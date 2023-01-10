РФС определит состав группы по взаимодействию с УЕФА до конца недели

Состав рабочей группы РФС по взаимодействию с УЕФА должны определить до конца недели.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом.

Из-за праздников общение по большому счету началось только вчера, до этого оно было в режиме телефонных переговоров и личных контактов, сейчас идет ежедневное формальное общение, процесс сложный», – сказал Митрофанов.

Напомним, в конце декабря 2022 года состоялось заседание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

По его итогам было принято решение о создании рабочей группы по взаимодействию с , которая будет работать над возращением российских клубов и сборных в турнирах, проходящих под эгидой организации.