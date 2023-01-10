РФС о решении CAS: «Ждем его официального направления, и у нас будет 30 дней на решение о дальнейших действиях»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС CAS Спорт-Экспресс Футбол

В РФС прокомментировали публикацию вердикта Спортивного арбитражного суда.

CAS в полном виде представил решение отклонить апелляцию Российского футбольного союза на отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022.

«Мы видели публикацию текста решения CAS по апелляции РФС на сайте суда и ожидаем его официального направления в РФС, после чего у нас будет 30 дней для принятия решения о дальнейших юридических действиях», – сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sarumian
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Каких действий ?
С первого раза непонятно ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Опять кучу денег на европейских адвокатов потратят и вся работа...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nick Crosier
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот вам и Азия. Понятно дело,что была попытка надавить на УЕФА и ФИФА. Не понятно удалась ли она. Время покажет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alberville
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо было сразу у Мосгорсуд идти!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий