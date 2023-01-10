«Салават» отыграл две шайбы за 26 секунд в матче с «Динамо», но проиграл после гола Лильи на 58-й минуте

Гол Якоба Лильи принес московскому «Динамо» победу в матче с « ».

Бело-голубые победили со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата .

Команда тренера Алексея Кудашова лидировала 2:0 по ходу встречи. В течение 26 секунд в середине третьего периода уфимцам удалось забросить две шайбы и сравнять счет – отличились Данил Аймурзин и Николай Кулемин.

Однако « » смогло получить два очка по итогам этого матча – на отметке 57:03 шайбу забросил Якоб Лилья. Этот гол стал победным для бело-голубых.