Комитет по этике FFF призвал Ле Гре уйти в отставку: «Не собираемся портить хорошие результаты мыльной оперой, которая больше подходит под раздел фактов, чем раздел футбола»
Президента Федерации футбола Франции призвали сложить свои полномочия.
Комментируя слухи о желании Зинедина Зидана возглавить сборную Франции, Ноэль Ле Гре заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Это вызвало шквал критики в его адрес.
«Мы призываем президента федерации отказаться от своих обязанностей и, следовательно, подать в отставку.
Нам нужна сильная и спокойная власть, которой, к сожалению, больше нет. Мы обязаны в течение всего сезона применять к руководителям, особенно к президентам лиг, правила этики и передавать дела в дисциплинарные комитеты, если они перешли черту.
Что касается президента федерации, то, поскольку мы не можем обратиться в дисциплинарный комитет, мы можем только попросить его уйти в отставку в наилучших интересах футбола. Мы также не хотим бить лежачего, потому что видим, что это происходит повсюду.
Но мы не собираемся портить хорошие финансовые и спортивные результаты FFF какой-то мыльной оперой, которая больше подходит под раздел различных фактов, чем раздел футбола», – сказал глава комитета по этике FFF Патрик Антон.
Практически такой же антон , как и Кавазашвили
Этот Ле Гре не предупредив никого продлил контракт с Дешамом на 4 года вместо двух, многие были явно против такого решения, а слова про Зидана стали поводом под шумок его убрать.
И буквально сразу появилась дама, которую Ле Гре якобы "домогался"
Мне кажется, что далее вполне возможна ситуация с увольнением Дешама и продвижением Зидана на пост тренера, не просто так они воду мутят.
Я даже больше скажу — возможно, Ле Гре там вполне адекватный, потому что поддерживает лучшего тренера в истории сборной, и поэтому так резко высказался о Зинедине, назначение которого пытаются пролоббировать несмотря на великолепную работу Дешама.