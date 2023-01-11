«Майами» установил рекорд НБА – 40 из 40 с линии штрафных в одном матче

Теги Дирк Новицки Майами НБА Юта Оклахома-Сити Джеймс Харден Джимми Батлер Доминик Уилкинс Баскетбол

Игроки «Майами» установили новый рекорд НБА, реализовав 40 из 40 с линии штрафных в победном матче против «Оклахомы» (112:111).

Ранее рекорд принадлежал «Юте», которая реализовала 39 из 39 в матче против «Портленда» 7 декабря 1982 года.

Лидер «Хит» Джимми Батлер забросил 23 из 23 с линии. Это повторение второго в истории НБА показателя по количеству точных штрафных без единого промаха в одном матче. Рекорд (24 из 24) принадлежит Джеймсу Хардену (3 декабря 2019-го) и Дирку Новицки (17 мая 2011-го). Доминик Уилкинс также реализовал 23 из 23 за матч в 1992 году.

Последний штрафной бросок Батлера за 12,9 секунды до конца четвертой четверти принес «Майами» победу в матче (112:111).

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

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2 комментария

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Nikolay
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А у Тандер штрафные 14 из 21. Майами одно очко выиграли, вовремя рекорд.
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Saint_P
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Крутой рекорд!
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