«Барсу» обязали выплатить 8,5 млн евро Матеусу за незаконное расторжение контракта. Он сыграл 17 минут за клуб

Теги Барселона Ла Лига Матеус Фернандес деньги Футбол

Матеус Фернандес выиграл суд у «Барселоны» и получит 8,5 млн евро за разрыв контракта.

В июне 2021 года каталонский клуб проинформировал полузащитника, что больше не нуждается в его услугах, и расторг контракт, действовавший до лета 2025 года. Зимой 2020-го его купили у «Палмейрас» за 7+3 млн евро.

Матеус говорил об этом так: «Не поверил, получив уведомление по e-mail. Это непрофессионально».

Теперь же, как сообщает Cadena SER, бразилец выиграл у «Барселоны» суд. Матеус получит от каталонского клуба 8,5 млн евро компенсации за незаконное расторжение контракта, хотя требовал взыскать с «Барсы» 14,8 млн евро.

За «Барсу» Матеус сыграл всего 17 минут в матче против киевского «Динамо» (4:0). Больше он в игру не вступал.

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57 комментариев

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Михаил Чайкин
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Ответ MstAndreev
Левандовски предстоит непростая беседа о рычагах)
тоже так думаю) будет еще горючими соплями и слезами умываться, вспоминая о том, как здорово все было в баварии)
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Vitto
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Ответ Егор Зуев .
Ты позвони Куману и Бармалею и спроси
Контракт расторгли при Лапорте.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Syndycate
Кажется кого-то попросят сократить зарплату)
Ставлю на Левандовски
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Hasan_072
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Ответ Бускетс это позиция
Один из самых странных трансферов при Бартомеу, заплатили не сказать чтобы мало, но о нём даже среди болельщиков Барсы мало кто знал, так ещё и зарплата у него была, на уровне лидеров в середняках лиги, что не заслужено от слова совсем
очередное отмывание денег, никак иначе)
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Михаил Чайкин
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Ответ Syndycate
Кажется кого-то попросят сократить зарплату)
думаю пора левандовски разводить на бабло)
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Бускетс это позиция
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Ответ пенис лукаку
С учетом трансферной цены, зарплаты и компенсации Матеус Фернандес обошелся Барселоне в 20,5 млн евро, а сыграл целых 17 минут.
Около 1,2 миллионов за минуту, да таких денег и Мбаппе не зарабатывает)
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Moscwow
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Без лоха и жизнь плоха
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ubber
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Каталонским жуликам не удалось уйти от правосудия.
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vals1702
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семья)
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Syndycate
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Кажется кого-то попросят сократить зарплату)
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Бускетс это позиция
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Ответ Xm.md
Ну один жадный персонаж просто космически разогнал лички в клубе, куда было деваться Бартомеу в этом случае
Знаешь,Месси если уж на то пошло этих денег хотя бы заслуживал(что в игровом плане, что в маркетинговом)
А вот абсолютное большинство других игроков нет, тот факт что Барто был тряпкой и не смог урегулировать ситуацию не нужно валить на Месси(не говоря о том, что он и на трансферы тратил безумные деньги)
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udod
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Ответ Егор Зуев .
Чел, это ещё при Кумане и Бармалее🤦
купили при Бармалее, выкидывал уже Лапорта
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MstAndreev
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Левандовски предстоит непростая беседа о рычагах)
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Бускетс это позиция
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Ответ Ramal Ali
Уверен Бартомеу что то имел от этих высоких зарплат
Ну, конкретно с этого трансфера точно что-то получил, никто не понял этот трансфер и никак не могли его оправдать, судя по всему попилили деньги с бразильцами
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ARIGAMI ARIGAMI
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Отрицательный рычаг
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Oleg Kostin
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Ответ sayemlo
Интересно... когда Френки выплатят 20 млн?
Ты так переживаешь за его зп?
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Petr Tv
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Ответ Xm.md
Ну один жадный персонаж просто космически разогнал лички в клубе, куда было деваться Бартомеу в этом случае
Ну так твоему "персонажу" предложил данный контракт как раз таки бартомеу
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пенис лукаку
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С учетом трансферной цены, зарплаты и компенсации Матеус Фернандес обошелся Барселоне в 20,5 млн евро, а сыграл целых 17 минут.
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Okazaki
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Как всегда, Матеус мастерски сыграл в защите
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Александра Александрова
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Ответ здоровяк
прибавь сюда сумму трансфера и получается уже 1 минута = 1 млн
Я имел ввиду его зарплату , которую он отсудил , а не убытки Барселоны ))
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Xm.md
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Ответ Бускетс это позиция
Один из самых странных трансферов при Бартомеу, заплатили не сказать чтобы мало, но о нём даже среди болельщиков Барсы мало кто знал, так ещё и зарплата у него была, на уровне лидеров в середняках лиги, что не заслужено от слова совсем
Ну один жадный персонаж просто космически разогнал лички в клубе, куда было деваться Бартомеу в этом случае
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Sweeet
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Ну Сетьену выплатить тоже суд обязал, а воз и ныне там) nft барыжит
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Егор Зуев .
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Куман - паршивая свинья.
Всех выгнал, как собак
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Ramal Ali
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Ответ Бускетс это позиция
Один из самых странных трансферов при Бартомеу, заплатили не сказать чтобы мало, но о нём даже среди болельщиков Барсы мало кто знал, так ещё и зарплата у него была, на уровне лидеров в середняках лиги, что не заслужено от слова совсем
Уверен Бартомеу что то имел от этих высоких зарплат
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Rej1sta
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Ответ Бускетс это позиция
Один из самых странных трансферов при Бартомеу, заплатили не сказать чтобы мало, но о нём даже среди болельщиков Барсы мало кто знал, так ещё и зарплата у него была, на уровне лидеров в середняках лиги, что не заслужено от слова совсем
Бартомеу, наверное, сотрудникам клуба мог платить на уровне лавочника аутсайдера лиги. Я бы не удивился
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