Агент Трусовой: «Саша – самая популярная фигуристка в мире. Ее захотят увидеть везде, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже»
Алексей Николаев, агент серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой, считает, что сейчас она самая популярная фигуристка мира.
– Такие спортсмены, как Саша, рождаются очень редко. Ей всего 18 лет, но там такой характер! Для меня это уровень советских спортсменов. Как Веденин, который отыгрывал минуту в эстафете. То, что она сделала в Пекине с пятью четверными, сравнимо. Просто он боролся с секундомером, а тут как бы другие правила. Сейчас она, пожалуй, самая популярная фигуристка в мире.
– В нынешней ситуации реально ли развивать популярность Трусовой именно за рубежом?
– Да, к ней есть интерес из-за рубежа, и за этим будущее, на мой взгляд. Нынешняя ситуация продиктована политическими причинами. Спортсмены стали невинными заложниками непродуманных политических игр, без всякой экспертной помощи. Перспектив для большинства не просматривается, но такое положение будет меняться в силу поступательного хода истории.
Сашу захотят увидеть во всем мире, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже, независимо от международной ситуации. Это будет восстановление логики и справедливости. Саша – спортсмен, который имеет нишу в мировом масштабе, не в одной стране. Определенные усилия к работе за рубежом будут прилагаться, но тут нужно понимание и с той стороны.
Моя принципиальная позиция: Саша – талант, репутация которого ничем не запятнана, очевидно, этот талант должен радовать болельщиков со всего мира. У нее появилась в китайском сегменте интернета своя группа, которую ведут ее поклонники, ей помогают болельщики с соцсетями, это не нанятые люди. Ситуация уникальная.
И она при всей своей занятости конструктивно подходит к встречам с болельщикам. Не только улыбнуться и сфотографироваться, но делает иногда намного больше, – сказал Николаев.
Неизвестная жизнь Трусовой и Щербаковой в Китае: особые прозвища, реклама шампуня и машин, +650 тысяч подписчиков за ночь
Он кружочки в телеге имел в виду.?
Вот взять Камилу в лучших кондициях, включить ей металику на фон и сказать: "значит так, прежде всего забудь о программе и образах. Ты вращаешься? И об этом забудь, крутанёшься у бортика со скоростью черепахи и норм. Дорожки, хореография и т.д.? В конце изобразишь что нибудь, ручками помашешь. Главное экономить силы. Прыгнешь луц с оборотом на льду, такой же кривой флип лип и всё остальное по списку". И она сделалает это, ещё и триксель туда вклеет. И получилось бы такое же фуфло как у Трусовой. Такой же фейковый рекорд. Это к чему - все классные фигуристки понимают, что это всё, не то, что не невозможно, прежде всего на...й не надо. А это трамоопасно, Б это не приблизит тебя к победе. Сколько раз нужно проиграть Щербаковой, чтобы это понять? Эти 5 четверных служат только одной цели - пиар, расчитанный на зрителей, которые ничего вообще не понимают в фк.
Вот когда маленькая Саша заходила на свои первые четверные, вот это действительно был прорыв. Вот это настоящие рекорды. И Саша тогда была настоящей, великолепной спортсменкой и человеком. То, во что она превратилась сейчас и с каким окружением связалась, даже обсуждать не хочется
Жалко Сашу, она достойна профессионального агента с реалистичным представлением о мире. А вот ЭТО через четыре года уволится, найдёт нового спортсмена и даже не вспомнит, что как раз в этот момент должен выводить Сашу в мировое пространство
Шведская федра под давлением ИСУ "настоятельно рекомендовала" катку отменить мастер-класс Саши. А в Европе после "настоятельной рекомендации" берут под козырек моментально, пока выписали волчий билет.