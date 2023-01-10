Агент Трусовой: «Саша – самая популярная фигуристка в мире. Ее захотят увидеть везде, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Алексей Николаев Фигурное катание

Алексей Николаев, агент серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой, считает, что сейчас она самая популярная фигуристка мира.

– Такие спортсмены, как Саша, рождаются очень редко. Ей всего 18 лет, но там такой характер! Для меня это уровень советских спортсменов. Как Веденин, который отыгрывал минуту в эстафете. То, что она сделала в Пекине с пятью четверными, сравнимо. Просто он боролся с секундомером, а тут как бы другие правила. Сейчас она, пожалуй, самая популярная фигуристка в мире.

В нынешней ситуации реально ли развивать популярность Трусовой именно за рубежом?

– Да, к ней есть интерес из-за рубежа, и за этим будущее, на мой взгляд. Нынешняя ситуация продиктована политическими причинами. Спортсмены стали невинными заложниками непродуманных политических игр, без всякой экспертной помощи. Перспектив для большинства не просматривается, но такое положение будет меняться в силу поступательного хода истории.

Сашу захотят увидеть во всем мире, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже, независимо от международной ситуации. Это будет восстановление логики и справедливости. Саша – спортсмен, который имеет нишу в мировом масштабе, не в одной стране. Определенные усилия к работе за рубежом будут прилагаться, но тут нужно понимание и с той стороны.

Моя принципиальная позиция: Саша – талант, репутация которого ничем не запятнана, очевидно, этот талант должен радовать болельщиков со всего мира. У нее появилась в китайском сегменте интернета своя группа, которую ведут ее поклонники, ей помогают болельщики с соцсетями, это не нанятые люди. Ситуация уникальная.

И она при всей своей занятости конструктивно подходит к встречам с болельщикам. Не только улыбнуться и сфотографироваться, но делает иногда намного больше, – сказал Николаев.

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79 комментариев

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oldparakhod
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.. но делает иногда, намного больше..
Он кружочки в телеге имел в виду.?
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фуфырка
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Ответ tanya_1111
Саша сама по себе очень хорошая девушка как мне кажется, но вот эти все лозунги от её агентов да и вообще поведение причастных - это конечно треш полный. Есть ощущение, что окружение Саши её и закопает даже если она продолжит успешно соревноваться.
Главное слово"кажется ".
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rtun
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Ответ Iti_na_taiti
Пожалуй, так и есть. Кто популярней и более узнаваемый, чем Саша на данный момент? Никто.
Да даже на спортсе конкурс творческий, так и тут - треть работ о Саше))) я не поленилась - прокрутила их все. И это здесь, где трусоботов просто выжили.
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Этери горячая
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Ответ И это все о нем
Саша сейчас действительно довольно востребованна и популярна на фоне остальных действующих спортсменок , это видно и потому сколько хрустоботов слетаются на её ветки и с каким азартом пытаются набросить ,просто смешно ,а как тут плюсы накручиваются ещё смешнее ,можно подумать ,что это имеет какое то значение ,а вот то что в ютубе уже 670 тыс . просмотров партии Саши в шоу "ЛО" и с большим количеством восторженных отзывов это факт ,и мнение нескольких хейтеров просто падает на дно ,хотя пусть стараются ,только тшт это не поможет.
Просмотры Камилы исчисляются миллионами.
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Noname No
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Ну зачем 🤦‍♀️
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Fair_play
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Эти святые 5 четверных по уровню восприятия их рекордности, отчасти сравнимы с полётами на верёвках на шоу Рудковских.

Вот взять Камилу в лучших кондициях, включить ей металику на фон и сказать: "значит так, прежде всего забудь о программе и образах. Ты вращаешься? И об этом забудь, крутанёшься у бортика со скоростью черепахи и норм. Дорожки, хореография и т.д.? В конце изобразишь что нибудь, ручками помашешь. Главное экономить силы. Прыгнешь луц с оборотом на льду, такой же кривой флип лип и всё остальное по списку". И она сделалает это, ещё и триксель туда вклеет. И получилось бы такое же фуфло как у Трусовой. Такой же фейковый рекорд. Это к чему - все классные фигуристки понимают, что это всё, не то, что не невозможно, прежде всего на...й не надо. А это трамоопасно, Б это не приблизит тебя к победе. Сколько раз нужно проиграть Щербаковой, чтобы это понять? Эти 5 четверных служат только одной цели - пиар, расчитанный на зрителей, которые ничего вообще не понимают в фк.

