РФС определит состав группы по взаимодействию с УЕФА до конца недели

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Футбол

Состав рабочей группы РФС по взаимодействию с УЕФА должны определить до конца недели.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом.

Из-за праздников общение по большому счету началось только вчера, до этого оно было в режиме телефонных переговоров и личных контактов, сейчас идет ежедневное формальное общение, процесс сложный», – сказал Митрофанов.

Напомним, в конце декабря 2022 года состоялось заседание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

По его итогам было принято решение о создании рабочей группы по взаимодействию с УЕФА, которая будет работать над возращением российских клубов и сборных в турнирах, проходящих под эгидой организации.

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28 комментариев

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NURI Galiev
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Отрадно УЕФА следует международным конвенциям , где четко сказано что нет места тому кто нагло втор#алось вчужое владение по инициативе ста#@го пе#@уна. Вместо того чтобы лилипута, обвинять уефа это у дел слабаков!
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Андрей Дубровских
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Сами уже путаются в своём вранье.
То нужна Азия, то группа, то группа с УЕФА, потом ещё что то, лишь бы ничего не решать
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Total_90
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Ответ Shuller18
Собственно тут уже разбирали, что главная причина нашего отстранения это боязнь УЕФА протестов, провокаций, отказов играть с представителями из России. И у меня тут возник наивный вопрос: а почему УЕФА просто не встать в позу? Если с нами отказываются играть, пускай получают заслуженный технарь, после одного или пары штук у других желание пропадет. Если будут какие-то политические акции на тему войны, неважно, с нашей стороны или со стороны соперника-штраф, санкции, и так тоже вплоть до технаря. УЕФА таким образом бы показала всему миру, что футбол реально вне политики, что ей тупо нет места во время проведения футбольного матча. Это было бы красиво. жаль, что утопия...
Ну вы конечно наивно написали. Когда это Европа в угоду России что-то делала? Не припомню такого даже по истории=)
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Зизуха
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Ответ Nick Crosier
Мостовой,Кавазашвили, Мединский,Пригожин и Кадыров.
и Стрелков
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Viktor Smolyanin
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Ответ Nick Crosier
Мостовой,Кавазашвили, Мединский,Пригожин и Кадыров.
Терюшков
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Арсений Элин
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Мутко включите в группу он иностранными языками владеет)
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Shuller18
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Собственно тут уже разбирали, что главная причина нашего отстранения это боязнь УЕФА протестов, провокаций, отказов играть с представителями из России. И у меня тут возник наивный вопрос: а почему УЕФА просто не встать в позу? Если с нами отказываются играть, пускай получают заслуженный технарь, после одного или пары штук у других желание пропадет. Если будут какие-то политические акции на тему войны, неважно, с нашей стороны или со стороны соперника-штраф, санкции, и так тоже вплоть до технаря. УЕФА таким образом бы показала всему миру, что футбол реально вне политики, что ей тупо нет места во время проведения футбольного матча. Это было бы красиво. жаль, что утопия...
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goshforever
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
нет более эффективного способа похоронить дело, чем создать рабочую группу (С)

Забудьте, это иллюзия деятельности, лишь бы ничего не делать всерьез. Можно что угодно обсуждать на рабочих группах, дорожных картах, но сборные ЕС буратин не прекратят бойкотировать.
Это даже не хоккей, где Россия реально важна с точки зрения бабла и кадров, и заменить ее некем.
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Фан Рубина
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Очень жаль. Нынешняя уефа - далеко не та организация, занимавшаяся популяризацией футбола и организацией матчей, в которую вступил СССР после войны. Слишком многое она пытается контролировать и продолжая сотрудничество с ней после немотивированного отстранения от матчей, мы де-юре ставим свой футбол в униженное подчинённое положение. Был шанс избавиться от этого, жаль, что не использовали. Кому-то в РФС привычнее, чтобы шло всё по накатанной.
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Kappa Pride
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Как ловко за год перешли от Киева за 3 дня до Бахмута за 11 месяцев😂
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catcher69
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очередная лапша на уши духоскрепцам ))))))))))
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Роман Ижевский
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Ну это надолго, обсуждать любимое дело чиновников. Можно обсуждать год, два, пять. Реальность же такова что всё зависит от общественного мнения. Чиновники могут вернуть, а футболисты отказаться играть если это будет не комильфо. Может УЕФА и не хочет терять Россию, но скорее всего придётся...
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catcher69
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Ответ Rio de Janeiro
Кстати, а ведь мы украинцев предупреждали что Европа не за что не оборвёт связи с Россией, которые носят глобальный, стратегический характер в мире, ради их третисортной страны.Сначала культурные и спортивные а затем экономические и политические связи будут восстанавливаться и в этом нет абсолютно никаких сомнений.Вот уже и на Рождество играет "Щелкунчик" Чайковского по всему католическому миру, и всякие Урсулы с Шарлями Мишелями открывают сезон в Ла Скале "Борисом Годуновым".Ох, и не удивлюсь если такими темпами всё придёт к встречи Байдена и Путина которые будут обсуждать новую 38 параллель на Украине
ахахахахахахахаха)))))))))))))))
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Rio de Janeiro
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
несколько чиновников изображают видимость работы, чтобы им дали больше денег. А у патриотов уже победа. Возьмём УЕФА за три дня
У украинских патриотов и "хороших русских" зато скоро будет много "перемог"
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Александр Иванов
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Вспоминается совет Жириновского Мишустину: "Михаил Владимирович, тоже вам советую: никогда не говорите отрицательно "не буду", "не пройдет", "не получится". Наоборот, говорите: получится, будем думать, создадим комиссию, посмотрим". Вот и тут так.
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Rio de Janeiro
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Кстати, а ведь мы украинцев предупреждали что Европа не за что не оборвёт связи с Россией, которые носят глобальный, стратегический характер в мире, ради их третисортной страны.Сначала культурные и спортивные а затем экономические и политические связи будут восстанавливаться и в этом нет абсолютно никаких сомнений.Вот уже и на Рождество играет "Щелкунчик" Чайковского по всему католическому миру, и всякие Урсулы с Шарлями Мишелями открывают сезон в Ла Скале "Борисом Годуновым".Ох, и не удивлюсь если такими темпами всё придёт к встречи Байдена и Путина которые будут обсуждать новую 38 параллель на Украине
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Прекрасная РФПЛ будущего
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
несколько чиновников изображают видимость работы, чтобы им дали больше денег. А у патриотов уже победа. Возьмём УЕФА за три дня
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Nick Crosier
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Мостовой,Кавазашвили, Мединский,Пригожин и Кадыров.
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Чёрный Плащ˙
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Боюсь если и решат что то, то с огромным числом ограничений и оговорок в т.ч. касательно матчей дома.
Не знаю до чего договорятся, но всё это не за спасибо, инфа 146%
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Саша Пушкин
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
В Телеге ведь всегда пишут лишь правдивую информацию, а не то что хотят видеть подписчики.
Пенсионеры чтобы придать своим словам вес, ссылаются на телевизор, мол там сказали. Те, кому пенсия не светит, рассказывают, мол что- то прочитали в Телеге.
Осталось добавить, что сейчас главное не бухтеть и не дестабилизировать ситуацию!
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения.(с)
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Guillermo
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Ответ frol92
Я может чего то не понимаю, но почему должна создаваться группа, комиссия, департамент по связям с УЕФА и тому подобное? Почему просто не назначить за это направление одного ответственного, дать ему пару помощников, одного переводчика и все, потом с него спрашивать?
Ответственный - это председатель комиссии. Помощники - члены комиссии.
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frol92
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Ответ Арсений Элин
Не долго мучилась старушка европа,и строила обиженные мины !)
А что, нас куда то вернули?
Эти дорожные карты и варианты возвращения могут обсуждать лет 10...
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UncleMaks
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а почему этого было не сделать летом, или даже осенью?)
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Guillermo
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На самом деле обсуждать есть что. Проблемных вопросов даже за исключением чисто политических тьма!
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Арсений Элин
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Не долго мучилась старушка европа,и строила обиженные мины !)
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