Игроки « » установили новый рекорд НБА, реализовав 40 из 40 с линии штрафных в победном матче против «Оклахомы» (112:111).

Ранее рекорд принадлежал «Юте», которая реализовала 39 из 39 в матче против «Портленда» 7 декабря 1982 года.

Лидер «Хит» забросил 23 из 23 с линии. Это повторение второго в истории НБА показателя по количеству точных штрафных без единого промаха в одном матче. Рекорд (24 из 24) принадлежит (3 декабря 2019-го) и (17 мая 2011-го). также реализовал 23 из 23 за матч в 1992 году.

Последний штрафной бросок Батлера за 12,9 секунды до конца четвертой четверти принес «Майами» победу в матче (112:111).

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось