«Салават» отыграл две шайбы за 26 секунд в матче с «Динамо», но проиграл после гола Лильи на 58-й минуте
Гол Якоба Лильи принес московскому «Динамо» победу в матче с «Салаватом Юлаевым».
Бело-голубые победили со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова лидировала 2:0 по ходу встречи. В течение 26 секунд в середине третьего периода уфимцам удалось забросить две шайбы и сравнять счет – отличились Данил Аймурзин и Николай Кулемин.
Однако «Динамо» смогло получить два очка по итогам этого матча – на отметке 57:03 шайбу забросил Якоб Лилья. Этот гол стал победным для бело-голубых.
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