвал Ле Гре уйти в отставку: «Не собираемся портить хорошие результаты мыльной оперой, которая больше подходит под раздел фактов, чем раздел футбола»

Президента Федерации футбола Франции призвали сложить свои полномочия.

Комментируя слухи о желании возглавить сборную Франции, заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Это вызвало шквал критики в его адрес.

«Мы призываем президента федерации отказаться от своих обязанностей и, следовательно, подать в отставку.

Нам нужна сильная и спокойная власть, которой, к сожалению, больше нет. Мы обязаны в течение всего сезона применять к руководителям, особенно к президентам лиг, правила этики и передавать дела в дисциплинарные комитеты, если они перешли черту.

Что касается президента федерации, то, поскольку мы не можем обратиться в дисциплинарный комитет, мы можем только попросить его уйти в отставку в наилучших интересах футбола. Мы также не хотим бить лежачего, потому что видим, что это происходит повсюду.

Но мы не собираемся портить хорошие финансовые и спортивные результаты FFF какой-то мыльной оперой, которая больше подходит под раздел различных фактов, чем раздел футбола», – сказал глава комитета по этике FFF Патрик Антон.