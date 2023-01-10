РФС о решении CAS: «Ждем его официального направления, и у нас будет 30 дней на решение о дальнейших действиях»
В РФС прокомментировали публикацию вердикта Спортивного арбитражного суда.
CAS в полном виде представил решение отклонить апелляцию Российского футбольного союза на отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022.
«Мы видели публикацию текста решения CAS по апелляции РФС на сайте суда и ожидаем его официального направления в РФС, после чего у нас будет 30 дней для принятия решения о дальнейших юридических действиях», – сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.
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С первого раза непонятно ?