РФС определит состав группы по взаимодействию с УЕФА до конца недели
Состав рабочей группы РФС по взаимодействию с УЕФА должны определить до конца недели.
Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом.
Из-за праздников общение по большому счету началось только вчера, до этого оно было в режиме телефонных переговоров и личных контактов, сейчас идет ежедневное формальное общение, процесс сложный», – сказал Митрофанов.
Напомним, в конце декабря 2022 года состоялось заседание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола.
По его итогам было принято решение о создании рабочей группы по взаимодействию с УЕФА, которая будет работать над возращением российских клубов и сборных в турнирах, проходящих под эгидой организации.
То нужна Азия, то группа, то группа с УЕФА, потом ещё что то, лишь бы ничего не решать
Забудьте, это иллюзия деятельности, лишь бы ничего не делать всерьез. Можно что угодно обсуждать на рабочих группах, дорожных картах, но сборные ЕС буратин не прекратят бойкотировать.
Это даже не хоккей, где Россия реально важна с точки зрения бабла и кадров, и заменить ее некем.
Не знаю до чего договорятся, но всё это не за спасибо, инфа 146%
Пенсионеры чтобы придать своим словам вес, ссылаются на телевизор, мол там сказали. Те, кому пенсия не светит, рассказывают, мол что- то прочитали в Телеге.
Осталось добавить, что сейчас главное не бухтеть и не дестабилизировать ситуацию!
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения.(с)
Эти дорожные карты и варианты возвращения могут обсуждать лет 10...