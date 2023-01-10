«Салават» отыграл две шайбы за 26 секунд в матче с «Динамо», но проиграл после гола Лильи на 58-й минуте

Теги Салават Юлаев видео КХЛ Динамо Якоб Лилья Хоккей

Гол Якоба Лильи принес московскому «Динамо» победу в матче с «Салаватом Юлаевым».

Бело-голубые победили со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова лидировала 2:0 по ходу встречи. В течение 26 секунд в середине третьего периода уфимцам удалось забросить две шайбы и сравнять счет – отличились Данил Аймурзин и Николай Кулемин.

Однако «Динамо» смогло получить два очка по итогам этого матча – на отметке 57:03 шайбу забросил Якоб Лилья. Этот гол стал победным для бело-голубых.

4 комментария

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aigul76
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Игра наших понравилась. На овертайм, по справедливости, наиграли, конечно.
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Сергей Хромов
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Обидный проигрыш. Хорошо СЮ играл.
+3
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+3
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Алмаз Гиниятуллин
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Почему наши вратари падают в обморок после первого броска
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Павел
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🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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