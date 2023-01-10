Агент Трусовой: «Саша – самая популярная фигуристка в мире. Ее захотят увидеть везде, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже»

Алексей Николаев, агент серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой, считает, что сейчас она самая популярная фигуристка мира.

– Такие спортсмены, как Саша, рождаются очень редко. Ей всего 18 лет, но там такой характер! Для меня это уровень советских спортсменов. Как Веденин, который отыгрывал минуту в эстафете. То, что она сделала в Пекине с пятью четверными, сравнимо. Просто он боролся с секундомером, а тут как бы другие правила. Сейчас она, пожалуй, самая популярная фигуристка в мире.

– В нынешней ситуации реально ли развивать популярность Трусовой именно за рубежом?

– Да, к ней есть интерес из-за рубежа, и за этим будущее, на мой взгляд. Нынешняя ситуация продиктована политическими причинами. Спортсмены стали невинными заложниками непродуманных политических игр, без всякой экспертной помощи. Перспектив для большинства не просматривается, но такое положение будет меняться в силу поступательного хода истории.

Сашу захотят увидеть во всем мире, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже, независимо от международной ситуации. Это будет восстановление логики и справедливости. Саша – спортсмен, который имеет нишу в мировом масштабе, не в одной стране. Определенные усилия к работе за рубежом будут прилагаться, но тут нужно понимание и с той стороны.

Моя принципиальная позиция: Саша – талант, репутация которого ничем не запятнана, очевидно, этот талант должен радовать болельщиков со всего мира. У нее появилась в китайском сегменте интернета своя группа, которую ведут ее поклонники, ей помогают болельщики с соцсетями, это не нанятые люди. Ситуация уникальная.

И она при всей своей занятости конструктивно подходит к встречам с болельщикам. Не только улыбнуться и сфотографироваться, но делает иногда намного больше, – сказал Николаев.

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