Вот когда маленькая Саша заходила на свои первые четверные, вот это действительно был прорыв. Вот это настоящие рекорды. И Саша тогда была настоящей, великолепной спортсменкой и человеком. То, во что она превратилась сейчас и с каким окружением связалась, даже обсуждать не хочется
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И это все о нем
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Саша сейчас действительно довольно востребованна и популярна на фоне остальных действующих спортсменок , это видно и потому сколько хрустоботов слетаются на её ветки и с каким азартом пытаются набросить ,просто смешно ,а как тут плюсы накручиваются ещё смешнее ,можно подумать ,что это имеет какое то значение ,а вот то что в ютубе уже 670 тыс . просмотров партии Саши в шоу "ЛО" и с большим количеством восторженных отзывов это факт ,и мнение нескольких хейтеров просто падает на дно ,хотя пусть стараются ,только тшт это не поможет.
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TheWitcher
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Ответ Жизненная
Вас заминисуют болелы Саши только за то, что Вы поставили на один уровень Анютку и Сашу!
Да срать! Ивините 🧐
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Александр Шульгин
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Агент просто оказался не умным человеком
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Mary Ion
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Блин, ну тогда понятно, почему он такие контракты фигачит и не объясняет, что значит «генеральный спонсор ФК в условиях изоляции».
Жалко Сашу, она достойна профессионального агента с реалистичным представлением о мире. А вот ЭТО через четыре года уволится, найдёт нового спортсмена и даже не вспомнит, что как раз в этот момент должен выводить Сашу в мировое пространство
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Iti_na_taiti
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Пожалуй, так и есть. Кто популярней и более узнаваемый, чем Саша на данный момент? Никто.
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Lizard Wizard
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Ответ viktorpavlov70
Да, пришли человек двадцать в пыжиковых шапках. На команду Трусовой было оказано давление))))
Так буквально и пришли.
Шведская федра под давлением ИСУ "настоятельно рекомендовала" катку отменить мастер-класс Саши. А в Европе после "настоятельной рекомендации" берут под козырек моментально, пока выписали волчий билет.
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фуфырка
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Ответ Светлана Менова
Рембрандт, говоришь? 😅 Скажите мне, как такие недалёкие товарищи становятся агентами? Не иначе либо чей-то родственник, либо с кем-то переспал...
Я бы её с Малевичем сравнила.
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Адриана
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Где только находят таких агентов? "Собрание Рембранда в Эрмитаже " и Саша......
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Жизненная
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Ответ TheWitcher
А чё минусить—то? Ну, по факту. Безотносительно предпочтений. Потом это время будут вспоминать именно как время начала эпохи квадов в жо — время Анютки и Саши — и во вторую очередь остальных 🤷‍♂️ Нравится это вам или нет.
Вас заминисуют болелы Саши только за то, что Вы поставили на один уровень Анютку и Сашу!
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Vladimir Arutin
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Ответ Лиса не Алиса
Вы от поста к посту бегаете с этой манкостью, в надежде, что люди в это поверят, хоть и не видят
А когда этот пользователь, пишет это же про Щербакову и Валиеву, вы видете манкость .Человек просто со странностями .
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фуфырка
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Ответ Cantstoped
Кто по настоящему Любим? Это Александра Трусова!
Ну вами видимо да! Но за всех говорить не надо!
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Ирина Иванова
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Пафосное интервью, однако, в лучших традициях культа личности и незапятнанной репутации, в отличие от других.
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kate_ko
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Ответ MAKSIMKA
А ведь селедка просто великолепная была в 80х, что ни говори:)))))
не имела возможности оценить лично, к сожалению, но знаю, что легенда советского пищепрома)
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Elenavasilevna
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Ответ beltravel71
Спорное утверждение
Ну почему спорное, вполне допускаю. Саша- действительно талант, вот только её "ниша в мировом масштабе" - это рекордные количества квадов в прокатах. Её знают именно , как рекордсменку по прыжкам. Восстановит прежний уровень, возможно и будут звать , а пуантами и двойными выбросами вряд ли кого то заинтересует.
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MAKSIMKA
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Ответ kate_ko
только Нью-Васюки) а то у вас немного селедка иваси с вымышленным городком из Ильфа и Петрова перемешалась)
А ведь селедка просто великолепная была в 80х, что ни говори:)))))
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фуфырка
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Самая популярная? Ну конечно, самомнение оно такое! Яна у нас самая модная, ГГ самый одарённый, Ой падать будет тяжело.
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Lёna
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Комментарий удален модератором
а они разве фигуристки?) 😅
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kate_ko
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Ответ MAKSIMKA
Чем то напоминает речь О.Бендера, про Нью-Ивасюки.
только Нью-Васюки) а то у вас немного селедка иваси с вымышленным городком из Ильфа и Петрова перемешалась)
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Евгения Гринева
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Как же сторона Трусовой навязывает всем байку про "самую популярную"..)
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