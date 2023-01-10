Дакар-2023. Лусиано Бенавидес выиграл 9-й этап в классе мотоциклов, лидеров гонки разделяют 3 секунды

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В Саудовской Аравии проходит девятый этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Эр-Рияд – Харад).

Победу в классе мотоциклов одержал Лусиано Бенавидес, а Тоби Прайс, показавший второе время, вплотную приблизился к Скайлеру Хоусу – лидеров разделяют три секунды.

Ралли Дакар
10 января 2023 года
Этап 9
 
Мотоциклы
 
1. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «Хускварна») – 3:18.44
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.02
3. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +2.57
 
Положение после этапа 9
 
1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 33:55.57
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.03
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +15.40
 

Соревнования в других классах продолжаются.

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Маршрут ралли и расписание этапов

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